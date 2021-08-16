В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 417 новых случаев заражения, 248 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 417 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 15 августа 2021 в Украине зафиксированы 417 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 31, медработников - 10).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 433 человека;
летальных случаев - 14;
выздоровели - 248 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 10 238 человек,
методом ИФА - 1 551 человек,
экспресс-тестами - 7 282 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 266 329 человек;
выздоровели - 2 197 075 человек;
летальных случаев - 53 269;
проведено ПЦР-тестов - 11 677 835.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях", - рассказали в Минздраве.
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