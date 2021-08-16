Российский "суд" вынес приговор фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир": от 12 до 18 лет тюрьмы

В понедельник, 16 августа Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор четырем фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщила Крымская солидарность в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Суд в лице председательствующего судьи Романа Викторовича Сапрунова отказал стороне защиты во всех заявленных ходатайствах и встал на сторону обвинения, приговорив крымских татар к срокам от 12 до 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Арест на имущество у всех отменен", - сказано в сообщении.

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Руслану Месутову присудили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения;

Ленуру Халилову – 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения;

Эльдару Кантимирову – 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения;

Руслану Нагаеву – 13 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения

Все они проведут первые два года в тюрьме - самом строгом режиме лишения свободы.

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Российские силовики задержали крымчан после обысков 10 июня 2019 года. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров были задержаны в Алуште, в селе Малый Маяк - Руслан Месутов, в селе Изобильное - Ленур Халилов, председатель местной религиозной общины "Алушта".

Правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Нагаева, Эльдара Кантимирова, Ленура Халилова и Руслана Месутова политзаключенными.