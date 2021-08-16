В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 417 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 15 августа 2021 в Украине зафиксированы 417 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 31, медработников - 10).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 433 человека;

летальных случаев - 14;

выздоровели - 248 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 10 238 человек,

методом ИФА - 1 551 человек,

экспресс-тестами - 7 282 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 266 329 человек;

выздоровели - 2 197 075 человек;

летальных случаев - 53 269;

проведено ПЦР-тестов - 11 677 835.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях", - рассказали в Минздраве.







