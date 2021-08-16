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Министр спорта Гутцайт о российских спортсменах: Общаюсь... Мы же до 2014 года как братья были, откровенно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Министр спорта Гутцайт о российских спортсменах: Общаюсь... Мы же до 2014 года как братья были, откровенно

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что общается с российскими спортсменами, с которыми был в одной команде во времена СССР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гутцайт рассказал в интервью УП.

"... Реально по-мужски расходились. У нас было много споров, откровенно говоря, глядя друг другу в глаза. Потому что они реально не понимали, потому что там телевидение реально зомбирует людей", - сообщил он

Отвечая на вопрос, общается ли с российскими спортсменами из бывшей общей команды, Гутцайт ответил: "Общаюсь".

Что касается политических тем, уточнил: "Я не трогаю темы политики, потому что мы много спорили и год или два вообще не общались.

У меня было одно мнение, у них другое мнение. Хотя мы все время занимались спортом вместе в Советском союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили, честно.

И таких же людей как я много. Мы же до 2014 года как братья были, откровенно. Затем после развития ситуации мы поняли, как говорят, а "наше ли наше?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутцайт о скандале с Магучих: Побеждая, спортсмены поздравляют друг друга. Рядом оказалась Ласицкене, а Ярослава не сдержала эмоций

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.
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Топ комментарии
+80
"С нацистами общаюсь. Мы же до 1941 года как братья были откровенно".
Министр спорта Гутцайт о российских спортсменах: Общаюсь... Мы же до 2014 года как братья были, откровенно - Цензор.НЕТ 5539

И ведь реально не видит **** ничего такого в этом.
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16.08.2021 08:45
+68
Пример спорта и искусства без политики
Министр спорта Гутцайт о российских спортсменах: Общаюсь... Мы же до 2014 года как братья были, откровенно - Цензор.НЕТ 7153
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16.08.2021 08:37
+64
да да. совок министр спорта
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16.08.2021 08:35
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хоче спілкуваться - то нехай спілкується з ними на кухні як приватна особа, не шкодячи нашому іміджу як суспільства і держави. І за власний кошт!
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16.08.2021 10:37 Ответить
В кодлане воров и предателей Коломойского нет исключений. Новый министр спорта фигурирует в уголовном деле о краже миллионов. 08.03.2020. Гутцайт участвовал в мутных схемах еще до работы министром
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16.08.2021 11:08 Ответить
вся зеленая плесень такая в Украине.
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16.08.2021 11:51 Ответить
От телепень.
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16.08.2021 11:54 Ответить
В тому то і річ, що не воно одне таке, а весь пліснявий кабмін разом з їх зЕзідентом.
Це не молодь, це старі совкові перд.ни в 43 річних шкірках. Фу, гидота.
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16.08.2021 12:22 Ответить
ещё один тупой руководитель,шо потом удивляться с подчинённых...
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16.08.2021 15:35 Ответить
Гутцайт: Ми ж до 2014 року як браття були, відверто, а потім прийшов Порошенко і все зіпсував.(це воно й хотіло сказати, мишебрат куїв).
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16.08.2021 16:06 Ответить
Так он правду говорит. Когда я до 2014 говорил что россия нам не брат то большинство сегодняшних патриетов рвали на себе тельняшки и орали про дружбу народов. 73% они всегда были, просто каждый раз находят для себя новую сказку, то ищут "новые лица" в 91 году среди старых коммуняк, то выбирают крепких хозяйственников и "стабильность" януковича, то вдруг прозревают в 14 году когда петух клюнет жаренный, то снова устают от вайны сидя на диване и снимают вышиванку...
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16.08.2021 21:39 Ответить
Затем после развития ситуации мы поняли, как говорят, а "наше ли наше?".
Це ти про Крим, ****?
Знову спорт "внепалитики"?
Да вас, зє-блани, за це сраною мітлою з посад треба гнати!!!
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09.09.2021 10:04 Ответить
Видно що спортсмен, в школі не вчився, книжок не читав.
Україна - справжня Русь, а РФ - Московія.
Росія таке ж відношення має до Русі, як морська свинка до моря.
Про яке братерство він говорить, від пограбування Києва Боголюбськім і по цей день вони всіляко хочуть знищити Русь. А як вкрали назву Русі, то і взагалі не бачать іншого шляху, як тотальне знищення України.
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24.01.2022 13:05 Ответить
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