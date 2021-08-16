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Вспышка COVID-19 в Украине ожидается в октябре-ноябре, но может быть и раньше, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Вспышка COVID-19 в Украине ожидается в октябре-ноябре, но может быть и раньше, - Кузин

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что вспышка коронавируса в Украине ожидается осенью, но это может быть и раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач сообщил в интервью "Укринформу".

"В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора-два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре", - сообщил он.

Вместе с тем Кузин отметил, что из-за штамма "Дельта" "такая вспышка может произойти раньше, но сейчас есть все возможности для того, чтобы его не допустить".

"Во-первых, вакцинация действительно защищает от тяжелого течения - это ключевой момент. Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будем иметь последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будем иметь летальных случаев осенью, когда такая вспышка действительно будет. Во-вторых, от ответственного поведения каждого из нас зависит то, насколько быстро мы будем заходить в желтую, оранжевую или красную зону. Базовые профилактические вещи, которые касались коронавирусной инфекции, так же эффективно действуют и против "Дельта"-штамма. Это избегание мест массового скопления, использование антисептиков, обработка рук, этикет чихание и прочее", - сказал главный санврач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм коронавируса "Йота" в стране не обнаружен, - санврач Кузин

По его словам, согласно опыту других стран, вспышки "Дельты" регистрировались в организованных коллективах. И сейчас как раз открыта возможность вакцинации именно организованных коллективов - это одна из опций, которая помогает предотвратить быстрое распространение инфекции.

"Также вспышки регистрировались в учебных заведениях. И мы ввели отдельную норму, которая не позволяет открывать заведение и начинать процесс обучения, при вакцинации менее 80% педагогических работников.

И третья ситуация, когда чаще всего возникали вспышки, это - туристы и люди, которые возвращались с отдыха, пересекали границу и выезжали по различным делам за пределы страны.

Поэтому мы и приняли те изменения, чтобы минимизировать дополнительный риск занесения инфекции с туристами, которые возвращаются в страну. Когда разрабатывались эти противоэпидемические нормы, конечно, анализировались лучшие практики, опыт Великобритании, которая столкнулась с большой вспышкой. После изучения этих практик мы и пришли к выводу, какие противоэпидемические нормы могут быть эффективными именно в отношении "Дельты" или иного штамма", - добавил Кузин.
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Топ комментарии
+7
Главный санитарный врач: "в октябре-ноябре, но может быть и раньше", а может и не быть. А может ......
ПроФФесионалы....
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16.08.2021 13:50
+7
Одну простую сказку, а может и не сказку,
А может, не простую, хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства, а может, и не с детства,
А может, и не помним, но будем вспоминать.

Нам помнится вороне, а может быть собаке,
А может быть корове, однажды повезло.
Прислал ей кто-то сыра, грамм, думается двести,
А, может быть, и триста, а может полкило.

На ель она взлетела, а может, не взлетела,
А, может быть, на пальму с разбега взобралась.
И там она позавтракать, а может пообедать,
А, может, и поужинать спокойно собралась.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала,
А может, это страус злой, а может и не злой.
А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности
К ближайшему орешнику за новою метлой.(с)😀
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16.08.2021 13:58
+6
зеля запланировал лохдаун на осень, когда за ним все с збонитовыми палками гонятся будут
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16.08.2021 14:21
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Правила форума Совет форумчан
А звідки ви таке знаєте? Це ж неможливо спрогнозувати.
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16.08.2021 13:50 Ответить
На двоє бабка ворожила ,як не вмру , то буду жила !!! Спалах COVID-19 в Україні очікується в жовтні-листопаді, але може бути і раніше, - Кузін - Цензор.НЕТ 2507
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16.08.2021 15:23 Ответить
Главный санитарный врач: "в октябре-ноябре, но может быть и раньше", а может и не быть. А может ......
ПроФФесионалы....
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16.08.2021 13:50 Ответить
Ляшко казав у серпні, а цей ще далі. Екстрасенси.
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16.08.2021 13:50 Ответить
если за такие точные прогнози платят то я тоже сделаю свой.

