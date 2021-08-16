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Новости ПроисшествияЗа рубежом
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Гаити (43) землетрясение (653)

Мощное землетрясение произошло на Гаити: погибли почти 1300 человек, 5700 получили ранения и травмы. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

На Гаити власти заявили почти о 1300 жертвах мощного землетрясения, которое сотрясло остров в субботу. До 5700 человек получили ранения и травмы различной тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на CNN.

"Число жертв выросло до 1297 человек", – заявили в местном управлении защиты населения, уточнив, что основная масса жертв – в департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп.

Канала также сообщает, что медики не успевают оказывать всем помощь, а завалы продолжают разбирать. Вероятно, число погибших вырастет еще больше.

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Мощное землетрясение произошло на Гаити: погибли почти 1300 человек, 5700 получили ранения и травмы 01

Тем не менее это землетрясение было гораздо менее разрушительным, чем 11-летней давности.
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Топ комментарии
+6
Гаити это по жизни жесть.
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16.08.2021 08:47
+2
Кучи мусора, до сих пор по привычке называемые городами, осели немного больше и кого-то придавили. И так будет со всеми кто практикует вуду вместо того чтобы изучать математику.
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16.08.2021 08:47
+2
Вот почему в Гаити вечно какая-то хрень, холера и жесть, а в соседней Доминикане тишь и благодать? Ну вот почему? Один же остров.
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16.08.2021 12:00
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этот год вообще жесть
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16.08.2021 08:04 Ответить
Гаити это по жизни жесть.
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16.08.2021 08:47 Ответить
99% населения поклонники и проповедники ВУДУ слуги Дьявола..так что как то и не жалко....
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16.08.2021 09:10 Ответить
колись у 2010 чи 12 році під час візиту до казахстану, за такої ж ситуації, патріарх кірілл проклинав цих гаїтських безбожників...
і казахи у нього питали, а чого ж в росії горять мільйони гектарів лісу?...
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16.08.2021 11:31 Ответить
Як Содом і Гомора ? так схоже на те ..(
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16.08.2021 12:18 Ответить
Думал всех удивлю---но опередили с этим вуду-буду. То Гаити пора вообще закрыть. По далёкой молодости попал туда работая на пас-лайнере ЧМП *Маким Горький* в круизе от Нью-Йорка на Багамы, Карибы и прочее. Там странно----как драка скоро---всё время. Везде в других местах островах танцую сдуру весь день---там нет. Дело было в начале 1975г.
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16.08.2021 22:00 Ответить
Тю, а я відразу подумав що на Кримі.
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16.08.2021 08:06 Ответить
В твоём возрасте это бывает, деда.
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16.08.2021 08:09 Ответить
Земля явно нами недовольна …
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16.08.2021 08:12 Ответить
Мощное землетрясение произошло на Гаити: погибли почти 1300 человек, 5700 получили ранения и травмы - Цензор.НЕТ 1628 Та не, это гаитянами.. Чем-то они ей не угодили.
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16.08.2021 08:16 Ответить
Тупые очень. Мозгов хватает только на производство древесного угля и воровство.
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16.08.2021 08:49 Ответить
Кошмар
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16.08.2021 08:21 Ответить
Будівлі,що розвалені ,здається й самі мали скоро впасти. Страшна біднота.
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16.08.2021 08:35 Ответить
Саме так.
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16.08.2021 08:43 Ответить
Кучи мусора, до сих пор по привычке называемые городами, осели немного больше и кого-то придавили. И так будет со всеми кто практикует вуду вместо того чтобы изучать математику.
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16.08.2021 08:47 Ответить
это землетрясение было гораздо менее разрушительным, чем 11-летней давности.Источник: https://censor.net/ru/n3282887

2 раза в одну воронку...
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16.08.2021 09:00 Ответить
Бідні гаїтяни. Дурні, бідні та нещасні.
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16.08.2021 09:02 Ответить
майже як ми Потужний землетрус стався на Гаїті: загинули майже 1300 осіб, 5700 зазнали поранень і травм - Цензор.НЕТ 8688
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16.08.2021 09:25 Ответить
на первом видео здание церкви, построенное еще европейцами, не имеет даже трещины, стены и крыша как будто вчера построены. в то же время халупы, называемые там домами, вокруг этой церкви, рассыпались просто на щебень и мусор.
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16.08.2021 09:41 Ответить
Где землетрясение совсем не страшно, это в русской глубинке. Хоть 12 баллов, хоть ядерный удар. Ничего не изменится.
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16.08.2021 09:50 Ответить
Появилась возможность приобрести, за недорого, надвижимость на Гаити...
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16.08.2021 10:07 Ответить
Скорее движимость
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16.08.2021 10:47 Ответить
Вот почему в Гаити вечно какая-то хрень, холера и жесть, а в соседней Доминикане тишь и благодать? Ну вот почему? Один же остров.
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16.08.2021 12:00 Ответить
тому,шо Домінікана - це типова католицька латинська країна, а гаїті - це типовий Заїр, шо розмовляє креольською
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16.08.2021 13:27 Ответить
на початках еміграції працював з гаїтянцями, вони всі затяті комуністи були,слухали на креольській мові радіо комуністичне гаїтянське прям з нью-йорку)обожнювали ссср
а як народ, дуже дикі і примітивні,правда
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16.08.2021 13:07 Ответить
Ох и нагрешили на Гаити. Жопа за жопой.
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16.08.2021 13:25 Ответить
ТАКЕ ВРАЖЕННЯ,ЩО КОМЕНТАРІ ПИШУТЬ ХВОРІ ЛЮДИ.
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16.08.2021 14:20 Ответить
 
 