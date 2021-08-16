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Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассчитывает, чтобы на зимних Олимпийских играх в 2022 году в Пекине (Китай) Украина завоевала хотя бы 1-2 медали.

"Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был (как на предыдущих Олимпиадах. – Ред.)", - сказал Гутцайт в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, подготовка к Олимпиаде-2022 в Пекине уже идет.

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"Мы развиваем виды спорта, вкладываем средства. Сложности есть, потому что нет надлежащей материально-технической базы для развития всех зимних видов спорта. Она не строилась десятками лет. Но мы стараемся создать условия. Финансирования достаточно, в этом году выделено 155 млн грн на подготовку к зимней Олимпиаде", - подчеркнул он.

Как сообщалось, за всю историю участия Украины в зимних Олимпийских играх украинская сборная не завоевывала более 2 медалей. В частности, по 2 медали Украина получила в 1994, 2006 и 2014 годах, по одной в 1998 и 2018 годах. В остальные годы спортсмены не привозили с зимней олимпиады ни одной медали.
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Топ комментарии
+4
Свечку поставь в РПЦ и ещё раз повтори, что ты внепалитики, удод, мля!
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16.08.2021 10:50
+3
Вадик,ты пойди еще свечку поставь и 50 раз прочти "Отче наш".Просто надеяться-мало. Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх - Цензор.НЕТ 6002
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16.08.2021 10:50
+3
"Дай бог," - ну вот-же..... Зачем нам в этом случае платить зарплату этому министру?
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16.08.2021 10:52
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Комуняки увесь світ раком поставили своїм вірусом, ще й не хочуть цього визнавати, а ви до них на олімпіади їздете. Мерзота...
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16.08.2021 10:48 Ответить
Раком клубнику собирают. Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх - Цензор.НЕТ 5338
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16.08.2021 10:50 Ответить
Бог в поміч
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16.08.2021 10:54 Ответить
Телепортировался? Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх - Цензор.НЕТ 1615
Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх - Цензор.НЕТ 4634 Ivan Slepov

Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх - Цензор.НЕТ 3170 Ivan Slepov
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16.08.2021 10:57 Ответить
А чё?Агрохимии нравится. Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх - Цензор.НЕТ 9436
Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх - Цензор.НЕТ 8567
показать весь комментарий
16.08.2021 10:53 Ответить
Вадик,ты пойди еще свечку поставь и 50 раз прочти "Отче наш".Просто надеяться-мало. Гутцайт об ожиданиях от зимней Олимпиады-2022 в Пекине: Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был, как на предыдущих Играх - Цензор.НЕТ 6002
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16.08.2021 10:50 Ответить
Свечку поставь в РПЦ и ещё раз повтори, что ты внепалитики, удод, мля!
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16.08.2021 10:50 Ответить
"Дай бог," - ну вот-же..... Зачем нам в этом случае платить зарплату этому министру?
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16.08.2021 10:52 Ответить
Олімпійська хартія:
- Несумісною з належністю до олімпійського руху є будь-яка форма дискримінації стосовно країни або особи за расовими, релігійними, політичними, статевими або іншими ознаками.
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16.08.2021 10:55 Ответить
Вместо того чтоб делать все чтоб результат улучшить он молится о сохранении прежнего результата.
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16.08.2021 11:06 Ответить
Результат хэ с ним,нам бы не видеть обнимашки наших олимпийцев с жополизами убийцы путина,еще есть время на тренировки по сдерживанию своих низменных эмоций.
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16.08.2021 11:24 Ответить
На хрена Украине спортсмены - колаборанты?

СНАЧАЛА ОНИ ЗА СЧЁТ НАЛОГОВ УКРАИНЦЕВ учатся и тренируются, потом уезжают защищать честь других стран
Пора закон делать о затраченных деньгах на таких спортсменов
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16.08.2021 12:40 Ответить
И потом весь МОК Украины братается с убийцами из раши
Гутцайт про очікування від зимової Олімпіади-2022 у Пекіні: Дай бог, щоб хоча б такий результат був, як на попередніх Іграх - Цензор.НЕТ 1244
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16.08.2021 12:41 Ответить
НЕТ СЛОВ БЕЗ МАТА 😀😀😀

Гутцайт про очікування від зимової Олімпіади-2022 у Пекіні: Дай бог, щоб хоча б такий результат був, як на попередніх Іграх - Цензор.НЕТ 5357Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассчитывает, чтобы на зимних Олимпийских играх в 2022 году в Пекине (Китай) Украина завоевала хотя бы 1-2 медали.

"Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был»

Слуги , Вы зачем посадили на шею украинцам ЛЕНТЯЯ, бездаря и калоборанта ?

Увольте министра - нечего ему платить
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16.08.2021 12:45 Ответить
Я бы вообще эти олимпиады отменил. Они, нынче, все как-то мимо проходят и не вызывают всеобщего интереса, как раньше. Ну и практически ничего не дают человечеству. Одна только бесполезная трата огромных денег на соревнования между собой допинг-наркоманов под разными флагами.
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16.08.2021 14:30 Ответить
понятно что со спортсменами никто не работает, поэтому берега потеряли
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16.08.2021 14:48 Ответить
Дай Боже розуму взагалі забити на цих спарцмєнів і на ті алімпіади, не вже Україні не має де грошенята дівати...
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16.08.2021 22:49 Ответить
 
 