РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7740 посетителей онлайн
Новости Происшествия
18 281 132
Зеленский (16534) Кривой Рог (1128) мэр (1632) смерть (9035) Павлов Константин (28)

Буду держать расследование этого дела под личным контролем, - Зеленский о смерти мэра Кривого Рога Павлова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Буду держать расследование этого дела под личным контролем, - Зеленский о смерти мэра Кривого Рога Павлова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что будет держать на личном контроле расследование обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога Константина Павлова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

"Завтра заслушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога. Константин Павлов был найден мертвым с огнестрельным ранением на веранде собственного дома. Уголовное производство открыто безотлагательно. На месте находятся руководитель полиции Днепропетровской области, следственно-оперативные группы и все необходимые специалисты", - отметил Зеленский.

По его словам конкретная и проверенная информация будет получена только после проведения экспертиз и первых шагов следствия.

Зеленский пообещал "держать это дело под личным контролем" и кроме того пообещал регулярные отчеты правоохранителей  в этом деле перед громадой Кривого Рога.

"Искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова", - резюмировал Зеленский. 

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в собственном доме.

По даному факту полиция начала уголовное производство.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+98
Ну якщо під "лічний контроль" - то справа "глухарь"
показать весь комментарий
15.08.2021 19:02
+58
да да да!.. возьми еще под контроль самоубийство Шуфрича, Бойко, Рината Кузьмина, Медведчука и других ОПЗЖшников..
показать весь комментарий
15.08.2021 19:04
+54
Уже и старшОй назначен
Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова - Цензор.НЕТ 9311
Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова - Цензор.НЕТ 7991
показать весь комментарий
15.08.2021 19:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
кореша вальнули,зебил клоунский 95?
показать весь комментарий
16.08.2021 00:57 Ответить
Пам'ятаю як пропав Гонгадзе то Кучма теж казав шо бере під свій контроль
показать весь комментарий
16.08.2021 01:08 Ответить
А дело Гандзюк у него тоже на контроле? Или как узнал, что она о нем нелестно отзывалась, так и утух?
Как те нацдружины бегали за Порохом с плакатами "Хто вбив Гандзюк?", а после того как ЗЄ сел на трон и пристроил к себе Авакова, совсем о ней забыли
показать весь комментарий
16.08.2021 14:10 Ответить
Под личным контролем - Небесная сотня и военные склады с боеприпасами...
А потом оказалось, что согласно отчета комиссии ВР, опубликованному в УК, где отчет по двум складам - взрывы от фугаса внутри склада, а Взрыв под Винницей так и не расследован...
Виноватых нет.
показать весь комментарий
16.08.2021 01:24 Ответить
Моя версия - дело рук сепаров, начальство им запретило убивать на время наших военных, так решили другую гадость сделать....
показать весь комментарий
16.08.2021 02:46 Ответить
А держалка личных контролей у ЗЕлёносопельного БлаЗЕня не отвалится?
показать весь комментарий
16.08.2021 05:41 Ответить
Знову найдуть невиноватих.
показать весь комментарий
16.08.2021 06:34 Ответить
если взял под контроль --- будет как с делом шеремета ---- назначат виновных
показать весь комментарий
16.08.2021 07:26 Ответить
Буду держать расследование этого дела под личным контролем !? Самые "информативные" и тупые штампи в таких случаях: ведется следствие, возбуждено уголовное дело, внесено в реестр, взято на контроль... -можно продолжать... Всегда такое впечатление что в какой-то бланк "по дебильному составленный" (с) вписывается нечто з конкретики. В этом случае Кривой Рог, и т.д.
показать весь комментарий
16.08.2021 07:42 Ответить
Зеленський пообіцяв "тримати цю справу під особистим контролем" Джерело: https://censor.net/ua/n3282862

Цю фразу Віслюк спромігся завчити, але толку ніякого в Україні з цього(
показать весь комментарий
16.08.2021 08:21 Ответить
Anton Shvets

15 ч. ·

О. Пад лічний кантроль. Десь я вже таке бачив.

