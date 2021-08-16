Следствие рассматривает три версии смерти мэра Кривого Рога Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием, - Артем Шевченко

В Министерстве внутренних дел Украины рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Количество вариантов ограничено: это либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает", - сказал Шевченко.

По его словам, необходимо провести первичные следственные действия, понять, что стало причиной инцидента. Также нужно провести экспертизу оружия.

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"Первичные следственные действия покажут признаки вероятности одного из трех вариантов", - подчеркнул спикер МВД.

Шевченко отметил, что первичные следственные действия будут продолжаться в течение

По словам директора департамента коммуникаций МВД, судебно-медицинская экспертиза оперативно установит причину смерти Павлова, а также характер ранения. Однако баллистическая экспертиза, которая изучит само оружие, может занять чуть больше времени.

"Полицейские Днепропетровской области проводят следственные действия. Завтра картина будет более-менее очевидна чем та, которая сегодня. Давайте подождем", - подытожил Шевченко.

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Напомним, Константин Павлов - городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов победил тогдашний мэр Юрий Вилкул, но он снялся со второго тура и поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

6 декабря прошел второй тур выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов. Победил последний.

15 августа 2021 года Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие. По даному факту полиция начала уголовное производство.