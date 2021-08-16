РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14468 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Репрессии в оккупированном Крыму
1 609 7
приговор (1093) суд (24699) крымские татары (2689) Хизб ут-Тахрир (105)

Российский "суд" вынес приговор фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир": от 12 до 18 лет тюрьмы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Российский

В понедельник, 16 августа Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор четырем фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщила Крымская солидарность в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Суд в лице председательствующего судьи Романа Викторовича Сапрунова отказал стороне защиты во всех заявленных ходатайствах и встал на сторону обвинения, приговорив крымских татар к срокам от 12 до 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Арест на имущество у всех отменен", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "66 лет тюрьмы за веру", - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа. ФОТОрепортаж

Руслану Месутову присудили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения;

Ленуру Халилову – 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения;

Эльдару Кантимирову – 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения;

Руслану Нагаеву – 13 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения

Все они проведут первые два года в тюрьме - самом строгом режиме лишения свободы.

Также читайте: Фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Суфьянова и Хайрединова этапировали из оккупированного Крыма в Россию

Российские силовики задержали крымчан после обысков 10 июня 2019 года. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров были задержаны в Алуште, в селе Малый Маяк - Руслан Месутов, в селе Изобильное - Ленур Халилов, председатель местной религиозной общины "Алушта".

Правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Нагаева, Эльдара Кантимирова, Ленура Халилова и Руслана Месутова политзаключенными.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А з талібами лапті браття навєк.
показать весь комментарий
16.08.2021 12:09 Ответить
ну что татарчеги? получили за крысятничество в 2014м?
показать весь комментарий
16.08.2021 12:10 Ответить
Російський "суд" ухвалив вирок фігурантам алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір": від 12 до 18 років в'язниці - Цензор.НЕТ 3691
показать весь комментарий
16.08.2021 12:17 Ответить
Проте в Україні кремлівські гниди в рясох,почувають себе ,як в рідній хаті !!!)))
показать весь комментарий
16.08.2021 12:34 Ответить
талібам таке не сподобається.
показать весь комментарий
16.08.2021 13:40 Ответить
Слово "суд" можна брати в кавички лишень тоді,коли і слово "вирок" теж в кавичках...
показать весь комментарий
16.08.2021 16:58 Ответить
 
 