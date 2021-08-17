Украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, в том числе 8 украинцев, - Зеленский
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Из Афганистана эвакуировали почти 80 человек, в том числе 8 украинцев
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter в ночь на понедельник.
"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе восемь украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. Главное, что все уже в безопасности", - написал Зеленский.
Ранее президент сообщал об эвакуации 30 украинцев.
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.
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А брехливий членограй заявляв про 30 українців!!
Последним ушел с ВПП в Кабуле и первым прибыл на ВПП в Киеве.
Почку продал, чтобы на заправку самолета денег хватило.
Сам маршрут прокладывал.
"Украинский самолет, который находился в Афганистане, забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений, сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде", - говорится в сообщении главы МИД в соцсети.
Ну ты и *******...
Заявлятель уев...
Может и почти на самолёте вывезли?)))
кому це потрібно?
тринькає заради власного іміджу наші гроші! невже не було можливості притулити цих 8 душ до чужих 80 . невже наші там мають таку репутацію що їх не взяв би на борт літак будь-якої країни.
Історія з Уханськими заробітчанами повторюється ?
Стає лячно, що президент наступає на граблі вдруге!