Из программы следующей летней Олимпиады убрали карате, бейсбол и софтбол, но добавили брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг (обновлено)

Организационный комитет Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на турнире.

Об этом свидетельствует информация на сайте соревнований, передает Цензор.НЕТ.

Из перечня исключили карате, бейсбол и софтбол, однако появятся новые виды - брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг, отмечает Громадське радіо. Оргкомитет заявил, что программа окончательная и не подлежит изменениям.

Ранее президент Всемирной федерации карате Антонио Эспиноса настаивал на том, что этот вид спорта должен вернуться на Олимпийские игры на постоянной основе.

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Эспиноса сказал Международному олимпийскому комитету: "Мы показали миру, что карате - уникальный вид спорта. Карате - это вид спорта, который требует особой спортивной подготовки и особой техники. Это то, что мы можем предложить олимпийскому движению, потому что это соответствует олимпийским ценностям".

Напомним, впервые карате был представлен на Олимпийских играх-2020 в Токио. Украина завоевала серебряную (Анжелика Терлюга) и бронзовую (Станислав Горуна) медали.

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