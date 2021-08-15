Конституционный Суд без Тупицкого работает нормально, нет никакого кризиса рассмотрения дел, - "слуга народа" Вениславский

Представитель президента в Конституционном Суде, "слуга народа" Федор Вениславский заявил, что КСУ работает "абсолютно нормально", а для заявлений о негативном влиянии на его работу отстранения от должности Александра Тупицкого нет оснований.

Об этом Вениславский сказал в эфире телеканала "Украина 24" 15 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Было много инсинуаций по поводу того, что есть паралич работы Конституционного Суда, политические оппоненты обвиняли президента, что он заблокировал его работу, потому что устранил господина Тупицкого… Сегодня Конституционный Суд работает абсолютно нормально, никакого кризиса рассмотрения дел в Конституционном Суде нет. Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда заместитель председателя господин Головатый успешно руководит работой Конституционного Суда, поэтому говорить о том, что отсутствие господина Тупицкого негативно влияет на деятельность Конституционного Суда, точно нет никаких оснований", - подчеркнул Вениславский.

В этом контексте он напомнил, что в июне-июле КСУ принял историческое, по его убеждению, решение по делу о функционировании украинского языка как государственного, а также о восстановлении социальных гарантий "чернобыльцам" и еще ряд важных решений.

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Депутат также отметил, что Большая палата Верховного Суда имеет достаточно юридических оснований для признания законным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.

Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля СМИ стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту вынесения 14 июля 2021 года коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда решения в пользу судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.

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