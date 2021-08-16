За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 51 068 человек, всего - 4 722 695, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 738 073 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"51 068 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 15 августа 2021. Первую дозу получили 31 675 человек, полностью иммунизированы - 19 393 человека.

В течение суток работали: 307 мобильных бригад, 1 009 пунктов вакцинации, 346 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 4 722 695 человек, из них получили одну дозу - 4 722 693 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 738 073 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 7 460 766 прививок", - рассказали в Минздраве.





