По факту смерти мэра Кривого Рога Павлова начато уголовное производство, выясняются все обстоятельства, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Полиция Днепропетровской области начала уголовное производство по факту смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области
"На месте происшествия находятся руководитель ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадыло, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции", - отмечается в сообщении.
Сообщение о проишествии в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома.
"На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства. По данному факту следственным открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - резюмируется в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в собственном доме.
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Тогда хоть носок бы сняли....
а у кого сь там в їдальні пердак взагалі взірвася, разом з хозяїном..
Так от, самі зайшли - самі самоубили..
а якби не хотіли - не шлялися би по лифтам чі їдальням
Сьогодні вбивають мера Кривого Рогу. Профіт:
1. Контроль над КР
2. Залякування інших непокірних мерів
Рейдернувши всі гілки влади ЗЕбанді потрібно взяти під контроль ще місцеву владу, особливо в крупних містах. Тому почали з КР: велике місто, а мер ригоанал, який не викличе співчуття
Ніколи не повірю щоб в нього кулемета не було!!
А його Маузер знайшли в Симоненка...😎
юмористы!