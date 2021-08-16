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Новости Политика Украины
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похищение (1659) суд (24699) Чаус (338)

Чаус заявил, что его держали в подвале в маске четыре месяца: "Меня никто не отпускал"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чаус заявил, что его держали в подвале в маске четыре месяца:

Бывший судья Днепровского райсуда Николай Чаус заявил в суде, что сидел в подвале в маске четыре месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на suspilne.media.

"Если сидеть четыре месяца в подвале в маске и озвучить это сейчас на все общество, то будет очень необходимо понимание. Поэтому я также попросил адвоката о закрытом проведении (заседания суда. - Ред.). Поскольку, как я уже говорил на прошлом заседании, меня никто не отпускал", - заявил Николай Чаус, высказываясь в суде в поддержку ходатайства своего адвоката о проведении заседания в закрытом режиме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Чауса, - адвокат

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

Читайте также: Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу. 16 августа апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Чауса.
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Топ комментарии
+41
Чаус заявил, что его держали в подвале в маске четыре месяца: "Меня никто не отпускал" - Цензор.НЕТ 1113
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16.08.2021 13:12
+16
чаус просто не озвучивает ЧТО от него требовали))
не в плане "переведи нам деньги со счоих счетов") это и так понятно - обнулили его по-полной), а про КОГО он должен дать "показания"))
Не будь такой шумихи, не дави Запад (и Молдова) - и объявился бы он гораздо раньше.. и наверняка не в труселях, а приехал бы с помпой в Киев) А до этого момента дал бы нужные показания)

