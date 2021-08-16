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Следствие рассматривает три версии смерти мэра Кривого Рога Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием, - Артем Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Следствие рассматривает три версии смерти мэра Кривого Рога Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием, - Артем Шевченко

В Министерстве внутренних дел Украины рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Количество вариантов ограничено: это либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает", - сказал Шевченко.

По его словам, необходимо провести первичные следственные действия, понять, что стало причиной инцидента. Также нужно провести экспертизу оружия.

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"Первичные следственные действия покажут признаки вероятности одного из трех вариантов", - подчеркнул спикер МВД.

Шевченко отметил, что первичные следственные действия будут продолжаться в течение

По словам директора департамента коммуникаций МВД, судебно-медицинская экспертиза оперативно установит причину смерти Павлова, а также характер ранения. Однако баллистическая экспертиза, которая изучит само оружие, может занять чуть больше времени.

"Полицейские Днепропетровской области проводят следственные действия. Завтра картина будет более-менее очевидна чем та, которая сегодня. Давайте подождем", - подытожил Шевченко.

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Напомним, Константин Павлов - городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов победил тогдашний мэр Юрий Вилкул, но он снялся со второго тура и поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

6 декабря прошел второй тур выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов. Победил последний.

15 августа 2021 года Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие. По даному факту полиция начала уголовное производство.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
а мне вот непонятно, почему исключили вариант - кара божья - ? Следствие рассматривает три версии смерти мэра Кривого Рога Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 2601
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15.08.2021 22:04
+18
Да по пьяне рыги друг друг перестреляли или бабло масковское не поделили.
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15.08.2021 22:01
+17
кароче у гриппа нема шансов...
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15.08.2021 22:01
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А про инопланетян забыли!!! Чем не версия!?
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15.08.2021 23:31 Ответить
в дуло смотрел он же дурак может там пчьолы завелись..нажал на гачьок шоб продуть..ага
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15.08.2021 23:37 Ответить
А почему "это" ещё вещает? Собирай вещи и вали за тарелколизом и армяшкой.
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16.08.2021 00:08 Ответить
Смерть Мэра...застрелился и АК положил рядом)))
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16.08.2021 00:42 Ответить
ишо если перевернуть то и Фингал у него но Давний)) ну и Мыры внаув Украине))) как ПрЫзедент !)))))
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16.08.2021 00:46 Ответить
Як би там не було, а пекельні парфуми ( Слідство розглядає три версії смерті мера Кривого Рогу Павлова: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5441 Слідство розглядає три версії смерті мера Кривого Рогу Павлова: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5441 Слідство розглядає три версії смерті мера Кривого Рогу Павлова: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5441) будуть мати нову риго-іграшку.
Сподіваюсь, не останню.
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16.08.2021 02:21 Ответить
Та-а-к, а что там с наследством? Не скорбеть же по рыгу.
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16.08.2021 02:22 Ответить
а есть и четвертое- не поделили финансовые потоки и бабло, что более всего вероятно
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16.08.2021 06:11 Ответить
ну - вмер максым- и збс... (далее- по тексту))))))))))))))))))))
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16.08.2021 06:55 Ответить
Неосторожное обращение с оПЗЖружием
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16.08.2021 07:02 Ответить
Декілька днів тому була інформація про затримання смотрящєго Кривого Рогу, який пресував усе місто. Швидше за все почався бєспрєдєл і перерозподіл жирних шматків міста.
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16.08.2021 07:21 Ответить
РигоАнал,заЖОПІВЕЦЬ-нема теми для обговорення.
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16.08.2021 08:37 Ответить
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