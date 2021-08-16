Министр спорта Гутцайт о российских спортсменах: Общаюсь... Мы же до 2014 года как братья были, откровенно
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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что общается с российскими спортсменами, с которыми был в одной команде во времена СССР.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гутцайт рассказал в интервью УП.
"... Реально по-мужски расходились. У нас было много споров, откровенно говоря, глядя друг другу в глаза. Потому что они реально не понимали, потому что там телевидение реально зомбирует людей", - сообщил он
Отвечая на вопрос, общается ли с российскими спортсменами из бывшей общей команды, Гутцайт ответил: "Общаюсь".
Что касается политических тем, уточнил: "Я не трогаю темы политики, потому что мы много спорили и год или два вообще не общались.
У меня было одно мнение, у них другое мнение. Хотя мы все время занимались спортом вместе в Советском союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили, честно.
И таких же людей как я много. Мы же до 2014 года как братья были, откровенно. Затем после развития ситуации мы поняли, как говорят, а "наше ли наше?".
Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.
Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.
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Це не молодь, це старі совкові перд.ни в 43 річних шкірках. Фу, гидота.
Це ти про Крим, ****?
Знову спорт "внепалитики"?
Да вас, зє-блани, за це сраною мітлою з посад треба гнати!!!
Україна - справжня Русь, а РФ - Московія.
Росія таке ж відношення має до Русі, як морська свинка до моря.
Про яке братерство він говорить, від пограбування Києва Боголюбськім і по цей день вони всіляко хочуть знищити Русь. А як вкрали назву Русі, то і взагалі не бачать іншого шляху, як тотальне знищення України.