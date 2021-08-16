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Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки трижды нарушил режим

За прошедшие сутки, 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, неподалеку от Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Возле Катериновки противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь.

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"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 16 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в ведомстве.
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Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає - Цензор.НЕТ 4868
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16.08.2021 07:53 Ответить
Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає - Цензор.НЕТ 1529
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16.08.2021 07:55 Ответить
Донецк - город миллиона роз....
....был при укропах...
Теперь это город зарослей бурьяна, амброзии и обшарпаных "ворот".
Дворы тонут в мусоре, при том что подняли тарифы.
руССкий мир во всем своем великолепии.
Ворог за добу тричі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає - Цензор.НЕТ 473
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16.08.2021 08:08 Ответить
 
 