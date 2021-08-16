Вспышка COVID-19 в Украине ожидается в октябре-ноябре, но может быть и раньше, - Кузин
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Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что вспышка коронавируса в Украине ожидается осенью, но это может быть и раньше.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач сообщил в интервью "Укринформу".
"В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора-два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре", - сообщил он.
Вместе с тем Кузин отметил, что из-за штамма "Дельта" "такая вспышка может произойти раньше, но сейчас есть все возможности для того, чтобы его не допустить".
"Во-первых, вакцинация действительно защищает от тяжелого течения - это ключевой момент. Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будем иметь последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будем иметь летальных случаев осенью, когда такая вспышка действительно будет. Во-вторых, от ответственного поведения каждого из нас зависит то, насколько быстро мы будем заходить в желтую, оранжевую или красную зону. Базовые профилактические вещи, которые касались коронавирусной инфекции, так же эффективно действуют и против "Дельта"-штамма. Это избегание мест массового скопления, использование антисептиков, обработка рук, этикет чихание и прочее", - сказал главный санврач.
По его словам, согласно опыту других стран, вспышки "Дельты" регистрировались в организованных коллективах. И сейчас как раз открыта возможность вакцинации именно организованных коллективов - это одна из опций, которая помогает предотвратить быстрое распространение инфекции.
"Также вспышки регистрировались в учебных заведениях. И мы ввели отдельную норму, которая не позволяет открывать заведение и начинать процесс обучения, при вакцинации менее 80% педагогических работников.
И третья ситуация, когда чаще всего возникали вспышки, это - туристы и люди, которые возвращались с отдыха, пересекали границу и выезжали по различным делам за пределы страны.
Поэтому мы и приняли те изменения, чтобы минимизировать дополнительный риск занесения инфекции с туристами, которые возвращаются в страну. Когда разрабатывались эти противоэпидемические нормы, конечно, анализировались лучшие практики, опыт Великобритании, которая столкнулась с большой вспышкой. После изучения этих практик мы и пришли к выводу, какие противоэпидемические нормы могут быть эффективными именно в отношении "Дельты" или иного штамма", - добавил Кузин.
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ПроФФесионалы....
Скоро в Украине будет здоровенная, ковидная ....опа.
дайте денег.. номер карты скину.
А может, не простую, хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства, а может, и не с детства,
А может, и не помним, но будем вспоминать.
Нам помнится вороне, а может быть собаке,
А может быть корове, однажды повезло.
Прислал ей кто-то сыра, грамм, думается двести,
А, может быть, и триста, а может полкило.
На ель она взлетела, а может, не взлетела,
А, может быть, на пальму с разбега взобралась.
И там она позавтракать, а может пообедать,
А, может, и поужинать спокойно собралась.
Но тут лиса бежала, а может, не бежала,
А может, это страус злой, а может и не злой.
А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности
К ближайшему орешнику за новою метлой.(с)😀
Лишь бы, ска, не молча.
З травня в нас де факто ковід пропав...,як не вангували,нову хвилю після Паски та травневих свят не діждались...Тепер будуть малювати статистику,яку потрібно,в залежності від ситуації в країні...
Глоба довбана...
Вирус тепло не уничтожает, ультрафиолет не уничтожает, передается между людьми?
Какая разница между летом и зимой?
Bікна у приміщеннях відкриті.
ПОВІТРЯ НЕ ЗАСТОЮЄТЬСЯ.