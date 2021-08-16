"Ближайшее время - это конец марта следующего года", - "слуга народа" Кравчук назвала возможную дату выборов в Кривом Роге
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Как скоро Верховная Рада может принять решение о досрочных выборах в Кривом Роге после гибели мэра Константина Павлова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".
"Есть определенная процедура: должен собраться местный совет, принять определенные моменты и отправить их Верховной Раде. Но в избирательном кодексе есть две даты, когда могут проводиться внеочередные выборы, как и очередные - это конец марта и конец октября. Очевидно, что на конец октября это невозможно по процедуре выполнить, потому что она имеет определенную продолжительность, поэтому ближайшее время - это конец марта следующего года", - объяснила она.
Напомним, Константин Павлов - городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов победил тогдашний мэр Юрий Вилкул, но он снялся со второго тура и поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.
6 декабря прошел второй тур выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов. Победил последний.
15 августа 2021 года Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие. По даному факту полиция начала уголовное производство.
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Секретарём там сейчас слуганародный деятель
Ну а кому такая ситуация выгодна, догадайтесь сами.