Панове ветерани, чи всі мають алібі?
показать весь комментарий
16.08.2021 10:20 Ответить
Справу Шеремета як взяв до сих пор невиновные под арестом. И не выпускае .
показать весь комментарий
16.08.2021 10:24 Ответить
Господи, зеленский... Может не стоит?
показать весь комментарий
16.08.2021 10:36 Ответить
Тримати під особистим контролем - це означає що цим ніхто не буде займатись. Ми вже знаємо як зебіл бере під особистий контроль.
показать весь комментарий
16.08.2021 10:48 Ответить
шо воно буде держать мені здається що воно і дрочить толком не вміє
показать весь комментарий
16.08.2021 11:23 Ответить
У него для дрочилова есть Ермак! Ну и Ленка ещё
показать весь комментарий
16.08.2021 12:18 Ответить
интересно, видео с камеры наблюдения внутри помещения показали, а дальше только с улицы как подпрыгнула кошка и вывалилась рука, или это тайна следствия? а что было в самом помещении кроме "мужчины" с карабином?
показать весь комментарий
16.08.2021 12:11 Ответить
В помещение никто не входил и не выходил, что там непонятного?
показать весь комментарий
16.08.2021 12:18 Ответить
там не понятного то что велось наблюдение внутри комнаты, потом вдруг с улицы, что внутри камера отказала или кусок видео исчез?
показать весь комментарий
16.08.2021 18:21 Ответить
Там с десяток камер, можно посчитать на экране видно, терабайты видео, выложили маленький кусочек, суть и так понятна. Не собираюсь ничего доказывать, но из того что видел, выходит, что погибший зачем то ходил с калашом по дому, патрон был в патроннике. В майке и трусах, карманов значит нет, в ногах валяется телефон и зажигалка, значит держал все в руках. Начал открывать дверь одной рукой, во второй пришлось держать все остальное, или прижал к телу, произошел выстрел...
показать весь комментарий
16.08.2021 19:09 Ответить
А у Порошенка наверное хорошо получалось "дрочить", он много чего держал под контролем! ОСОБЕННО ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ - КОТОРЫЕ ПОТОМ ВЫВОДИЛ В АФШОРЫ.
показать весь комментарий
16.08.2021 12:11 Ответить
Апшеры, апшеры, апшеры... Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова - Цензор.НЕТ 3090
показать весь комментарий
16.08.2021 12:19 Ответить
набутылочник(ца) - тебе скоко лет? Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова - Цензор.НЕТ 8647 школу уже всю прогуляло? Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова - Цензор.НЕТ 6980
показать весь комментарий
16.08.2021 14:30 Ответить
Было бы хорошо, если бы ты еще и "бесплатную" железку, т.е. медальку порсвященную 30-летию независимости Украины, держал под контролем. "Любі друзі...." ежеждневно звучит рекламный ролик с экрана ТВ. Железка беплатна, а вот доставка 99 гривен. Видимо на одну гривну в руководителя Укрпочты, кусочек совести остался. Всеукраинский лохотрон!
показать весь комментарий
16.08.2021 13:10 Ответить
Справа/ як сіамські близнюки.../ нагадує почерк відправлення у небуття дирегента фракції ВР від ригів ---- Чародеєва ...Тільки й різниця . що той пірнув сторчма у віконце багатоповерхівки ...А виконавці. як видно все тіж : із кремлівської сіцілії...
показать весь комментарий
16.08.2021 13:14 Ответить
Миссия: вернуть девушку с собачкой из Уханя
Владимир Зеленский взял под личный контроль возвращения из Уханя украинки Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться без своей собаки.
21 февраля 2020 года президент позвонил украинке в Ухань и пообещал ее доставить домой,

но в конце-концов девушка добралась своими силами через три месяца после звонка.
показать весь комментарий
16.08.2021 14:24 Ответить
Комик неплохой,а контролёр слабенький.
показать весь комментарий
16.08.2021 14:29 Ответить
комик он всегда был никакучий Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова - Цензор.НЕТ 3988
показать весь комментарий
16.08.2021 14:30 Ответить
Актёр никакой,а комик приемлемый ,скорее всего это не его заслуга а тех кто ему писал юморески.
показать весь комментарий
16.08.2021 14:34 Ответить
А между комиком и контролером он кагбе еще и занимает должность преза
показать весь комментарий
16.08.2021 14:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 