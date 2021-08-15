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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Канада (1890) Крымская платформа (305)

Канада официально подтвердила участие в саммите Крымской платформы. Делегацию возглавит спикер Сената Фьюри

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Канада официально подтвердила участие в саммите Крымской платформы. Делегацию возглавит спикер Сената Фьюри

Канада официально подтвердила участие в саммите Крымской платформы, которая состоится в Киеве в августе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Страну будет представлять спикер Сената Джордж Фьюри.

Из-за вероятного проведения в Канаде досрочных парламентских выборов в сентябре, присутствие высокопоставленных канадских политиков на саммите Крымской платформы было под вопросом.

Так, в Канаде на период избирательной кампании действует запрет на участие политиков, баллотирующихся, в международных мероприятиях. Но поскольку членов канадского Сената и не избирают народным голосованием, а назначают на должность решением премьер-министра, на сенаторов это ограничение не распространяется.

После роспуска парламента и к формированию нового правительства спикер Сената - высшая политическая должность в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 42, - Кулеба
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Топ комментарии
+3
И под Харьковом парочку, чтоб Томагавкам до Москвы не далеко лететь.
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15.08.2021 18:52
+2
Украине нужно предложить сделать весь берег Украины от Мариуполя до Одессы из баз НАТО!!!
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15.08.2021 18:13
+2
Украине нужны военные союзы заключать, чтобы союзники своими военными силами воевали за Украину, а Украина обяжется за них воевать, если что.
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15.08.2021 18:15
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Украине нужно предложить сделать весь берег Украины от Мариуполя до Одессы из баз НАТО!!!
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15.08.2021 18:13 Ответить
И под Харьковом парочку, чтоб Томагавкам до Москвы не далеко лететь.
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15.08.2021 18:52 Ответить
Украине нужны военные союзы заключать, чтобы союзники своими военными силами воевали за Украину, а Украина обяжется за них воевать, если что.
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15.08.2021 18:15 Ответить
Украина слабее РФ и РФ по праву сильного говорит. Чтобы Украине добиться сравнивания сил с РФ, то для этого нужно вернуть ядерные вооружения на разные точки и разных видов, тогда эта сила уровняет шансы по силам.
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15.08.2021 18:18 Ответить
Не допоможе...
Тіль рівень життя...
))
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15.08.2021 18:32 Ответить
Агласітє увєсь спісок, please...
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15.08.2021 18:30 Ответить
Вас список закусок интересует? Так тут водки нет, кацап.
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15.08.2021 18:35 Ответить
На Українській писати, бачу, вже навчився...а читати??
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15.08.2021 18:41 Ответить
Бачу, ти ні читати, ні писати українською не здатне.
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15.08.2021 18:45 Ответить
😪
Що сало чарівне з тобою, пацаком, робить!!
Паляниця навчився вимовляти?
Не цікавий ти , записний провокатор...
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15.08.2021 19:00 Ответить
Ты смотри, а серьёзное мероприятие намечается- наши дипломаты таки что-то могут.
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15.08.2021 18:34 Ответить
в росіске лайно вступили ?
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15.08.2021 19:25 Ответить
Toronto, 1980

Канада офіційно підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Делегацію очолить спікер Сенату Ф'юрі - Цензор.НЕТ 4701
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15.08.2021 18:37 Ответить
Канадцы покупали Фиаты, сделанные на роССии потому, что дешевые, собак выгуливать.
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15.08.2021 19:03 Ответить
Стэпан, но покупали? А отмазки почему, для быд**, для элехтурата Канада офіційно підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Делегацію очолить спікер Сенату Ф'юрі - Цензор.НЕТ 2649
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15.08.2021 20:06 Ответить
Канада офіційно підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Делегацію очолить спікер Сенату Ф'юрі - Цензор.НЕТ 4166
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15.08.2021 18:40 Ответить
Байден, мир и Украина.
Изоляционизм Трампа сменяется глобализмом Байдена. Происходит смена стратегических приоритетов США, где Россия уже не рассматривается как основная цель противостояния. Основной целью становится Китай.
Все попытки России вернуть себе статус «врага №1», а значить и вес в планах Байдена ни к чему не привели. Попытки оказать давление путем имитации возможности полномасштабного наступления на Украину полностью провалились.
США увидело пустые эшелоны и ракетные комплексы без ракет в контейнерах, а министерство обороны США выдало уничижительный отзыв о возможностях ВС РФ, даже в противостоянии с Украиной.
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15.08.2021 22:42 Ответить
Как-то напрягает президентский PR вокруг этой "Крымской платформы" при полном отсутствии информации по поводу стран - участниц. Канада подтвердила - гуд, а кто еще? Очень интересует позиция стран-участниц например "Будапештского меморандума" (понятно, кроме рашки).
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16.08.2021 09:37 Ответить
 
 