Из программы следующей летней Олимпиады убрали карате, бейсбол и софтбол, но добавили брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Организационный комитет Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на турнире.
Об этом свидетельствует информация на сайте соревнований, передает Цензор.НЕТ.
Из перечня исключили карате, бейсбол и софтбол, однако появятся новые виды - брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг, отмечает Громадське радіо. Оргкомитет заявил, что программа окончательная и не подлежит изменениям.
Ранее президент Всемирной федерации карате Антонио Эспиноса настаивал на том, что этот вид спорта должен вернуться на Олимпийские игры на постоянной основе.
Эспиноса сказал Международному олимпийскому комитету: "Мы показали миру, что карате - уникальный вид спорта. Карате - это вид спорта, который требует особой спортивной подготовки и особой техники. Это то, что мы можем предложить олимпийскому движению, потому что это соответствует олимпийским ценностям".
Напомним, впервые карате был представлен на Олимпийских играх-2020 в Токио. Украина завоевала серебряную (Анжелика Терлюга) и бронзовую (Станислав Горуна) медали.
Пожалуйста, подождите...
Такое ощущение что оно не для реального боя, а для тренировок (по крайней мере то - что было на олимпиаде). Посмотрел на олимпийские соревнования, где каратисты соревновались в ката (бой с тенью). Них... (чего) не понял - но очень интересно. В боксе простому обывателю хотя бы понятно что тот кто дал по морде противнику так что он упал - сильнее. А тут?! Даже в кумите (спарринге) - удары только обозначаются, а не бьются в полную силу. Надо самому заниматься карате, чтоб это понимать.
СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Спортивний рок-н-рол - це тєма.
теперь можно полностью игнорить.
А если скалолазание, то и лазание по балконам.
Надо добавить спортивный мат в очереди за спортивным пивом.
ДЭБИЛ!!! Вот смотри "танцюльки", повтори чмордяй хоть что-нибудь!
СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО!!!_________ це допустимо? то якщо таке можливо в "ефір" (етер), то чому таким "інтелегентам" не можна вказати на те що вони є самому ділі?...