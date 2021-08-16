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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 417 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 15 августа 2021 в Украине зафиксированы 417 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 31, медработников - 10).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели 01 госпитализированы - 433 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели 01 летальных случаев - 14;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели 01 выздоровели - 248 человек.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели 01 методом ПЦР - 10 238 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели 01 методом ИФА - 1 551 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели 01 экспресс-тестами - 7 282 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 207,9 млн, число жертв - более 4,3 млн. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели 01 заболели - 2 266 329 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 197 075 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели 01 летальных случаев - 53 269;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестов - 11 677 835.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели 14
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В вакцинированном Израиле(в 4 раза меньше Украины) умерло 46 человек за сутки.
"Ковид" в Израиле: тяжелобольных все больше, умирающих - очень много.
Умирающих от "ковида" и его последствий становится пугающе много. По данным на вечер субботы общий список летальных случаев насчитывал 6622, к воскресному вечеру он вырос до 6668, что означает 46 умерших за сутки. Возможно, это некоторый "переучет" числа смертей за выходные, но все равно подобный рост говорит о том, что борьба с распространением "ковида" терпит неудачу в ее главной части - предотвращении тяжелых случаев и смертей.
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16.08.2021 09:31 Ответить
В среднем за прошлые 7 дней в Израиле умирало по 15 челочек в сутки. В январе в Израиле этот же показатель поднимался до 62.
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16.08.2021 10:24 Ответить
человек
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16.08.2021 10:24 Ответить
И чего? Вакцинация Пфайзером - до жопы? А Модерны нету. Про говношмурдяк ненада и заикаться. Пойду закуплю ещё пару масок и дезинфектора пока есть. Всё ж лучше , чем ничего
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16.08.2021 13:02 Ответить
 
 