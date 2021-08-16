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Новости Политика Украины
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ВР (28728) выборы (24320) Кривой Рог (1128) Павлов Константин (28)

"Ближайшее время - это конец марта следующего года", - "слуга народа" Кравчук назвала возможную дату выборов в Кривом Роге

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Как скоро Верховная Рада может принять решение о досрочных выборах в Кривом Роге после гибели мэра Константина Павлова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".

"Есть определенная процедура: должен собраться местный совет, принять определенные моменты и отправить их Верховной Раде. Но в избирательном кодексе есть две даты, когда могут проводиться внеочередные выборы, как и очередные - это конец марта и конец октября. Очевидно, что на конец октября это невозможно по процедуре выполнить, потому что она имеет определенную продолжительность, поэтому ближайшее время - это конец марта следующего года", - объяснила она.

Напомним, Константин Павлов - городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов победил тогдашний мэр Юрий Вилкул, но он снялся со второго тура и поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

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6 декабря прошел второй тур выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов. Победил последний.

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15 августа 2021 года Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие. По даному факту полиция начала уголовное производство.
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Кого сейчас поставят, тот и заказчик. "Ближайшее время - это конец марта следующего года", - "слуга народа" Кравчук назвала возможную дату выборов в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 4859
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16.08.2021 11:20 Ответить
А там никого ставить и не надо. По закону в случае невозможности мером исполнять свои обязанности, это делает секретарь горсовета.
Секретарём там сейчас слуганародный деятель
Ну а кому такая ситуация выгодна, догадайтесь сами.
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16.08.2021 12:12 Ответить
Бубочку туда переведите по ст 5 п.36 КзПП. Это его уровень и не выше.
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16.08.2021 11:23 Ответить
У Зеленского удостоверение президента на инаугурации упало, очень плохой знак. Перед Януковичем двери закрывались и венком бахнуло.
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16.08.2021 11:24 Ответить
Сначала наведите в городе порядок,как это победил в первом туре,а потом слился,тут явно либо запугивание смертью либо подкуп,в таких условиях никаких выборов быть не может,никакой демократии противникам демократии.
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16.08.2021 11:32 Ответить
старый мер поломался, несите нового
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16.08.2021 11:48 Ответить
Кхе, кхе....ну чьтоооо,......есть желающие на ...мэрааа?????? Таааак, ну....Кривой Рог на сегодня заявку не присылаааалл..........
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16.08.2021 14:08 Ответить
да похххх там- шо е, шо нима.... толку от горящей головы...=0.00(((((((((((((((((
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17.08.2021 00:05 Ответить
сорри...- говорящей...)
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17.08.2021 00:05 Ответить
 
 