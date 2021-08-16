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Минздрав намерен разрешить работу заведений и ТРЦ во время карантина при условии COVID-вакцинации свыше 80% коллектива, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минздрав намерен разрешить работу заведений и ТРЦ во время карантина при условии COVID-вакцинации свыше 80% коллектива, - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины намерено разрешить работать во время жесткого карантина некоторым заведениям при условии вакцинации свыше 80% коллектива, а также работать ТРЦ по специальной системе.

Об этом сообщил Союз украинских предпринимателей (СУП) по итогам встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, в частности планируется:

- разрешить работу предприятий/организаций, если вакцинировано около 80% коллектива;

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- допускать в учреждения вакцинированных клиентов и потребителей;

- разрешить работу учебных заведений при вакцинации 80% сотрудников;

Помимо этого, по примеру Германии планируется внедрить отдельный программный продукт для торгово-развлекательных центров, который позволит отслеживать загрузку ТРЦ, проводить запись для посещения на конкретное время и допускать для посещения покупателей, которые сделали ПЦР-тест, экспресс-тест на месте или вакцинированы.

Министр также подчеркнул, что при ухудшении эпидситуации никаких ключевых изменений в постановление о карантине не планируется, будет действовать адаптивный карантин.
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Топ комментарии
+9
Какой-то бред, который вне всякой логики. Сотрудники привиты на 80%, а посетители, дети? Или то уже не важно? Странный однако вирус. Не распространяется там где привиты 80% сотрудников. Т.е. получается, что если сотрудники привиты, то посетителям можно не беспокоится вне зависимости от того прививались они или нет. Кто там будет проверять вакцинирован посетитель или нет. Театр абсурда продолжает набирать обороты.
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16.08.2021 11:33
+5
в Израиле после "вакциночек" полным ходом мрут. Колись сам МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5799
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16.08.2021 11:40
+5
рейтерс - Гейтсовская тухлая конторка, как и почти все СМИ. Чего ты Лерка-мокшанская суешь дебильноватые ссылки МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2551
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16.08.2021 11:52
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кем опровергнуты? fuckчекерами?
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16.08.2021 22:40 Ответить
Вы, лапти мокшанские, жмуритесь по 800 рыл в день - всего лишь вам запретили давать человеческие вакцины МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2286
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16.08.2021 22:48 Ответить
Вы, педофилы, на зоне принимаете в свои жопы по 800 раз на день.
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16.08.2021 22:50 Ответить
О! А вот и любимая ваша кацапская тема! п@д@растия такой же первичный признак вас, кацапов, как шизофрения и алкоголизм МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6730
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16.08.2021 23:01 Ответить
так это твоя тема, хорош стрелы переводить, педофил
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16.08.2021 23:04 Ответить
Сливаешься лапоть набутылочный МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 728
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16.08.2021 23:10 Ответить
да-да, сливаюсь в твой рот помоечный, тут ты верно подметил
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16.08.2021 23:11 Ответить
Ты мимо бутылки сливаешься, на которой сидишь МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3927
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16.08.2021 23:14 Ответить
Валера, ты себя так дискредитируешь. Вот люди читают этот твой бред малолетний, а потом призывы вакцинироваться, и начинают сомневаться.
У антипки как-то лучше получается. И лайкосов больше.