а тут вышел облом у ермака и зеленского... застукали на похищении, спалили агентов - и что делать непонятно)
Поэтому держали в подвале и требовали показаний на "кого нужно" - пока не утихент шумиха..
А она не утихала. В итоге чауса пришлось отпускать..)
Но, видать, ему запретили говорить ЧТО и на КОГО требовали.. Иначе скажи он эти детали - тут же всплывают заинтересованные именно в таких показаниях морды - на самой верхушке *ОПы))
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16.08.2021 13:27
+14
кидннепинг от бесноватого вовки-шмаркли такой же тупой как он сам и все слуги урода))
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16.08.2021 13:13
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Чаус заявил, что его держали в подвале в маске четыре месяца: "Меня никто не отпускал" - Цензор.НЕТ 1113
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16.08.2021 13:12 Ответить
Мабуть таки суддя чи державний службовець? Бо в інших пенсія не дуже щоб хизуватися.
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16.08.2021 13:51 Ответить
Майже.
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16.08.2021 14:28 Ответить
Ну це пояснює Вашу позицію. Більшості пощастило менше. Тому погляди від Ваших дуже різняться.
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16.08.2021 14:47 Ответить
если будет похмельке, а не отсечение головы
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16.08.2021 13:21 Ответить
Твій порох зробив з хабарника чауса народного героя а ворога мудачука з зажопниками завів у раду.
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16.08.2021 13:48 Ответить
Проти Ватник 59928d34 так ватнику, хабарника Чауса героєм зробив якраз Зеленський і ворог Медведчук у Раду зайшов якраз при Зеленському. А ще ватнику запам'ятай, що ворог Медведчук має частку власності на телеканалі "1+1" разом із Коломойським і Зеленським і на цьому каналі заробляє гроші Зеленський і його ватна команда. Зеленський заробляє грош на каналі Медведчука, зрозумів?
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16.08.2021 14:10 Ответить
Пан Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 5007 Анатолий К 65c6a92d не нагадає за чиїм розпорядженням хабарник чаус був вивезений у молдову,при чиїй владі мудачук придбав три телеканали ,зареєстрував партію зажопників,літав у московію,коли було закрите небо з окупантом. Пан прихильник свинарчуків ,розенблатів,грановських ,кононенок і іншої погані?
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16.08.2021 16:43 Ответить
мертветчук став нарідним депутатом при зєлєнському. історія з чаусом... зєлєнський думаю відповість за його викрадення. і ти переставай брехати, ти не з пацанами своїми алкашами переписуєшся.
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16.08.2021 15:09 Ответить
Я так розумію що у пана ви це коли багато,а чого ще можна чекати від свинарника. Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 4261
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16.08.2021 16:45 Ответить
Я не розумію, що ти пишеш. Навчись висловлювати зрозуміло свою думку.
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16.08.2021 16:49 Ответить
Я з паном свинарчуків не пас,так зрозуміло? А що до депутата мудачука то хто посприяв щоб була зареєстрована партія зажопників і хто його призначав повноваженим у ткг?
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16.08.2021 16:58 Ответить
А що до депутата мудачука то хто посприяв щоб була зареєстрована партія зажопників і хто його призначав повноваженим у ткг?- прочитай. в мене консультації платні.
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16.08.2021 17:01 Ответить
Пан зовсім з глузду з"їхав якщо вважає що мені треба його консультація. Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 5421 Коли Бог хоче покарати,позбавляє розуму,де ж пан так нагрішив? Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 9160 Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 9160
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16.08.2021 17:08 Ответить
гражданін малорос, ти ще тупіше чим я вважав. загугли: хто призначив медведчука в ткг. і буде тобі щастя.
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16.08.2021 17:12 Ответить
Тобто то гугл призначав а песи не при чому? Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 8132
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16.08.2021 18:24 Ответить
піди похмелись.
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16.08.2021 18:28 Ответить
П"яниця проспиться,а дурень ніколи. Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 326
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16.08.2021 18:43 Ответить
а ти раніше ляж Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 7381
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16.08.2021 18:43 Ответить
Порадами недоумків не користуюсь. Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 9629
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16.08.2021 18:47 Ответить
2+2х2=
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16.08.2021 18:48 Ответить
Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 5788 Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 7536
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16.08.2021 18:52 Ответить
співчуваю тобі.
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16.08.2021 18:53 Ответить
Пан нехай собі поспівчуває а мені співчувати нема чого,в мене все добре. Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 9435
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16.08.2021 18:57 Ответить
всі хворі так кажуть Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 665.
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16.08.2021 19:00 Ответить
Тому я на них і не зважаю,бо я не лікар.
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16.08.2021 19:06 Ответить
а я лікар. Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 2460
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16.08.2021 19:08 Ответить
У пана в палаті є гітлер, сталін, наполеон і *****?
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16.08.2021 19:14 Ответить
в мене є рація.
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16.08.2021 19:16 Ответить
Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 6318
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16.08.2021 19:17 Ответить
Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 5582
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16.08.2021 19:19 Ответить
кидннепинг от бесноватого вовки-шмаркли такой же тупой как он сам и все слуги урода))
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16.08.2021 13:13 Ответить
киднеппинг)
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16.08.2021 13:14 Ответить
Ну да, а ты шо мордатый думал в сказку попал? лучше бы тебя в том подвале и в расход пустили!
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16.08.2021 13:13 Ответить
А я не понимаю,что оно сделало такого,по общечеловеческим законам,чтоб 4мес в подвале ,в маске сидеть...прям не чаус,а целый чикатило
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16.08.2021 13:19 Ответить
чаус просто не озвучивает ЧТО от него требовали))
не в плане "переведи нам деньги со счоих счетов") это и так понятно - обнулили его по-полной), а про КОГО он должен дать "показания"))
Не будь такой шумихи, не дави Запад (и Молдова) - и объявился бы он гораздо раньше.. и наверняка не в труселях, а приехал бы с помпой в Киев) А до этого момента дал бы нужные показания)

