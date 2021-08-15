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Подрядчики присвоили более 160 млн грн, направляемые в 2019-2021 годах на ликвидацию шахт на Донетчине, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Подрядчики присвоили более 160 млн грн, направляемые в 2019-2021 годах на ликвидацию шахт на Донетчине, - полиция

В Донецкой области правоохранители разоблачили схему хищения средств, полученных от ликвидации и реструктуризации нерабочих государственных шахт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

На Донетчине в течение 2019-2021 годов на проведение работ по ликвидации и реструктуризации шахт двум компаниям-подрядчикам было перечислено более 160 млн грн. Чтобы легализовать полученные избыточные средства, злоумышленники перечисляли их на счета подконтрольных им фиктивных фирм. Схему присвоения средств выявили оперативники местного управления в сотрудничестве с работниками департамента. Работа по привлечению виновных к ответственности продолжается, подчеркнули в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварийная ситуация на шахте в Донецкой области ликвидирована. По факту взрыва прокуратура открыла уголовное производство

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Увага на дати! 😁 2019-2021 роки! Це хто-хто у нас президент? Бариґа! Але чомусь прізвище бариґи не Порошенко. І навіть не Вальцман. 😊
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16.08.2021 00:29
+3
Не звертайте увагу - це "місцева штатна ботва", котра все , навіть новини про погіршення погоди, переводить в політику.
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16.08.2021 00:56
+2
подрядчики это как соучеридители ассоциации или как эксперты?
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15.08.2021 23:58
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подрядчики это как соучеридители ассоциации или как эксперты?
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15.08.2021 23:58 Ответить
Це ті, кого спіймали на обналі. І деруть тепер три шкури.
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16.08.2021 00:25 Ответить
ЭксПЕРДты...
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16.08.2021 00:27 Ответить
160 лямів ,ну тисчонц 200 конфіскують ,а решта кане в Лету !!!)))
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16.08.2021 00:25 Ответить
Подрядчики присвоили более 160 млн грн

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Зицпредседатель Фунт заготконтора "рога и копыта"
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16.08.2021 00:28 Ответить
Классика)))) Но это скорее не рога и копыта - а буревестник))))) великолепная игра актеров фильма по мотивам прекрасного произведения еврейских авторов...
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16.08.2021 00:47 Ответить
Увага на дати! 😁 2019-2021 роки! Це хто-хто у нас президент? Бариґа! Але чомусь прізвище бариґи не Порошенко. І навіть не Вальцман. 😊
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16.08.2021 00:29 Ответить
Хаха так в том то и дело что спалились клоуны))))) Вальцман бы не спалился)))) бугагагаггагагагагв
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16.08.2021 00:48 Ответить
Не звертайте увагу - це "місцева штатна ботва", котра все , навіть новини про погіршення погоди, переводить в політику.
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16.08.2021 00:56 Ответить
Это по любому ахметовские структуры, потому что к шахтам других не подпускают
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16.08.2021 07:17 Ответить
клятый порошенко
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16.08.2021 00:32 Ответить
Та куди там їм до "спеціалістів" по "Великому будівництву"! Крохобори!
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16.08.2021 06:17 Ответить
ликвидация шахт через "ликвидацию " денег...
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16.08.2021 10:21 Ответить
 
 