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Афганистан (599) Талибан (168) Боррель (578)

Боррель созывает экстренное совещание глав МИД ЕС из-за ситуации в Афганистане

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Боррель созывает экстренное совещание глав МИД ЕС из-за ситуации в Афганистане

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во вторник, 17 августа созывает экстренное совещание глав МИД стран ЕС из-за ситуации в Афганистане.

Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с последними событиями в Афганистане и после интенсивных контактов с партнерами в последние дни и часы я решил созвать на вторник внеочередное совещание министров иностранных дел ЕС по иностранным делам для первой оценки завтра днем", - написал Боррель.

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Он также отметил, что Афганистан сегодня "стоит на распутье". