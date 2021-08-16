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Новости Происшествия
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Кривой Рог (1128) мэр (1632) смерть (9035) Павлов Константин (28)

По факту смерти мэра Кривого Рога Павлова начато уголовное производство, выясняются все обстоятельства, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

По факту смерти мэра Кривого Рога Павлова начато уголовное производство, выясняются все обстоятельства, - Нацполиция

Полиция Днепропетровской области начала уголовное производство по факту смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области

"На месте происшествия находятся руководитель ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадыло, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции", - отмечается в сообщении.

Сообщение о проишествии в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома.

"На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства.  По данному факту следственным открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - резюмируется в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в собственном доме. 
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Топ комментарии
+17
Вот у меня сразу два вопроса возникло откуда у падлы рабиновича фотки и нафига он их в сеть выложил? Как там на тему тайны следствия?
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15.08.2021 18:05
+11
а чего выяснять?.. хватайте Рабиновича!
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15.08.2021 18:04
+10
вот запретили б ОПЗЖ и не было б этого трагического случая
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15.08.2021 18:03
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вот запретили б ОПЗЖ и не было б этого трагического случая
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15.08.2021 18:03 Ответить
ЗЕбанда "знайшла цікаве рішення" як взяти місто під контроль і залякати інших мерів
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15.08.2021 18:10 Ответить
не загоняй, свої ж і вбили
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15.08.2021 18:58 Ответить
і носки поміняли За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3545
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16.08.2021 09:35 Ответить
Дійсно. Комуняк ніхто не вбиває, бо їх нема.
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15.08.2021 18:13 Ответить
Навалом ,вони лише мімікрували !!!)))
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15.08.2021 18:20 Ответить
Согласен, тогда была бы полномасштабная война! За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3540
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15.08.2021 18:38 Ответить
а чего выяснять?.. хватайте Рабиновича!
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15.08.2021 18:04 Ответить
Вот у меня сразу два вопроса возникло откуда у падлы рабиновича фотки и нафига он их в сеть выложил? Как там на тему тайны следствия?
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15.08.2021 18:05 Ответить
Это подтверждение что задание выполнено.Если бы снимали менты по положение всех вещей было бы пронумеровано.А вот с Рабиновича стоит спросить откуда у него фото и не именно ему они предназначались для подтверждения сделаной работы.В жизни всегда вор тот кто громче всех кричит держите вора и громче всех плачет на могиле.
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15.08.2021 18:11 Ответить
У Павлова был долгоиграющий конфликт с руководством местной полиции, точнее с группой Юзика там все прихватившей. Но он был в общем вялотекущий ...
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15.08.2021 18:23 Ответить
а также вялостоящий и **********
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15.08.2021 18:30 Ответить
во!!! и линейки масштабной нету...и тогда вопрос шо за синенькая хрень на нижней фотке в предыдущей теме и почему ее на других фотках нету... и шо еще убрали-положили...
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15.08.2021 18:36 Ответить
Да Вы верно подметили,на первом фото нету ничего,на втором что-то уже появилось латунного цвета перпендикулярно оружию а на третем какая-то синенькая херня.Да и при увеличении первого и второго фото гильза у левой ноги като сранно меняет положение относительно шва плитки.Здесь пахнет имитацией убийства а не убийством.
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15.08.2021 18:47 Ответить
а фото тапка, чтобы версия самоубийства была правдоподобной?!
Тогда хоть носок бы сняли....
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16.08.2021 09:06 Ответить
до речі, навіщо рабінович йому носки поміняв?
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16.08.2021 09:36 Ответить
Со своей странице в Фейсбуке уже убрал.
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15.08.2021 19:33 Ответить
Понятно что козлорогие жоповцы друг друга перестреляли
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15.08.2021 18:06 Ответить
Почему понятно ...там к юзикам (зекретинам)вопросов дофига-им выгоднее всех
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15.08.2021 18:39 Ответить
За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1902
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15.08.2021 18:07 Ответить
Так вот зачем Медведчука дома спрятали..
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15.08.2021 18:08 Ответить
Сажать за то что убили человека который финансировался страной которая оккупирует и убивает украинцев?
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15.08.2021 18:08 Ответить
Что там расследовать то? Ну самоубился чувак...не он первый...не он последний..😀
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15.08.2021 18:11 Ответить
ну да, так зазвичай і роблять самоубиваються на порозі з "калаша" )
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15.08.2021 18:12 Ответить
По разному бывает...кто то хочет рисануться на последок...😀
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15.08.2021 18:13 Ответить
Буває що у вікно стрибають,або двічі в себе стріляють !!!)))
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15.08.2021 18:15 Ответить
Бувае...😀 Самоубийцы натуры тонкие..
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15.08.2021 18:16 Ответить
І креативні ,аж страшно які !!!)))
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15.08.2021 18:18 Ответить
все буває.. ось моторола самоубився в лифті.
а у кого сь там в їдальні пердак взагалі взірвася, разом з хозяїном..
Так от, самі зайшли - самі самоубили..
а якби не хотіли - не шлялися би по лифтам чі їдальням
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15.08.2021 18:21 Ответить
Думаю с этих надо начинать расследование.
За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6445
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15.08.2021 18:12 Ответить
За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 915
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15.08.2021 18:18 Ответить
А я думав - ліквідацію. За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5754
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15.08.2021 20:23 Ответить
Что тут выяснять? Грохнули кореша-подельники из ОПГ ОПЗЖ! Нада Рабиновичу яйца дверью прещемить на допросе запоет так что Павлик Морозов обзавидуется!
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15.08.2021 18:12 Ответить
он запоет ,,при приближении к двери на метр
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15.08.2021 18:31 Ответить
Щури гризуть одне одного ,змагаючись за годівницю !!!))))
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15.08.2021 18:14 Ответить
27.07.2021 ЗЕбанда створює Конгрес місцевих та регіональних влад на чолі з Єрмаком як противагу досить сильній Асоціації міст України на чолі з Кличком
Сьогодні вбивають мера Кривого Рогу. Профіт:
1. Контроль над КР
2. Залякування інших непокірних мерів

