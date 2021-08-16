Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассчитывает, чтобы на зимних Олимпийских играх в 2022 году в Пекине (Китай) Украина завоевала хотя бы 1-2 медали.

"Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был (как на предыдущих Олимпиадах. – Ред.)", - сказал Гутцайт в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, подготовка к Олимпиаде-2022 в Пекине уже идет.

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"Мы развиваем виды спорта, вкладываем средства. Сложности есть, потому что нет надлежащей материально-технической базы для развития всех зимних видов спорта. Она не строилась десятками лет. Но мы стараемся создать условия. Финансирования достаточно, в этом году выделено 155 млн грн на подготовку к зимней Олимпиаде", - подчеркнул он.

Как сообщалось, за всю историю участия Украины в зимних Олимпийских играх украинская сборная не завоевывала более 2 медалей. В частности, по 2 медали Украина получила в 1994, 2006 и 2014 годах, по одной в 1998 и 2018 годах. В остальные годы спортсмены не привозили с зимней олимпиады ни одной медали.