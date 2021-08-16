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Минспорта разработает механизм возврата призовых средств спортсменами, уличенными в допинге, - Гутцайт

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Минспорта разработает механизм возврата призовых средств спортсменами, уличенными в допинге, - Гутцайт

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявляет, что ведомство намерено проработать процедуру возможного возврата призовых средств тех спортсменов, которые были лишены олимпийских медалей за допинг.

"Процедуры нет. Будем работать над этим вопросом. До этого не было времени, потому что мы готовились к Олимпийским играм", - сказал Гутцайт в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Ранее Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Украины заявили, что категорически осуждают действия спортсменов, которые нарушают антидопинговые правила.

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Как сообщалось, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский лишил госстипендий трех олимпийцев, у которых МОК забрал награды из-за допинга, и возобновил выплаты двум другим призерам.
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Вместо одной статьи, цитируют и обсуждают каждую фразу.
Это не он виноват, это - стиль цензора.
К нему и вопросы.
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16.08.2021 11:16 Ответить
пусть минспорта разработает механизм не допущения уличения наших спортсменов в использовании разных препаратов...
и еще пусть поставит нашим лабораториям задачу разработки таких отечественных препаратов, которые не обнаружат ни мок, ни ему подобные
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16.08.2021 11:43 Ответить
а замеченных в братании с москалями штрафовать ни как не будут ? Минспорта разработает механизм возврата призовых средств спортсменами, уличенными в допинге, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 5822
а ну да . это же спорт . народы братья и тд.
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16.08.2021 11:19 Ответить
 
 