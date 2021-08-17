Украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, в том числе 8 украинцев, - Зеленский

Из Афганистана эвакуировали почти 80 человек, в том числе 8 украинцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter в ночь на понедельник.

"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе восемь украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. Главное, что все уже в безопасности", - написал Зеленский.

Ранее президент сообщал об эвакуации 30 украинцев.

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.