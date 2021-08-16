По факту смерти мэра Кривого Рога Павлова начато уголовное производство, выясняются все обстоятельства, - Нацполиция

Полиция Днепропетровской области начала уголовное производство по факту смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области

"На месте происшествия находятся руководитель ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадыло, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции", - отмечается в сообщении.

Сообщение о проишествии в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома.

"На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства. По данному факту следственным открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - резюмируется в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в собственном доме.