а тут вышел облом у ермака и зеленского... застукали на похищении, спалили агентов - и что делать непонятно)
Поэтому держали в подвале и требовали показаний на "кого нужно" - пока не утихент шумиха..
А она не утихала. В итоге чауса пришлось отпускать..)
Но, видать, ему запретили говорить ЧТО и на КОГО требовали.. Иначе скажи он эти детали - тут же всплывают заинтересованные именно в таких показаниях морды - на самой верхушке *ОПы))
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16.08.2021 13:27 Ответить
Это ясно , как «божий день» -зеублюдки , как всегда УГАДИЛИСЬ! зегниды мерзопакостные хотят устроить в Украине ********* , лавры путлера 👃🏻🎹🤢🤡 членограю покоя не дают
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16.08.2021 14:04 Ответить
Самий гуманний в світі український суд його випустить. А так хоча б 4 місяці реального строку.
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16.08.2021 13:29 Ответить
Ну, это эмоции. А для дела гораздо лучше, шоб Чаус был здоров и дело с его похощением по команде из ОП двигалось. И рано или поздно всплывут интересные фамилии, кто давал команды на похищение человека, на использование разведки в политических целях и кто удерживал его в подвале 4 месяца.
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16.08.2021 13:19 Ответить
Клоун уже столько начудил что одним чмонисом больше одним меньше...
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16.08.2021 13:21 Ответить
эти прафисссианалы из ОП и так сами на себя вышли Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 9239
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16.08.2021 14:23 Ответить
"мєня нікто нє опускал"
ви недочули
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16.08.2021 13:15 Ответить
Треба перевірити чи правда.
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16.08.2021 13:35 Ответить
У нього що, коронавірус?
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16.08.2021 13:17 Ответить
Его удалось уберечь.
Непонятно, чем не доволен.
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16.08.2021 13:19 Ответить
Он же не уточняет в какой маске его держали. М.б. в маске кролика, слона и алкоголика? Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 9372
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16.08.2021 13:47 Ответить
та да...на самоизоляции в подвале сидел
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16.08.2021 14:24 Ответить
Нові тлумачення зі словника:
"гидота" - будь яка новина про дії зевлади!
73 дупоголових внесли великий (як будівництво від їх дурня) внесок в розвиток української мови!
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16.08.2021 13:20 Ответить
Я повірив. Тримали у масці зайчика чи масці вовчика?
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16.08.2021 13:20 Ответить
"Неизвестные" - говорите? А в Молдове кого по ТВ показывали? У нас свои башировы объявились......любители "шпилей" и 95 квартала.
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16.08.2021 13:20 Ответить
так что ли ? Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 9226
Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 3858
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16.08.2021 13:20 Ответить
сколько стоит такое отмазывание от суда за взятку?
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16.08.2021 13:21 Ответить
Один викопаний бідон.
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16.08.2021 13:30 Ответить
Ай-я-яй. Мальчіка в трусіках і в підвал. Маска хоч не залізна була?
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16.08.2021 13:22 Ответить
Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 454
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16.08.2021 13:22 Ответить
ох не вірю хто тут більший пи№дун чаус, чи зЕдебіл янелох? Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 1521
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16.08.2021 13:22 Ответить
бреше падло, не вірю ні одному слову цьому виродку.
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16.08.2021 13:30 Ответить
при зміні влади Чаус всіх здасть. Оптом. І навіть в роздріб тих сявок, які його на подвалі тримали.
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16.08.2021 13:33 Ответить
Для того, щоб пояснити то все, має бути вагома причина. ЗЕбіли, а хто такий той часус, щоб таку херню творити? В масці? В підвалі? Аж 4 місяці? А трусики хоч одягнути давали?
95 квартал, та поміняйте нарешті сценаристів, бо вони вже таку маячну видумують, що аж гидко від того!
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16.08.2021 13:34 Ответить
сидел 4 месяца голый с трусами на голове. сбежал, надел трусы и в сельсовет. один прокол, СБУшники вертолет заказали за 2 дня до этого.
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16.08.2021 13:47 Ответить
так это хорошо, что в маске, чтоб не заразился короновирусом
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16.08.2021 13:42 Ответить
и начнет говорить чаус, сцыкло трусливое, про все- что делал для прошлой власти
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16.08.2021 13:43 Ответить
новый сериал от 95 квартала
"Железная Маска и стоптанные ноги""
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16.08.2021 13:44 Ответить
зато хоть тренироваться разрешали, а иначе как бы он 50 км с непривычки пешком преодолел.
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16.08.2021 13:44 Ответить
Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 3393
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16.08.2021 13:48 Ответить
Цікаво спостерігати коли суддя хлєбає « правосуддя по украінські» усією своєю добротною …… типу « лицем»
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16.08.2021 13:53 Ответить
Ой, якже невдобно у дерьмака и гундосой нюхалки все вышло 🙄🙄🙄
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16.08.2021 14:04 Ответить
Хоть кино снимай - "Узник подвала Зе"..... Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 1030
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16.08.2021 14:13 Ответить
Как же осточертел дурацкий спектакль с этим идиотом. Хоть бы на Цензоре игнорировали эту чушь.
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16.08.2021 14:18 Ответить
При этом маска полностью повторяла черты лица
Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 3527
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16.08.2021 14:19 Ответить
Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 7009
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16.08.2021 14:52 Ответить
А сейчас он без маски?
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16.08.2021 16:13 Ответить
не інакше як Порох. Нє, ну Вава ж не міг такого творити. 73-кваральне стадо не може помилитися..
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16.08.2021 16:15 Ответить
якби до нього дістався порошенко- закопали б в посадці 4 місяці тому, правда без маски
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16.08.2021 16:26 Ответить
 
 