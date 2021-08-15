Подрядчики присвоили более 160 млн грн, направляемые в 2019-2021 годах на ликвидацию шахт на Донетчине, - полиция

В Донецкой области правоохранители разоблачили схему хищения средств, полученных от ликвидации и реструктуризации нерабочих государственных шахт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

На Донетчине в течение 2019-2021 годов на проведение работ по ликвидации и реструктуризации шахт двум компаниям-подрядчикам было перечислено более 160 млн грн. Чтобы легализовать полученные избыточные средства, злоумышленники перечисляли их на счета подконтрольных им фиктивных фирм. Схему присвоения средств выявили оперативники местного управления в сотрудничестве с работниками департамента. Работа по привлечению виновных к ответственности продолжается, подчеркнули в ведомстве.

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