Скоро в Украине будет здоровенная, ковидная ....опа.
дайте денег.. номер карты скину.
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16.08.2021 13:51 Ответить
Та тяпун тебе на язык, Кузя! Я в октябре на моря собираюсь, так что вангуй лучше на ноябрь-декабрь.
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16.08.2021 13:58 Ответить
Одну простую сказку, а может и не сказку,
А может, не простую, хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства, а может, и не с детства,
А может, и не помним, но будем вспоминать.

Нам помнится вороне, а может быть собаке,
А может быть корове, однажды повезло.
Прислал ей кто-то сыра, грамм, думается двести,
А, может быть, и триста, а может полкило.

На ель она взлетела, а может, не взлетела,
А, может быть, на пальму с разбега взобралась.
И там она позавтракать, а может пообедать,
А, может, и поужинать спокойно собралась.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала,
А может, это страус злой, а может и не злой.
А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности
К ближайшему орешнику за новою метлой.(с)😀
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16.08.2021 13:58 Ответить
Но может и раньше... Хотя не исключено, что позже... Но это тоже не точно...
Лишь бы, ска, не молча.
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16.08.2021 13:59 Ответить
Щоб не забували.... Постійно треба наганяти страх на людей...
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16.08.2021 14:27 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Ничем! Обманите систему!!! Спалах COVID-19 в Україні очікується в жовтні-листопаді, але може бути і раніше, - Кузін - Цензор.НЕТ 8304 Спалах COVID-19 в Україні очікується в жовтні-листопаді, але може бути і раніше, - Кузін - Цензор.НЕТ 7392
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16.08.2021 14:00 Ответить
Призываю зэбаранов и пiд-рашек Вакцинироваться при первом же возможном случае и любой вакциной! Поддержите систему!😀
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16.08.2021 14:02 Ответить
Щоб нового Майдану не було...
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16.08.2021 14:03 Ответить
Это бредовый способ "защиты". Этому локдаун не помешает.
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16.08.2021 14:24 Ответить
Браво!!! Прям Дельфийский Оракул...
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16.08.2021 14:04 Ответить
вспышка ковида будет...
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16.08.2021 14:16 Ответить
зеля запланировал лохдаун на осень, когда за ним все с збонитовыми палками гонятся будут
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16.08.2021 14:21 Ответить
Когда это локдаун смог помешать людям попинать потерпевшего вiслюка? Спалах COVID-19 в Україні очікується в жовтні-листопаді, але може бути і раніше, - Кузін - Цензор.НЕТ 1843
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16.08.2021 14:23 Ответить
В жовтні - листопаді загострення сезонних ГРВІ....Під шумок....
З травня в нас де факто ковід пропав...,як не вангували,нову хвилю після Паски та травневих свят не діждались...Тепер будуть малювати статистику,яку потрібно,в залежності від ситуації в країні...
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16.08.2021 14:24 Ответить
А може папізже...
Глоба довбана...
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16.08.2021 14:28 Ответить
В переводе на общедоступный: У Кузи по плану проведение мероприятия и он намерен выполнить этот план.
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16.08.2021 14:42 Ответить
Головне,що "День Ч" буде.Призначать коли буде наказ.
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16.08.2021 14:55 Ответить
Прогнозировать вспышку якобы вирусного заболевания на сезон простуд. А почему летом вирусным заболеванием не болеют?
Вирус тепло не уничтожает, ультрафиолет не уничтожает, передается между людьми?
Какая разница между летом и зимой?
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16.08.2021 15:30 Ответить
Какая разница между летом и зимой?

Bікна у приміщеннях відкриті.
ПОВІТРЯ НЕ ЗАСТОЮЄТЬСЯ.
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17.08.2021 20:09 Ответить
 
 