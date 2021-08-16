Минздрав намерен разрешить работу заведений и ТРЦ во время карантина при условии COVID-вакцинации свыше 80% коллектива, - Ляшко
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Министерство здравоохранения Украины намерено разрешить работать во время жесткого карантина некоторым заведениям при условии вакцинации свыше 80% коллектива, а также работать ТРЦ по специальной системе.
Об этом сообщил Союз украинских предпринимателей (СУП) по итогам встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению, в частности планируется:
- разрешить работу предприятий/организаций, если вакцинировано около 80% коллектива;
- допускать в учреждения вакцинированных клиентов и потребителей;
- разрешить работу учебных заведений при вакцинации 80% сотрудников;
Помимо этого, по примеру Германии планируется внедрить отдельный программный продукт для торгово-развлекательных центров, который позволит отслеживать загрузку ТРЦ, проводить запись для посещения на конкретное время и допускать для посещения покупателей, которые сделали ПЦР-тест, экспресс-тест на месте или вакцинированы.
Министр также подчеркнул, что при ухудшении эпидситуации никаких ключевых изменений в постановление о карантине не планируется, будет действовать адаптивный карантин.
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У антипки как-то лучше получается. И лайкосов больше.
хотя нет не удивительно)
Тебе видней.
В первую очередь надо думать о побочках,которые вызывает вакцинация,
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существует даже риск смерти.И за это никто не ответит.
12 летняя девочка парализована после вакцинации
Не виновата вакцина?Да ну.А как же обьяснить побочки у людей,у которых нет заболеваний?
Заболева́ние - это нарушения нормальной жизнедеятельности, возникающие в ответ на действие патогенных факторов, нарушения работоспособности, социально полезной деятельности, продолжительности жизни организма и его способности адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней сред при одновременной активизации защитно-компенсаторно-приспособительных реакций и механизмов.
Вот определение симптома
Симпто́м (от др.-греч. σύμπτωμα - «случайность, несчастная случайность, приступ болезни»[1]) - один из отдельных признаков, частное проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности.
Т.е. грубо говоря признака нет, нарушения нормальной жизнедеятельности нет, но болезнь есть. Лихо, правда? Все мы больны только не знаем об этом. Ибо бессимптомно.
Такой подходец приведет лишь к одному - к липовым вакцинациям.
И тогда они никогда не узнают истинную эпидемиологическую картину.
Дебилы...