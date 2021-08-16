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Новости Политика Украины
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Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Чауса, - адвокат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Чауса, - адвокат

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе решение об избрании меры пресечения экс-судье Николаю Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста

Об этом адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Суд решил оставить апелляционные жалобы как прокуратуры, так и стороны защиты без удовлетворения", - сказал Кравец в понедельник по окончании заседания апелляционной палаты ВАКС.

Он отметил, что заседание проходило в закрытом режиме, чтобы не обнародовать информацию, которая может навредить Чаусу.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

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17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу.
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И гже же тот дом в этого "Неуловимого Джо", где его только не носило, в одних трусах остался.
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16.08.2021 12:54 Ответить
Жестко! Могут ведь когда захотят... Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Чауса, - адвокат - Цензор.НЕТ 23
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16.08.2021 13:00 Ответить
Жестко это когда отправили бы в камеру , а так своего в обиде не оставили и дали ему возможность , будучи под домашнем арестом , влиять на правосудие ...
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16.08.2021 21:09 Ответить
Это был сарказм.
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17.08.2021 10:47 Ответить
Интересная тенденция, чем большего масштаба мошенник, тем лояльнее к нему относятся, вот и этот вместо нар сидит дома и пьёт коньяк, а какой-нибудь ветеран АТО при малейшем подозрении уже находился бы на нарах, опять же ситуация с Медведчуком.
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16.08.2021 13:12 Ответить
коли суд по хабарю? Нічого адвокат не сказав?
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16.08.2021 13:31 Ответить
Видається, що у самої "чесної" ЗЕ-влади все залежить від товщини і величини сумок (бо за гаманець і чемоданчик говорити наївно). Здоїли нормально Ч., ну й сидить собі вдома, Colu with visky попиває. Атошники бабла не мають, американських президентів не назбирали, а тільки ран, контузій і купу болячок. А ще вони патріоти, а тому ще більше небезпечні для Зе-влади ніж якісь там хабарники. Тому перспективи справи про хабар Чауса дуже примарні, дасть потрібні свідчення на оточення 5-го президента, а може і на самого, визнають докази з документування і легалізації оперативних матеріалів по хабарику нікчемними і недопустимими, а ще введуть так званий "захист свідка" і справі пшик, повернуть бабло за вимушений прогул ( а це 5 років = 60 місяців по 100тис. ( а може й більше), він іще з цього добавить, бо ж пенсію у 200-300 тис.нарахують і з лозунгом "Нехай живе зелене правосуддя" поїде у мандри на океанічні острови....
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16.08.2021 18:02 Ответить
 
 