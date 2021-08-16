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погода (2816) Диденко Наталия (12)

Со среды жара в Украине начнет отступать. Циклон Luciano принесет в западные области грозовые дожди и похолодание. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Со среды жара в Украине начнет отступать. Циклон Luciano принесет в западные области грозовые дожди и похолодание. КАРТА

В Украину вернулась жара, однако в западных областях ожидается снижение температуры воздуха из-за влияния северного циклона.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"Неделя в Украине начинается жарой. Сегодня в большинстве областей ожидается +29 - +33 градуса. Завтра, 17-го августа, жара продолжится. Но. В западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и понижение температуры воздуха.

То есть, во вторник на большей нашей части - сухо солнечно и жарко. В западных областях пройдут кратковременные дожди (карта), прогремят грозы, жара ослабеет до + 23 - + 28 градусов.

В среду жара начнет пятиться и уже свежий воздух вместе с этим фронтом, а, соответственно, и дождями, распространится в восточном направлении. Хотя именно восточные области Украины будут держать высокие лютые градусы дольше", - написала она.

Со среды жара в Украине начнет отступать. Циклон Luciano принесет в западные области грозовые дожди и похолодание 01

Также, по словам Диденко, в Киеве завтра, 17-го августа, будет сухо и жарко, до +33 градусов.

"Грозовые дожди и понижение температуры воздуха предполагается в среду. И хотя страдальцы от жары еще "пострадают" пару дней, все же вечерний и ночной воздух уже совсем другой. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Июль 2021 года - самый жаркий месяц в мировой истории, - исследование

В ночные часы можно даже что-то надевать с длинным рукавом, поскольку  предполагается + 15 -+ 20, а после среды даже + 11 + 17 градусов. Теплые ночи еще будут продолжаться в южной части и на востоке Украины. Поэтому есть варианты, как всегда, в такой щедрой на пестрые метеорологические украинские условия", - добавила синоптик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину ждет "жара африканского происхождения", - синоптик Диденко. КАРТА
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Топ комментарии
+8
В нашей стране лучше всего быть депутатом,президентом и Гидрометцентром:абсолютно никакой ответственности за то,что говоришь
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16.08.2021 13:28
+1
Со среды жара в Украине начнет отступать. Циклон Luciano принесет в западные области грозовые дожди и похолодание - Цензор.НЕТ 3144 У нас спека спала ще тиждень тому, а мо і раніше.
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16.08.2021 13:29
+1
Так казали,що наступає африканська спека.А тут вже відступає. Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 800
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16.08.2021 15:08
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В нашей стране лучше всего быть депутатом,президентом и Гидрометцентром:абсолютно никакой ответственности за то,что говоришь
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16.08.2021 13:28 Ответить
Со среды жара в Украине начнет отступать. Циклон Luciano принесет в западные области грозовые дожди и похолодание - Цензор.НЕТ 1481№4
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16.08.2021 13:30 Ответить
гы...а то у допысувачив на цензоре есть какая то ответственность Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 8922
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16.08.2021 13:51 Ответить
А "гы"-это у Вас "конек" или какая-то моральная травма повлияла?
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16.08.2021 14:00 Ответить
а тебя чё,травмирует шота? Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 5860это от жары,это пройдет...и начнется то же самое от холодов
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16.08.2021 14:02 Ответить
"ЧЁ"-???)))"Гыг","гы"))))Ты на вопрос ответь,а потом свои задавай Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 440
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16.08.2021 14:06 Ответить
на дурные вопросы не отвечаю Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 6424.бо бесполезно.
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16.08.2021 14:11 Ответить
Дурное тут только одно.Сейчас объясню,что именно.Точнее-"кто".О твоем "лето,как лето".Итак...Июль этого года оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.Статистика -вещь упрямая,и ей плевать на бредовые тирады чёкающего гыгыкала.И все-таки:откуда эта любовь "гыкать"?Может именно эта странная любовь мешает тебе видеть очевидные факты и грамотно писать?
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17.08.2021 05:47 Ответить
Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 4427я же говорю-бесполезно.оно на своей волне.
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17.08.2021 08:20 Ответить
А что за волна у тебя?)Дай угадаю:ляпать что-то,что тебе кажется умным?А видишь,как иногда получается:твоя тупость легко вскрывается фактами...Но ты не отчаивайся)Дуриков на свете много-найдешь свою аудиторию))
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17.08.2021 09:54 Ответить
факт покажи...
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17.08.2021 10:21 Ответить
Ты невнимательно читало?Июль-самый жаркий месяц за всю историю наблюдений.Иди ото уже займись чем-то,гыгыкало
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17.08.2021 12:01 Ответить
факты давай...по каждому дню иуля в сравнении за срок наблюдения.шоб не быть просто балаболом.и хотя бы по каждому областному центпу Украины. Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 6320
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17.08.2021 13:11 Ответить
По какому "каждому дню"?Ты откуда такое смешное взялось? Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 1186Знаешь значение слова "месяц"?https://censor.net/ru/news/3282741/iyul_2021_goda_samyyi_jarkiyi_mesyats_v_mirovoyi_istorii_issledovanie На,почитай)И не волнуйся,а то уже не просто ошибки штампуешь,а даже буквы путаешь))Тебе Кива не родыч? Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 6723
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17.08.2021 13:19 Ответить
ну то есть,фактов нет Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 2445.свободен,балабол...нефиг ветку засорять
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17.08.2021 13:27 Ответить
Что ты там лепечешь?Ты статью хоть читало?Обгадилось,так ото уйди мовчки)"Июль 2021 года - самый жаркий месяц в мировой истории",-статья на "Цензоре".Не факт?
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17.08.2021 14:25 Ответить
Со среды жара в Украине начнет отступать. Циклон Luciano принесет в западные области грозовые дожди и похолодание - Цензор.НЕТ 3144 У нас спека спала ще тиждень тому, а мо і раніше.
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16.08.2021 13:29 Ответить
Слава Богу Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 6349
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16.08.2021 13:34 Ответить
лето как лето...не хуже прошлых.а где то даже и лучше,дождей больше было Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 9313
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16.08.2021 13:52 Ответить
Так казали,що наступає африканська спека.А тут вже відступає. Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 800
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16.08.2021 15:08 Ответить
Какая жара? В Мариуполе 4 дня дождь лил без остановки и температура была +18-20. Сегодня малооблачно и всего +25. Где же жара?
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16.08.2021 17:14 Ответить
 
 