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Украина хочет провести летнюю и зимнюю Юношеские Олимпиады в 2030 и 2032 годах, - Гутцайт

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Украина хочет провести летнюю и зимнюю Юношеские Олимпиады в 2030 и 2032 годах, - Гутцайт

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявляет, что Украина рассчитывает и работает над проведением летних и зимних Юношеских Олимпийских игр в 2030 и 2032 годах.

"На летние Олимпиады мы пока не смотрим. Мы рассчитываем и работаем над зимней юношеской Олимпиадой, летней Юношеской Олимпиадой и зимними Олимпийскими играми: это 2030 и 2032 годы", - сказал Гутцайт в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, готовы ли уже подсчеты по смете и необходимым инфраструктурным объектам в контексте возможного проведения в Украине зимних Юношеских Олимпийских игр, министр отметил, что проводить их можно на Западной Украине, в частности в Буковеле, а также привлечь еще некоторые другие города, но подсчетов пока нет.

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"И прежде всего сейчас идет речь о Юношеских Олимпийских играх как тестовых. Это меньший бюджет и не так сложно, как взрослые Олимпийские игры. Их можно провести в Киеве, ведь инфраструктура позволяет", - добавил он.

Кроме того, министр уверен, что Украина сможет самостоятельно провести большую зимнюю Олимпиаду.

"Это сложно, но возможно. Все зависит от построенной спортивной инфраструктуры. Невозможно сразу все сделать, когда десятки лет это стояло заброшенное" - заявил он.

На вопрос, не рассматривает ли Украина возможность проведения одной из будущих Олимпиад совместно с кем-то из соседей, Гутцайт ответил отрицательно.

