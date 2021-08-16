Чаус заявил, что его держали в подвале в маске четыре месяца: "Меня никто не отпускал"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший судья Днепровского райсуда Николай Чаус заявил в суде, что сидел в подвале в маске четыре месяца.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на suspilne.media.
"Если сидеть четыре месяца в подвале в маске и озвучить это сейчас на все общество, то будет очень необходимо понимание. Поэтому я также попросил адвоката о закрытом проведении (заседания суда. - Ред.). Поскольку, как я уже говорил на прошлом заседании, меня никто не отпускал", - заявил Николай Чаус, высказываясь в суде в поддержку ходатайства своего адвоката о проведении заседания в закрытом режиме.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"
4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу. 16 августа апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Чауса.
Пожалуйста, подождите...
не в плане "переведи нам деньги со счоих счетов") это и так понятно - обнулили его по-полной), а про КОГО он должен дать "показания"))
Не будь такой шумихи, не дави Запад (и Молдова) - и объявился бы он гораздо раньше.. и наверняка не в труселях, а приехал бы с помпой в Киев) А до этого момента дал бы нужные показания)
а тут вышел облом у ермака и зеленского... застукали на похищении, спалили агентов - и что делать непонятно)
Поэтому держали в подвале и требовали показаний на "кого нужно" - пока не утихент шумиха..
А она не утихала. В итоге чауса пришлось отпускать..)
Но, видать, ему запретили говорить ЧТО и на КОГО требовали.. Иначе скажи он эти детали - тут же всплывают заинтересованные именно в таких показаниях морды - на самой верхушке *ОПы))
ви недочули
Непонятно, чем не доволен.
"гидота" - будь яка новина про дії зевлади!
73 дупоголових внесли великий (як будівництво від їх дурня) внесок в розвиток української мови!
95 квартал, та поміняйте нарешті сценаристів, бо вони вже таку маячну видумують, що аж гидко від того!
"Железная Маска и стоптанные ноги""