Рейдернувши всі гілки влади ЗЕбанді потрібно взяти під контроль ще місцеву владу, особливо в крупних містах. Тому почали з КР: велике місто, а мер ригоанал, який не викличе співчуття
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15.08.2021 18:15 Ответить
Після смерті мера Кривого Рогу від опзж Костянтина Павлова в.о. мера буде секретар міськради Олександр Котляр ( «Слуга Народу»).
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15.08.2021 18:17 Ответить
Я і кажу що це щурячі разборки !!!)))
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15.08.2021 18:17 Ответить
Бачу, Моніка Зеленські на порозі чергового скандалу... Як казала та ворожка "початок у тебе буде хороший, середина - кипуча, а кінець - страшний"...
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15.08.2021 18:21 Ответить
ЯсєньПєнь свої...
Ніколи не повірю щоб в нього кулемета не було!!
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15.08.2021 18:25 Ответить
Что там расследовать?!Видно же,что банальное самоубийство.
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15.08.2021 18:27 Ответить
А от Чечетов хотів відлетіти з не меньше 9-го поверху...
А його Маузер знайшли в Симоненка...😎
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15.08.2021 18:28 Ответить
Скорее всего это юзик и ко его замочили -власть не поделили
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15.08.2021 18:41 Ответить
А его точно убили? Глядя на эти живописные фотки, вспоминается недавний случай с заказным убийством гражданина США, и давний - с убийством Бабченко. Так шо подождем фоток с похорон....
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15.08.2021 18:41 Ответить
Салам алейкум Мурзо!!!------------Цілком слушна версія ,час покаже що та як !!!)))
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15.08.2021 18:46 Ответить
Ва-Алейкум Селям, Дмитро. Ну так, лучше будем посмотреть шо воно буде...
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15.08.2021 18:48 Ответить
Как там у В.Войновича: лошадь хоронють...
юмористы!
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16.08.2021 09:08 Ответить
За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4847 За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4847 Ото.....крывые роги, знаете почему вы в экологическом говне плаваете? Потому что вы таких мертвых мэров выбираете! Это они продают ваше здоровье и их мочат в трусняках на порогах собственных домов. Это тот же шлам, который неучтенный годами продавался в ихний карман. А теперь поставьте заупокойную песенку на соцгороде, ул 22 партсъезда и 26 бакинских комисаров. Ветеранов с медальонсами позовите! Покойный был несравненно любезен с ними..
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15.08.2021 18:50 Ответить
Як казав Станіславський: "Не вірю". Це постановка, кров свиняча, гільза підкинута, отвір у футболці не від кулі. Завтра на брифінгу оголосять про затримання "виконавців", оголосять у розшук "замовників" (пов'язаних з Порошенком).
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15.08.2021 18:52 Ответить
Паршиво закончил,никакой эстетики,красивее всех самоубился чечетов,оставив после себя показания на ахметку,которые до сих пор пылятся у неподкупных прокуроров.
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15.08.2021 19:11 Ответить
А який гвалт зчинився на рашистських каналах. Може є в кого можливість утилізувати ще парочку ригоаналів, щоб путлерівці з горя повиздихали? За фактом смерті мера Кривого Рогу Павлова розпочато кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2950
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15.08.2021 19:30 Ответить
Если сам, то чего в дверном проеме? Нельзя было по-людски, в комнате, в кресле? То есть, не сам, да и с какого перепугу ему это делать, молодой мужик и живут эти ОПЗжопцы неплохо...
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16.08.2021 00:25 Ответить
шоб все мы понимали - сначала ментов туды не пускала "охрана" мера..- не было распорядження...)))
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16.08.2021 06:40 Ответить
 
 