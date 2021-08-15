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КС (2131) Тупицкий (232) Вениславский (200)

Конституционный Суд без Тупицкого работает нормально, нет никакого кризиса рассмотрения дел, - "слуга народа" Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конституционный Суд без Тупицкого работает нормально, нет никакого кризиса рассмотрения дел, -

Представитель президента в Конституционном Суде, "слуга народа" Федор Вениславский заявил, что КСУ работает "абсолютно нормально", а для заявлений о негативном влиянии на его работу отстранения от должности Александра Тупицкого нет оснований.

Об этом Вениславский сказал в эфире телеканала "Украина 24" 15 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Было много инсинуаций по поводу того, что есть паралич работы Конституционного Суда, политические оппоненты обвиняли президента, что он заблокировал его работу, потому что устранил господина Тупицкого… Сегодня Конституционный Суд работает абсолютно нормально, никакого кризиса рассмотрения дел в Конституционном Суде нет. Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда заместитель председателя господин Головатый успешно руководит работой Конституционного Суда, поэтому говорить о том, что отсутствие господина Тупицкого негативно влияет на деятельность Конституционного Суда, точно нет никаких оснований", - подчеркнул Вениславский.

В этом контексте он напомнил, что в июне-июле КСУ принял историческое, по его убеждению, решение по делу о функционировании украинского языка как государственного, а также о восстановлении социальных гарантий "чернобыльцам" и еще ряд важных решений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицкий не вернется в КС, он теперь обычный гражданин, - "слуга народа" Вениславский

Депутат также отметил, что Большая палата Верховного Суда имеет достаточно юридических оснований для признания законным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.

Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля СМИ стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту вынесения 14 июля 2021 года коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда решения в пользу судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Также читайте: Суд по делу Тупицкого перенесли на 9 сентября

