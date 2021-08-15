Канада официально подтвердила участие в саммите Крымской платформы. Делегацию возглавит спикер Сената Фьюри

Канада официально подтвердила участие в саммите Крымской платформы, которая состоится в Киеве в августе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Страну будет представлять спикер Сената Джордж Фьюри.

Из-за вероятного проведения в Канаде досрочных парламентских выборов в сентябре, присутствие высокопоставленных канадских политиков на саммите Крымской платформы было под вопросом.

Так, в Канаде на период избирательной кампании действует запрет на участие политиков, баллотирующихся, в международных мероприятиях. Но поскольку членов канадского Сената и не избирают народным голосованием, а назначают на должность решением премьер-министра, на сенаторов это ограничение не распространяется.

После роспуска парламента и к формированию нового правительства спикер Сената - высшая политическая должность в стране.

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