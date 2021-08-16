Вспышка COVID-19 в Украине ожидается в октябре-ноябре, но может быть и раньше, - Кузин

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что вспышка коронавируса в Украине ожидается осенью, но это может быть и раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач сообщил в интервью "Укринформу".

"В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора-два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре", - сообщил он.

Вместе с тем Кузин отметил, что из-за штамма "Дельта" "такая вспышка может произойти раньше, но сейчас есть все возможности для того, чтобы его не допустить".

"Во-первых, вакцинация действительно защищает от тяжелого течения - это ключевой момент. Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будем иметь последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будем иметь летальных случаев осенью, когда такая вспышка действительно будет. Во-вторых, от ответственного поведения каждого из нас зависит то, насколько быстро мы будем заходить в желтую, оранжевую или красную зону. Базовые профилактические вещи, которые касались коронавирусной инфекции, так же эффективно действуют и против "Дельта"-штамма. Это избегание мест массового скопления, использование антисептиков, обработка рук, этикет чихание и прочее", - сказал главный санврач.

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По его словам, согласно опыту других стран, вспышки "Дельты" регистрировались в организованных коллективах. И сейчас как раз открыта возможность вакцинации именно организованных коллективов - это одна из опций, которая помогает предотвратить быстрое распространение инфекции.

"Также вспышки регистрировались в учебных заведениях. И мы ввели отдельную норму, которая не позволяет открывать заведение и начинать процесс обучения, при вакцинации менее 80% педагогических работников.

И третья ситуация, когда чаще всего возникали вспышки, это - туристы и люди, которые возвращались с отдыха, пересекали границу и выезжали по различным делам за пределы страны.

Поэтому мы и приняли те изменения, чтобы минимизировать дополнительный риск занесения инфекции с туристами, которые возвращаются в страну. Когда разрабатывались эти противоэпидемические нормы, конечно, анализировались лучшие практики, опыт Великобритании, которая столкнулась с большой вспышкой. После изучения этих практик мы и пришли к выводу, какие противоэпидемические нормы могут быть эффективными именно в отношении "Дельты" или иного штамма", - добавил Кузин.