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
В нас ціла Країна живе без президента, і нічого (те, що сидить в калюжі перед ОП не рахується)
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15.08.2021 19:58
+10
це не означає, що ви з бубочкою нічого не порушили. Скасування кримінальної відповідальності за таке не передбачено.
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15.08.2021 19:45
+9
Так у нас и страна работает без бубочки , т к он в отпуске больше, чем на работе
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15.08.2021 19:54
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Такое ощущение, вроде бы он вообще работал - пришел, понюхал кокса, уехал домой.
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15.08.2021 19:40 Ответить
при чем молдавский суд до тупицкого? его там будут судить?
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15.08.2021 19:44 Ответить
Я тоже задался вопросом - а что за птица на стене, которой не видно на сайте КСУ? Конституційний Суд без Тупицького працює нормально, немає жодної кризи розгляду справ, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 3178
Видимо оформитель этой статьи расеянец - увидел в сети картинку с флагом имеющим синий и желтый цвета и решил что это как раз то что нужно Конституційний Суд без Тупицького працює нормально, немає жодної кризи розгляду справ, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 6201
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15.08.2021 20:16 Ответить
это с той оперы, когда мы смеялись из кацапов что вместо своих вояк на бордах рисовали гитлеровских вояк. тут картина по смыслу та же...
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15.08.2021 21:16 Ответить
Это привет от Чаушеску.
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15.08.2021 21:20 Ответить
каким боком Чаушеску до Молдовы? в Молдове бел первый секретарь коммуны молдловы.
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15.08.2021 21:26 Ответить
це не означає, що ви з бубочкою нічого не порушили. Скасування кримінальної відповідальності за таке не передбачено.
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15.08.2021 19:45 Ответить
Ссылку на закон, запрещающий отменять указы президента?
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15.08.2021 20:37 Ответить
в києві "море юристів" і самі "поважні", ясна річ, дохтора наук. вчепились в посаду голови КСУ. Та яка там різниця голова Тупицький чи Головатий. Голова суду-це виключно адміністративна посада. КСУ - це колегіальний судовий орган. Функція голови-це підписання рішення. А то поробили палати по категоріях справ і самі вирішують чи слухати скопом чи по палатам. Театр абсурду. Є їх 18, то хай і розглядають всі 18 одночасно і приймають рішення. Хто проти, пиши окрему думку. А тих хто утримався не повинно бути а рішення приймається простою більшістю голосів. А то плодять пародію як з рішення по ВСУ. Так і не зрозуміло, ВС легітимний чи ні. А ті що сидять в бібліотеці ВС чинні судді чи ні.?
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15.08.2021 21:28 Ответить
Конституція, яка передбачає повноваження як державних інституцій, так і осіб, що їх очолюють. Якщо не передбачено скасовувати укази попередника - значить, не можна. І це вже підтверджено практикою: Ющенко на цьому погорів. Гугли: "член КС Сюзанна Станнік". якщо захочеш - розберешся.
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16.08.2021 00:54 Ответить
Какой закон? Включите логику. Указ - это такая бумага, которой обеспечивается выполнение какого-то действия.
После указа действие выполняется, а как можно отменить уже выполненной?
Это разовая процедура, отменить указ можно только если изобретут машину времени, перенесутся в то время, когда этот указ был издан и не издать его. Но такое пока человечеству не под силу.
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16.08.2021 01:14 Ответить
Що означає «нормально» в цій ситуації із нелегітимним судом?
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15.08.2021 19:48 Ответить
Так у нас и страна работает без бубочки , т к он в отпуске больше, чем на работе
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15.08.2021 19:54 Ответить
В нас ціла Країна живе без президента, і нічого (те, що сидить в калюжі перед ОП не рахується)
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15.08.2021 19:58 Ответить
Живе навіть за відсутністю реальної української державної влади !!!)))
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15.08.2021 20:02 Ответить
реальная власть - местные органы и силовики. уроки 2014 вас ничему не научили?
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15.08.2021 21:22 Ответить
Реальна влада ,це та влада ,яка виконує власні Конституційні обов"язки !!!)))
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16.08.2021 12:07 Ответить
Конституционный Суд без Тупицкого работает нормально.- КС убедился что шибздик в Украине-главный и статью 13. "Земля, ее недра, являются объектами права собственности Украинского народа " КС растолкует правильно. Украинский народ-это кодлан Коломойского.
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15.08.2021 20:10 Ответить
Цікаво ,а якщо половину з тих "Тупицьких" розігнати ,суд буде працювати???)))
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15.08.2021 20:14 Ответить
Конечная цель затеянной кодланом Коломойского суеты с КС- мародёрство воюющей Украины в особо крупном размере. Тупицкий это цап - відбувайло с последующей материальной компенсацией понесенного морального ущерба.
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15.08.2021 20:20 Ответить
Конечно будет! "Свято место пусто не бывает". Конституційний Суд без Тупицького працює нормально, немає жодної кризи розгляду справ, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 6592
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15.08.2021 20:42 Ответить
На фото герб и флаг Молдовы) это что за намёк)?
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15.08.2021 20:10 Ответить
доля чаушеску у бубаноида...
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15.08.2021 20:30 Ответить
Працює як зеленський накаже ))
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15.08.2021 20:31 Ответить
Так рассуждает юрист представитель Президента в Конституционном Суде,оказывается КС может работать,а вот Конституцию не обязательно соблюдать.
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15.08.2021 20:44 Ответить
"НОРМАЛЬНО"??
Щось за 30-ть років такого не пам'ятаю....
ХАМєлєони та забаганки влади, будь якої..
На маєтки їх подивіться...
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15.08.2021 20:46 Ответить
Без Веніславського теж буде працювати нормально.
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15.08.2021 20:47 Ответить
Без Зеленського взагалі буде краще для всіх!Бо таке творить в державі,що потім всі будемо за ті його неподобства Україна буде платити з бюджету за наш рахунок!Зеленський повинен піти!
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15.08.2021 21:18 Ответить
Невже Зеленський гірший за донєцкого хама? Щось не видно голів сільських рад, призначених із Кривого Рога, як із даунбасу, при хамові.
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15.08.2021 23:08 Ответить
забыл написать что даже еслиб КС вообще распустили, то ты сам бы справился.
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15.08.2021 21:28 Ответить
Судьи, которых общество не выбирало, которым общество не доверяет, не будут работать на общество. Они будут работать на тех, кто их назначил - на первых лиц, на саму судебную ветвь власти, на её неприкосновенность, на её пожизненность, на её высокооплачиваемость.
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15.08.2021 21:34 Ответить
даСС....... Тупицкий не уборщица ,ту бы заметили , а этот нах никому не нужен........
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15.08.2021 21:35 Ответить
Так то воно так, але ж тупицький "на підсосі"
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15.08.2021 23:05 Ответить
 
 