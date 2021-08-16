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Мощное землетрясение произошло на Гаити: погибли почти 1300 человек, 5700 получили ранения и травмы. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
На Гаити власти заявили почти о 1300 жертвах мощного землетрясения, которое сотрясло остров в субботу. До 5700 человек получили ранения и травмы различной тяжести.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на CNN.
"Число жертв выросло до 1297 человек", – заявили в местном управлении защиты населения, уточнив, что основная масса жертв – в департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп.
Канала также сообщает, что медики не успевают оказывать всем помощь, а завалы продолжают разбирать. Вероятно, число погибших вырастет еще больше.
Тем не менее это землетрясение было гораздо менее разрушительным, чем 11-летней давности.
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показать весь комментарий16.08.2021 08:47
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і казахи у нього питали, а чого ж в росії горять мільйони гектарів лісу?...
2 раза в одну воронку...
а як народ, дуже дикі і примітивні,правда