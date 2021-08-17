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Новости Политика Украины Захват власти в Афганистане
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Посольства Украины в Таджикистане и Пакистане мониторят ситуацию в Афганистане и готовы помогать украинцам, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посольства Украины в Таджикистане и Пакистане мониторят ситуацию в Афганистане и готовы помогать украинцам, - Кулеба

Посольства Украины в Таджикистане и Пакистане отслеживают ситуацию в Афганистане и готовы помогать гражданам Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях текущей ситуации в Афганистане поручил нашему посольству в Исламабаде усилить коллег в Душанбе. Теперь 2 украинские дипмиссии - в Таджикистане и Пакистане - мониторят ситуацию и готовы помогать гражданам", - написал Кулеба в Twitter в понедельник.

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Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.
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Допоможуть"незлим,тихим словом..."
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16.08.2021 12:20 Ответить
Еще скажите, что бубочка взял ситуацию под личный контроль.
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16.08.2021 12:53 Ответить
"история о том, как даму с собачкой теперь из афгана вывозили"
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16.08.2021 19:40 Ответить
 
 