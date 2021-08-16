"В хартии олимпийского движения написано, что спорт вне политики", - министр спорта Гутцайт

Участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ не финансируется из государственного бюджета, однако это личное дело каждого спортсмена.

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В хартии олимпийского движения написано, что спорт вне политики", - сказал Гутцайт.

На уточняющий вопрос, должны ли украинские спортсмены для эффективной борьбы за медали в мире принимать участие в соревнованиях на территории России, министр отметил, что, к сожалению, большое количество соревнований проводят именно в РФ.

"Многие лицензионные соревнования к Олимпиаде проходят в Российской Федерации. Если бы мы туда не поехали, то потом бы не поехали на Олимпиаду. Потом еще были бы меньше делегации, как результат еще меньше медалей. Что нам делать? Закрыть спорт? К примеру, Игорь Рейзлин завоевал серебряную награду, но он, возможно, бы не попал на Олимпийские игры, если бы за три месяца до того они не поехали на первые и последние в этом году лицензионные соревнования, которые проходили в Казани. Все бы кричали "зрада", что еще меньше медалей", - посетовал Гутцайт.

В то же время он подчеркнул, что министерство не финансирует участие спортсменов на соревнованиях в России.

"Они ездят за счет федераций… Спортсмены для себя принимают такое решение, это их личное дело", - добавил министр.

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Среди прочего, Гутцайт заявил, что ведомство проводило инструктажи с украинскими олимпийцами по предотвращению общения с российскими СМИ или российскими спортсменами на Олимпиаде в Токио.

"Да, разговаривали. Давно общаемся на эту тему. Но нужно понимать, что когда спортсмен побеждает, как он радуется, какой у него всплеск эмоций. Поэтому такие ситуации, к сожалению, случаются", - заявил министр.

Как сообщалось, в 2018 году бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете выступлений украинских спортсменов в любых соревнованиях, которые проводятся на территории Российской Федерации. Данный запрет действует и сегодня.

В 2016 году Жданов заявил, что украинских олимпийцев проинструктировали о необходимости избегать общения с российскими СМИ.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.