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"В хартии олимпийского движения написано, что спорт вне политики", - министр спорта Гутцайт

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ не финансируется из государственного бюджета, однако это личное дело каждого спортсмена.

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В хартии олимпийского движения написано, что спорт вне политики", - сказал Гутцайт.

На уточняющий вопрос, должны ли украинские спортсмены для эффективной борьбы за медали в мире принимать участие в соревнованиях на территории России, министр отметил, что, к сожалению, большое количество соревнований проводят именно в РФ.

"Многие лицензионные соревнования к Олимпиаде проходят в Российской Федерации. Если бы мы туда не поехали, то потом бы не поехали на Олимпиаду. Потом еще были бы меньше делегации, как результат еще меньше медалей. Что нам делать? Закрыть спорт? К примеру, Игорь Рейзлин завоевал серебряную награду, но он, возможно, бы не попал на Олимпийские игры, если бы за три месяца до того они не поехали на первые и последние в этом году лицензионные соревнования, которые проходили в Казани. Все бы кричали "зрада", что еще меньше медалей", - посетовал Гутцайт.

В то же время он подчеркнул, что министерство не финансирует участие спортсменов на соревнованиях в России.

"Они ездят за счет федераций… Спортсмены для себя принимают такое решение, это их личное дело", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр спорта Гутцайт о российских спортсменах: Общаюсь... Мы же до 2014 года как братья были, откровенно

Среди прочего, Гутцайт заявил, что ведомство проводило инструктажи с украинскими олимпийцами по предотвращению общения с российскими СМИ или российскими спортсменами на Олимпиаде в Токио.

"Да, разговаривали. Давно общаемся на эту тему. Но нужно понимать, что когда спортсмен побеждает, как он радуется, какой у него всплеск эмоций. Поэтому такие ситуации, к сожалению, случаются", - заявил министр.

Как сообщалось, в 2018 году бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете выступлений украинских спортсменов в любых соревнованиях, которые проводятся на территории Российской Федерации. Данный запрет действует и сегодня.

В 2016 году Жданов заявил, что украинских олимпийцев проинструктировали о необходимости избегать общения с российскими СМИ.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.
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Топ комментарии
+63
Собирай-ка ты, гутцайт, вещички и вали на выход. Если в башке столько ваты, украинская идея туда уже не влезет. Низачот!!! "В хартии олимпийского движения написано, что спорт вне политики", - министр спорта Гутцайт - Цензор.НЕТ 7458
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16.08.2021 09:45
+50
В общем, во власти и в спорте сейчас совки и рыги.
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16.08.2021 09:46
+39
"В хартии олимпийского движения написано, что спорт вне политики", - министр спорта Гутцайт - Цензор.НЕТ 7508
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16.08.2021 09:50
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Спортсмены,плюющие на свою страну, в борьбе за медали , звания и деньги - отстойные ,продажные мрази....А чиновники, их отправляющие в страну - агрессора, мрази паскудные втройне.....На армию денег нет, а раненых денег нет, а на спортивные собачьи свадьбы и развлекательные сборища - пожалуйста....
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16.08.2021 11:55 Ответить
"Они ездят за счет федераций… Спортсмены для себя принимают такое решение, это их личное дело", - добавил министр.

А федерации за чей счет финансируются?
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16.08.2021 12:12 Ответить
Сто процентов, это ещё Гитлер говорил в 1936-м в Берлине!!! 😁😁😁
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16.08.2021 12:19 Ответить
Хлопці на фронті віддають своє життя і здоров'я, щоб ця ватно-пліснява паскуда "філософствувала" про спорт без політики і обнімашки з "мижебрат'ями".
Дійшло, кого ви наобирали?
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16.08.2021 12:28 Ответить
Ага тоді і повія целка !
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16.08.2021 15:03 Ответить
Міністр спалився. Це все його робота, що спортсмени вішаються з обнімашками на ворога, бо там його корефани. Цьому він навчив підопічних, хоча вони і самі від цього не відстали. А не бажають пан міністр на фронт?
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16.08.2021 15:35 Ответить
Десь була стаття на цензорі про всіх чемпіонів що загинули на фронті. А також юний футболіст Чубенко, замордований сепарами
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16.08.2021 21:21 Ответить
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