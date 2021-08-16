Гутцайт надеется, что Украина войдет в тройку лучших на Паралимпиаде в Токио: "Единственное, что может помешать - это ситуация с COVID-19"

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт надеется, что Украина войдет в тройку лучших на Паралимпийских играх в Токио.

"Я считаю, что будет много медалей, и спортсмены будут выступать на высоком уровне. Единственное что может помешать - это ситуация с COVID-19", - сказал Гутцайт в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

На уточняющий вопрос, войдет ли украинская сборная в тройку лучших, министр заявил, что надеется на это.

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Что касается существенных различий в результатах Украины на Олимпийских и Паралимпийских играх, Гутцайт заявил, что невозможно сравнивать олимпийский и паралимпийский спорт.

"Здесь совсем другие подходы. Если олимпийское движение развивается во всем мире и для всех стран Олимпиада является самым важным событием в спорте, то паралимпийское движение по-настоящему развивается только в десяти странах мира. И Украина входит в эту десятку", - добавил он.

Министр считает, что успехи Украины на Паралимпиаде связаны с хорошим финансированием и строительством соответствующих спортивных баз.

"Создаются все условия, чтобы паралимпийцы чувствовали, что они нормальные люди, что они занимаются спортом и борются свои награды", - отметил он.

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Также фактором успеха украинской паралимпийской сборной министр назвал наличие большого количества ветеранов, которые идут в спорт.

"Например, у нас недавно проводились "Игры Воинов" (Warrior Games). Это крупнейшие соревнования среди военнослужащих и ветеранов, получивших травмы, ранения и заболевания в результате выполнения служебного долга в зоне боевых действий. По результатам соревнований сформирована Национальная сборная Украины из 40 участников боевых действий, которая впервые представит нашу страну на международных соревнованиях Warrior Games в сентябре 2021 в Орландо (США), в которых примут участие более 500 участников боевых действий из 8 стран мира (США, Великобритания Канада, Австралия, Нидерланды, Грузия, Дания, Украина)", - рассказал Гутцайт.

Как сообщалось, 26-летние Паралимпийские игры пройдут в Токио 24 августа - 6 сентября. В Паралимпиаде примут участие 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. В Токио разыграют 540 комплектов наград среди представителей 168 стран.