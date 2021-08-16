Шкарлет об обучении детей с 1 сентября: Дистанционный или смешанный формат возможен, если в регионе будет "желтая", "оранжевая" или "красная" зоны

Уже через две недели, с 1 сентября 2021 года, украинские школы начнут образовательный процесс в полноформатном режиме. Обучение в школах будет происходить без изменений, если в стране будет "зеленая" карантинная зона и не будет угрозы распространения COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По словам министра, на "дистанционку" или смешанный формат будут выходить только те школы, которые находятся не в "зеленых" карантинных зонах.

"Дистанционный или смешанный формат возможен, если в регионе будет "желтая", "оранжевая" или "красная" зоны. С министром здравоохранения Виктором Ляшко мы предполагали три сценария начала учебного года. Когда будет только "зеленый" режим во всей стране, то это обычное полноформатное обучение без изменений в образовательном процессе", - рассказал Шкарлет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даже во время новой волны коронавируса будем настаивать на очном обучении начальных классов, - Шкарлет

Как сообщалось, ранее Минздрав ввел требование вакцинации от COVID-19 80% персонала учебного заведения. В таком случае школа может работать даже во время сурового локдауна. По словам Шкарлета, заставлять делать прививки никого не будут.

Сейчас МОН рассматривает три варианта начала нового учебного года в Украине.