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"Такого нет, чтобы была возможность совместно проводить Олимпийские игры. Это не рассматривается", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины амбициозной спортивной целью является проведение Олимпийских игр.
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Топ комментарии
+10
Якщо прийде нормальна влада, то вона буде займатись економікою і порядом в державі, а не видумувати схеми розпилу бабла і будувати грандіозні прожекти. Щоб провести аж дві олімпіади на то треба дохрена лишнього бабла. Чи може в МВФ на то позичимо?
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16.08.2021 10:54
+7
І де цей щирий українець буде в 2032 році? Максимум про нього згадають, коли будуть випускати із тюрьми, якщо до влади прийде нормальна влада.
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16.08.2021 10:40
+4
Кто там у нас Буковелем владеет?? Кому зеленое стадо решило деньжат подкинуть..и под какой процент?? Внукам хватит наверное...и правнукам..
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16.08.2021 10:49
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І де цей щирий українець буде в 2032 році? Максимум про нього згадають, коли будуть випускати із тюрьми, якщо до влади прийде нормальна влада.
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16.08.2021 10:40 Ответить
Если придёт нормальная влада, олимпиады не будет? Украина хочет провести летнюю и зимнюю Юношеские Олимпиады в 2030 и 2032 годах, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 3096
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16.08.2021 10:42 Ответить
Якщо прийде нормальна влада, то вона буде займатись економікою і порядом в державі, а не видумувати схеми розпилу бабла і будувати грандіозні прожекти. Щоб провести аж дві олімпіади на то треба дохрена лишнього бабла. Чи може в МВФ на то позичимо?
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16.08.2021 10:54 Ответить
Не, не надо... нам такой нормальной влады. Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 2850
А ведь, пролетит нормальная влада снова.
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16.08.2021 11:00 Ответить
Твоими стараниями, вражина?
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16.08.2021 11:05 Ответить
Нет.
Стараниями нормальной влады. Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 8902
Она сама себя уничтожила.
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16.08.2021 11:08 Ответить
Молодец, что согласился - ключевое слово "нормальная влада"
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16.08.2021 11:10 Ответить
Вот-вот.... кавычки забыл поставить. Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 432
Спасибо!
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16.08.2021 11:13 Ответить
Неуч, то обозначение цитаты. Трускавецкий ты наш
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16.08.2021 11:20 Ответить
Я с твоей цитатой в кавычках согласен. Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 2292
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16.08.2021 11:29 Ответить
Твоя ненормальная влада у параолимпийцев бабло стырила, не знал?
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16.08.2021 11:12 Ответить
Пиши заявление в полицию. Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 8001
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16.08.2021 11:14 Ответить
Это все, что ты можешь сказать в оправдание твоей зекодлы? Вот откуда вы такие беретесь, гниды...
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16.08.2021 11:22 Ответить
Оттуда, откуда и вы, дебилы. Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 2692
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16.08.2021 11:28 Ответить
Вони уже всі діри в бюджеті закрили, вже пенсії по 2тис.доларів США і зарплати педагогам по 4 тис.доларів США, а може ще й навіть не гадають як заборгованості лікарям і шахтарям виплатити , а той балбес про мільярдні проекти, які навіть економічно найпотужнішим країнам не під силу. Де опинилась Греція після олімпіади, РФ витратила понад 40млрд. доларів США, а воно не знає, що за втрату частини суверенітету і наслідки зовнішнього управління випрошує уряд 2-3 млрд. лише щоб погасити попередні борги за кредитами. Дурень думкою багатіє, цікаво у якому просторовому вимірі існує цей суб"єкт. Але вірно зазначено, а де він буде у 2030-32 роках? Де, як не в зоні.то на пенсії. А щоб не клянчити на "пропитание" за час великого крадівництва по масштабному проекту зможе забезпечити своїх правнуків.
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16.08.2021 16:16 Ответить
Оптимист ты наш...ты доживи еще до этого 2032 года для начала...
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16.08.2021 10:43 Ответить
он будет доживать на берегу теплого красного моря, вместе со всей пархатой труппой клоунов.
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16.08.2021 11:59 Ответить
Ты доживи до этой даты, а то и страны не будет с таким зекодлом(
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16.08.2021 10:45 Ответить
Как страна, в которой 50% населения живет за чертой бедности, может провести сразу 2 олимпиады?
Это говорит о том, что власти плевать на своих сограждан.
И, проводя олимпиады, открывается широкое поле великому ОЛІМПІЙСЬКОМУ КРАДІВНИЦТВУ!!!
Вот главный двигатель проведения всяких олимпиад и полетов на Марс.
И не важно для власти, что это будет пир во время чумы. Им пир, нам - чума.
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16.08.2021 10:45 Ответить
Щось цього Гутцайта в інформаційному полі стало забагато...
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16.08.2021 10:45 Ответить
А хто це? Чого його вологі мрії рекламують ?
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16.08.2021 10:46 Ответить
чоловік дікторши на якомусь каналі пінчука, а до того - коломойського
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16.08.2021 11:37 Ответить
Це просто жах 😁😁😁
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16.08.2021 11:44 Ответить
авжеж...не дивлюсь телевізора
він, здається, сабліст...переможець чи рекордсмен...чи і те та інше разом
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16.08.2021 11:51 Ответить
Российская агрессия застала наше общество в ситуации несформированной национальной идентичности, в ситуации, когда для значительной части граждан Украины их страна - это просто территория, к которой они не испытывают никакой эмоциональной и иррациональной привязанности. А формальные сограждане (особенно, если они живут в другом регионе, прежде всего, в соответствии с пресловутой линией Восток-Запад) не вызывают чувства солидарности или единства.. Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 8364 За тридцать лет можно было и объединиться украинцам, но они ленятся управлять своим государством, даже все СМИ Украины находятся в руках еврейской общины и представителей группы людей с Московии. Крепостные украинцы перестаньте быть на своей земле КРЕПОСТНЫМИ! Просыпайтесь вас обокрали
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16.08.2021 10:54 Ответить
Кто там у нас Буковелем владеет?? Кому зеленое стадо решило деньжат подкинуть..и под какой процент?? Внукам хватит наверное...и правнукам..
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16.08.2021 10:49 Ответить
Молодые футболисты сб.Украины U-20 стали чемпионами Мира и без своего поля... Украина хочет провести летнюю и зимнюю Юношеские Олимпиады в 2030 и 2032 годах, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 3338Украина не настолько богата,чтобы проводить олимпиады и прочие турниры 1 категории...бабла надо вваалить немеряно...,на Олимпиаду в Японии истрачено 15,с половиной ярдов долляров...
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16.08.2021 10:51 Ответить
А на все про все Олимпиада в Японии обошлась налогоплателькам в 28 ярдов американских рублей...
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16.08.2021 10:54 Ответить
Це вже не ВЕЛИКЕ, а ВЕЛИЧЕЗНЕ КРАДІВНИЦТВО!
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16.08.2021 10:55 Ответить
Распил бабла это не Опилки Леонида Данилыча,построившего Олигархат всего за 2 каденции... Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 9737Данилыч зна толк в таких делах...
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16.08.2021 10:58 Ответить
Японская Олимпиада признана самой дорогой в Истории Олимпиад...,основатель современных Олимпиад,Пьер де Кубэртэн плачет горькими слезами Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 9659як там він казав? Главное не паБЕДа а участиє...о времена,о нравы...
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16.08.2021 11:03 Ответить
Давай,Вадик,жги еще.Зимней и летней олимпиад маловато будет.Между ними давай еще парочку спартакиад замути.Зебил,мля..
Дайте ему селедки-пусть успокоится.
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16.08.2021 11:03 Ответить
Сенатор когда то говорил...
ждал 44 года пока развалится Ссср,дождался августа 1991 года,ГКЧП ускорило процесс... Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 8338Украина стала Независимой,ну теперь заживем без Крыс коммуняцких что коты в масле...)))Бати нет почти 4 года,а его крылатые фразы помню что Молитву... Україна хоче провести літню і зимову Юнацькі Олімпіади в 2030 і 2032 роках, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 3251
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16.08.2021 11:15 Ответить
****...тым нет покоя.
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16.08.2021 11:46 Ответить
УКРАЇНА хоче ??? Чи стадо зелених "падарастів " ??? Гицлі ви чмокані...
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16.08.2021 11:52 Ответить
А как его послать в путешествие к храму детородного органа? "Дебилы, б...ь" (с) (усталая лошадь)
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16.08.2021 11:58 Ответить
Так и хочется сказать заяложенную фразу "дайте ему селёдки". Разве насущных проблем не хватает что хватается за прожекты?
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16.08.2021 12:50 Ответить
 
 