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16.08.2021 23:16 Ответить
Ты уже себе на суицид напостил, лапоть набутылочный, так что прощай, терпила МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6739
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16.08.2021 23:17 Ответить
странно, что тебя не банят за всю твою агрессию
хотя нет не удивительно)
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16.08.2021 23:18 Ответить
То есть аргументация Вашингтон Пост с левой математикой и со ссылкой на якобы существующий источник в государственном органе тебя убеждает больше чем данные этим самым органом официально публикуемые?
Тебе видней.
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16.08.2021 14:33 Ответить
Вы кажись веткой ошиблись. Или таки мне писали? Так мне Ваша аргументация более убедительной показалась. О чем я и написал.
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16.08.2021 14:42 Ответить
Я, кажись, веткой ошибся. Приношу извинения.
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16.08.2021 14:46 Ответить
Да без проблем. Оно по контексту и видно было. МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6523
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16.08.2021 14:49 Ответить
Фальшивая статистика. Единственный твой "аргумент", ихвсперд.
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16.08.2021 22:42 Ответить
А ты докажи, что "фальшивая". Когда Рейтерс врал? МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6336
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16.08.2021 22:44 Ответить
Да что там доказывать? Вся коронавирусная статистика, опирающаяся на пцр-тестирование, - фальшивка.
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16.08.2021 22:51 Ответить
Сливаешься лапоть. Ты только поср@ть ртом горазд МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6717
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16.08.2021 22:58 Ответить
Дешевая, примитивная манипуляция, на которую могут повестись лишь еще более конченые, чем ты, твари.
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16.08.2021 22:44 Ответить
Ты не дешевая, примитивная манипуляция, а недокормленный миской баланды ольгинский тролль МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2562
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16.08.2021 23:00 Ответить
И как определили, что эти "99% всех смертей" произошли именно от ковида? Такие, как ты, ихвсперды диагноз ставили? МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4034
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16.08.2021 22:38 Ответить
А ты напиши жалобу в Рейтерс, закажи расследование и поймай их на вранье МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4635
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16.08.2021 22:45 Ответить
Есть вариант проще. Нассать тебе в глаза. А ты радуйся божьей росе.
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16.08.2021 22:52 Ответить
Максимум, что ты можешь сделать - попрыгать сидя на бутылке, лапоть мокшанский МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4533
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16.08.2021 22:59 Ответить
да не, с тебя брать пример не буду, сын шaлaвы
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16.08.2021 23:04 Ответить
То, что ты сын ш@л@вы - вполне допускаю. Впрочем, вы, кацапы, появляетесь на свет ректально МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3369
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16.08.2021 23:06 Ответить
ты лучше думай о том, куда будешь бежать, когда нельзя больше будет спрятаться за спины вакцинированных имбецилов
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16.08.2021 23:08 Ответить
Вы, лапти мокшанские, только и можете "думать", куда б слинять, но ваша доля - прыгать на бутылке вечно! МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2806
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16.08.2021 23:15 Ответить
да-да, как скажешь, ты победил, молодец, возьми с полки *******
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16.08.2021 23:17 Ответить
А мешать ее сделать могут разные причины - религия к примеру или пофигизм, или просто нет желания.

В первую очередь надо думать о побочках,которые вызывает вакцинация,
ЕС изучает новые возможные побочные эффекты уколов мРНК COVID-19

62% вколотих мРНК-вакцинами мають мікротромби і ризик серцевої недостатності - PSI (Великобританія)

существует даже риск смерти.И за это никто не ответит.
12 летняя девочка парализована после вакцинации
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16.08.2021 19:31 Ответить
Вам же сказали, что это не вакцина виновата - это все сопутствующие заболевания. А если серьезно (хотя шутки наверное в данном вопросе неуместны), то в виду достаточно сильной изменчивости вируса действенность вакцины всегда будет стоять под вопросом. И на сколько она действенна и ее долгосрочные последствия можно будет понять только через несколько лет. Но уже к тому времени в виду изменчивости вируса текущая вакцина может оказаться абсолютно бесполезной. По сути это ситуация аналогичная ситуации с вакцинами от гриппа. Они вроде есть. Некоторые люди ими регулярно прививаются. Но вот их эффективность до сих пор вызывает вопросы, т.к. вирус гриппа также активно мутирует год от года.
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16.08.2021 19:55 Ответить
Вам же сказали, что это не вакцина виновата - это все сопутствующие заболевания.

Не виновата вакцина?Да ну.А как же обьяснить побочки у людей,у которых нет заболеваний?
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16.08.2021 21:10 Ответить
Сарказм. Не, не слыхали. МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4177 Вы кроме первого предложения в посте дальше читали или нет? И вообще по мнению наших врачей у всех людей есть сопутствующие заболевания. Только они об этом не знают. Сейчас вон активно ввели в обиход бессимптомное заболевание. Это не абсурд? Вот выдержка к примеру из вики определения заболевания.
Заболева́ние - это нарушения нормальной жизнедеятельности, возникающие в ответ на действие патогенных факторов, нарушения работоспособности, социально полезной деятельности, продолжительности жизни организма и его способности адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней сред при одновременной активизации защитно-компенсаторно-приспособительных реакций и механизмов.

Вот определение симптома
Симпто́м (от др.-греч. σύμπτωμα - «случайность, несчастная случайность, приступ болезни»[1]) - один из отдельных признаков, частное проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности.

Т.е. грубо говоря признака нет, нарушения нормальной жизнедеятельности нет, но болезнь есть. Лихо, правда? Все мы больны только не знаем об этом. Ибо бессимптомно. МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4177
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16.08.2021 21:31 Ответить
Минздрав запретить может только там где нет закона. В стране рабов не знающей что такое права громады и громадянина по конституции ст,142,143 Пора признаться мы стадо раз позволяем такое творить над собой.
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16.08.2021 17:23 Ответить
Интересно как это с КЗОТ сочитается???
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16.08.2021 11:43 Ответить
А медицинские книжки в общепите как с КЗОТ сочетаются? Точно так же.
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16.08.2021 11:44 Ответить
Дешевая манипуляция.
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16.08.2021 22:47 Ответить
Примерно так: При закрытии ТРЦ на локдаун, согласно КЗОТ, лапу будут сосать все члены трудового коллектива и вакцинированные и невакцинированные.
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16.08.2021 12:02 Ответить
А что руководитель может сделать с невакцинированным, ?* И кто будет считать вакцинированных! Опять за бабки дозвил дадут!
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16.08.2021 15:15 Ответить
а с мусарами как? МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7793
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16.08.2021 18:07 Ответить
Если владелец ТРЦ - дегенерат, то, конечно, он закроет его, несмотря на всю незаконность и бессмысленность "лохдаунов".
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16.08.2021 22:48 Ответить
Тіки забули, шо Україна - це не Німеччина, де стукачкам - респект і грошики.
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16.08.2021 11:44 Ответить
Призываю зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1670
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16.08.2021 11:46 Ответить
как-то на тебя вакцинация странно подействовала - дофига трындишь МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2752
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16.08.2021 18:06 Ответить
Не нравится - не читай. Не хочешь - не вакцинируйся МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2056
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16.08.2021 21:54 Ответить
Призываю зэбаранов и пiд-рашек Вакцинироваться при первом же возможном случае и любой вакциной! Поддержите систему!😀
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16.08.2021 12:02 Ответить
При чём тут вакцинация 80% коллектива ТРЦ??? Заражение происходит из-за массового скопления посетителей, а не от работников ТРЦ!!!
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16.08.2021 12:08 Ответить
А они в группе риска, так же, как учители, медработкники, водители общественного транспорта. Это не вас защитить, а ИХ защитить.
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16.08.2021 12:11 Ответить
каждую секунду в группе риска только ты, из-за своей капли серой массы в мозгу
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16.08.2021 12:31 Ответить
Хе-хе. Истерикой кацапа удовлетворён! Еще бы! Вы, лапти, жмуритесь от КОВИДа по 800 рыл в день и это летом. Осенью будете жмуриться тысячами, и никакой скотомицин вас не спасёт, а человеческие вакцины вам запрещены МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2570
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16.08.2021 12:49 Ответить
надо же быть такими дебилами!
Такой подходец приведет лишь к одному - к липовым вакцинациям.
И тогда они никогда не узнают истинную эпидемиологическую картину.
Дебилы... МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1861
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16.08.2021 18:04 Ответить
Жаль, що ляльководи не уникнуть кари, на нарах будуть сидіти такі тупі Ляшки, або висіти на стовпах
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03.12.2021 20:52 Ответить
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