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Афганистан (599) Зеленский (16541) эвакуация (1754)

Украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, в том числе 8 украинцев, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, в том числе 8 украинцев, - Зеленский

Из Афганистана эвакуировали почти 80 человек, в том числе 8 украинцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter в ночь на понедельник.

"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе восемь украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. Главное, что все уже в безопасности", - написал Зеленский.

Ранее президент сообщал об эвакуации 30 украинцев.

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

Украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, в том числе 8 украинцев, - Зеленский 01
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Топ комментарии
+8
Слава Найкоротшому. Нє?
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16.08.2021 07:15
+5
"Это благодаря моемууу чуткомууу руководству!"
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16.08.2021 07:17
+5
Украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, в том числе 8 украинцев, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8811
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16.08.2021 07:47
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Слава Найкоротшому. Нє?
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16.08.2021 07:15 Ответить
Не "слава",а "спасіба"
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16.08.2021 07:20 Ответить
Зебоби намагаються спамити. Украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, в том числе 8 украинцев, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7238
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16.08.2021 07:27 Ответить
За что, клоун?
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16.08.2021 08:54 Ответить
эвакуировали почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.

А брехливий членограй заявляв про 30 українців!!
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16.08.2021 10:22 Ответить
8 украинцев,остальные евреи
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16.08.2021 11:22 Ответить
"Это благодаря моемууу чуткомууу руководству!"
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16.08.2021 07:17 Ответить
ЗЕ лично руководил полетом. Глаз не сомкнул.
Последним ушел с ВПП в Кабуле и первым прибыл на ВПП в Киеве.
Почку продал, чтобы на заправку самолета денег хватило.
Сам маршрут прокладывал.
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16.08.2021 08:53 Ответить
Ах жеш ты моя бубочка.. Спасла 80 человек... И главное, что все до одного в безопасности... Ай молодца, - рейтинги прямо сейчас зашкалят... и дедушка Байден скоро похвалит и по щёчке потрепает...
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16.08.2021 07:19 Ответить
РАБссиянского быдла в Афгане нет,от слова совсем... Украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, в том числе 8 украинцев, - Зеленский - Цензор.НЕТ 212172 остальных спасенных то граждане не РАБссии...
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16.08.2021 07:31 Ответить
На борту украинского самолета из захваченного талибами Кабула были эвакуированы граждане Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси и Афганистана, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ночь на понедельник, 16 августа.
"Украинский самолет, который находился в Афганистане, забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений, сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде", - говорится в сообщении главы МИД в соцсети.
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16.08.2021 08:15 Ответить
рашкованцы даже посольство не эвакуируют. это их братья по разуму наступают.
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16.08.2021 18:14 Ответить
Виходить рятували, в основному, іноземців, ну і 8 українців, по ходу прихопили.
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16.08.2021 07:34 Ответить
Молодец Президент Зеленский. Опять спас людей.
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16.08.2021 07:38 Ответить
Украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, в том числе 8 украинцев, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8811
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16.08.2021 07:47 Ответить
за чей счет банкет?
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16.08.2021 08:06 Ответить
В Кабулі працює Українська авіакомпанія "Українські крила", саме їх працівників було розтріляно років два назад тому в Кабулі. Скоріш за все, евакуювались самі і взяли тих хто хотів улетіти з Афганістану...
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16.08.2021 09:39 Ответить
Прилетел за ними на личном самолёте? ))
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16.08.2021 08:08 Ответить
Президент спас? Точно?

Ну ты и *******...
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16.08.2021 08:50 Ответить
Теперь 80 пуштунов будут в наблюдательном совете Укроборонпрома на "скромной" зарплате столоваться...
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16.08.2021 08:03 Ответить
Такое впечатление, что ЗЕ на себе вывез 8 украинцев. Український літак вивіз із Афганістану майже 80 осіб, зокрема 8 українців, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1620

Заявлятель уев...
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16.08.2021 08:50 Ответить
Почти 80 - это сколько?
Может и почти на самолёте вывезли?)))
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16.08.2021 09:04 Ответить
Ну типа 76 наверно, но он подумал - тю, спросят а чо так мало, в нормальный Боинг помещается 180 рыл с чумаданами, о- придумал - скажу шо почти 80!
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16.08.2021 09:51 Ответить
+ 72 наєма
кому це потрібно?
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16.08.2021 10:40 Ответить
дурна скотиняка - 8 з 80 це лише 10 %.
тринькає заради власного іміджу наші гроші! невже не було можливості притулити цих 8 душ до чужих 80 . невже наші там мають таку репутацію що їх не взяв би на борт літак будь-якої країни.
Історія з Уханськими заробітчанами повторюється ?
Стає лячно, що президент наступає на граблі вдруге!
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16.08.2021 10:48 Ответить
государство отправило самолет. кто хотел - улетел на нем.
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16.08.2021 18:16 Ответить
"Чужі" розповзаються по Україні
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17.08.2021 10:25 Ответить
А что те 12, которые застряли на базе и говорят, что у них якобы нет возможности добраться до аэропорта? Как они предлагают их эвакуировать?
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17.08.2021 16:27 Ответить
 
 