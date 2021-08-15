Двум парням, накануне избившим журналиста Кужельного, сообщили о подозрении, - полиция Киева
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Вчера во время митинга под Офисом Президента нарушители сначала унижали, а затем нанесли телесные повреждения фотокорреспонденту Александру Кужельному. За содеянное им грозит до пяти лет заключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
"Нападающими оказались львовяне, 2001 и 2004 годов рождения, которые были участниками акции. В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Полицейские обратились в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения. За содеянное фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы", - уточнили в полиции.
Отмечается, что также правоохранители устанавливают роль других участников происшествия.
В полиции подчеркнули, что "извинения за совершение преступления не освобождает правонарушителей от ответственности".
"Раскаяние, материальная компенсация расходов на лечение журналиста может быть учтена судом при вынесении приговора. Также напоминаем, что членство в любых общественных формированиях или политических организациях не освобождает от ответственности за совершение правонарушения", - резюмирует Отдел коммуникации полиции Киева.
Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.
Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста. В тот же день злоумышленников идентифицировали, они попросили прощения у медийщика.
Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.
Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.
Пожалуйста, подождите...
Вспам'ятайте "борцунів" за нарід...
А зараз по 300000тисч в наглядових зрадах УЗ та і ВР сидять на конвертах..
ЛГБТ якесь...
🤭
Лев Диакон оставил любопытное описание внешности Святослава: «Он был среднего роста, нос плоский, глаза голубые, густые брови, мало волос на бороде, а усы длинные, косматые. Вся голова была выстрижена, кроме одного клока, висевшего по обеим сторонам в знак его знатного происхождения. Шея у него была плотная, грудь широкая, он был очень строен. Вся его внешность была мрачной и суровой. В одном ухе висела серьга, украшенная карбункулом и двумя жемчужинами. ..."
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/10/14/hardcore-russian-nazis-in-kyiv/
«Жесткая» группировка российских неонацистов обосновалась в Украине
Не виправдовую -фсі на одного..
А зараз в якому "статусі"?? Може щось пропустив?
Чи хто більше лаве дає??
Please, роз'ясніть...
🤗
- а вот вопрос знатокам
по Конституции у нас все равны, НО почему за пару тумаков журналисту дают такие срока?
чем журналисты лучше к примеру водителей автобуса?
- какого хрена им такие привилегии? - ведь мы все знаем что 90% из них работают по заказу и за бабло..
- тогда нужно записать в Конституции - все граждане равны перед законом, но журналисты ровнее..
- вот это и есть нарушение прав остальных граждан - неравенство перед законом
дерьмо к которому все принюхались..
При цьому пояснюючи,за що,-бо три тижні тому цього ж журналіста бив їх старший товариш-кумир,скінхед,громадянин рф,шестьорка Боцмана,Шаланкевич.
Перфоманс Национального корпуса под Офисом президента показал, что собственных мощностей у Билецкого немного. Собралось на акцию несколько сотен человек (до тысячи), в толпе замечено немало подростков, явно нанятых за деньги (у Нацкорпуса такое не впервые). Прорваться на Банковую колона Билецкого не смогла. А закидать фаерами дом "где живет Зеленский" (оказывается переезд Зеленского на государственную дачу в Нацкорпусе проспали) - много ума не нужно.
Намного интереснее другое - откровенно вялая реакция полиции на действия боевиков Нацкорпуса. Девять пострадавших полицейских, в том числе с резаными ранениями - это не шутки. На видео четко видно, как боевики Нацкорпуса кидают в полицейских камни и шины, а ответной реакции просто нет. Полицейские не атаковали.
Вариантов возможно два. Либо власть решила не обострять обстановку перед Днем независимости. Либо с Билецким все же договорились. В этом случае все произошедшее - лишь возможность Билецкому сберечь лицо перед своими боевиками, дабы никто не крикнул "Акела промахнулся!" Это означает, что боевики Нацкорпуса попавшие за решетку, Билецким уже слиты. Они будут сидеть.
Что именно произошло, понять будет просто. Если Билецкий вскорости начнет бороться не с ОП, а с противниками ОП - значит стороны договорились.
ОП сейчас вдохновенно зачищает кадры Авакова. С Национальным корпусом Офис президента решил себя вести в стиле бандитов 90-х, сперва кулаком в нос, а лишь потом - разговор. Роль кулака в нос выролнил арест 6 членов НК в Харькове и медиа-кампания против Сергея Коротких, кличка "Боцман", правой руки Билецкого и темной личности связанной со спецслужбами России.
Удар вышел крайне болезненный для Билецкого. Дело в том, что арестованные личности взяты по уголовной статье - рэкет. Фокус в том, что этот веселый бизнес был одним из наполнителей кассы Нацкорпуса. По факту, часть харьковского (и не только) бизнеса была отдана Аваковым Билецкому "на кормление".
Билецкий сейчас прижат к стенке. Если арестованных членов НК не освободят, они наговорят на статью для самого Билецкого, внутри Нацкорпуса еще те высокие отношения. Однако ОП хочет как раз сломать Билецкому этот канал добычи финансов. Коса нашла на камень.
И вот тут Билецкого ожидал серьезный удар. Господин Аваков помогать финансово ему не торопится, а фактически он бросил Билецкого с ОП один на один. Причина проста. Билецкий успел крепко достать Авакова в предыдущие годы. Ряд скандалов с участием НК были инициативой Билецкого, а страдал медийно от них Аваков. Арсен Борисович так же мечтает надеть хомут на своего не в меру буйного партнера. А заодно "проверить на вшивость" - продаст или не продаст? Возможно, что таки прав был Арсен Борисович когда не дал Билецкому денег на протестные акции.В отчаянии Билецкий бросился просить денег на протестные акции у знакомых бизнесменов - и вернулся не солоно хлебавши. Бизнес, даривший деньги "другу Авакова" так же не спешит дарить их лидеру Нацкорпуса, да еще и для борьбы против власти.
И тогда Билецкий пустился во все тяжкие - попытался встретиться с Петром Порошенко. Однако в офисе "Европейской солидарности" гонцам Билецкого вынесли игрушечную плюшевую свинку. Ту самую. Намек более чем отковенный - если Билецкий хочет дружить с Порошенко, сперва он должен публично покаяться за все свои акции против Порошенко. Петр Алексеевич верен себе - зла не помнит, по-этому все записывает. И напоминает.
Реакции от Билецкого не последовало. Очевидно, каяться публично перед Порошенко он не готов. А на какие акции хватит его собственной мощности - скоро увидим. Обещают уже в следующую субботу.
Звірства бандитів сепаратистів на окупованій території Донбасса- дивіться картинки
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звірства бандитів сепаратистів на окупованій території - 464 відео.
Тепер цих кривавих терористів катів чекає амністія, почесна робота в бандитської міліції, також ЗЕбіли капітулянти почали протягувати їх до антиукраїнської зРади.
Як надходитися з усіма які по-російськи розмовляють кривавими вбивцями терористами, катами, бойовиками на території України? Тут треба запитати Василя Пелиша який був на Майдані з перших його днів, а потім без роздумів пішов в армію добровольцем захищати Україну. Служив в батальйоні "Айдар". А в кінці серпня під час бою під Луганськом потрапив в полон, після того, як його БТР згорів, і він залишився без свідомості і єдиним, хто вижив з екіпажу. У полоні криваві нелюди вбивці терористи ", відпиляли йому руку через те, що на ній була величне патріотичне татуювання" СЛАВА УКРАЇНІ ! Я був в свідомості, каже Василь і бачив, як мені відпилюють руку, і несамовито від болю кричав" СЛАВА УКРАЇНІ !. Потім мене звільнили. Провів у полоні місяць і один день. У мене тепер є ще одне татуювання - герб України тепер вже на лівій руці. На війну я пішов добровольцем, і якщо була б можливість, повернувся б назад. Але вже найближчим часом мрія молодого воїна про нову кінцівку здійсниться - бійцеві поставлять новітній протез в клініці Чикаго. Василю зголосилися допомогти співробітники Українського конгресового комітету Америки.- Вони беруть на себе всі витрати по переїзду, проживанню та протезування. Причому обіцяють оплатити проживання в Чикаго і для його мами. Поставлять йому новітній протез видно для того щоб він міг ним з розчуленням і любовью гладити "кацапські бороди" у російських фашистів окупантів.?-
первая судимость, еще и легкие телесные.
судья будет смеяться
Чи думаєте, що "умовно" це весело і без наслідків?
В західну країну не емігруєш швидше за все.
В більшості країн Європи за злочини, пов'язані з насиллям автоматично "criminally inadmissible", навіть якщо це офіційно не вказано.
плеснявые стрелки переводят,и думают что быдло и это схавает.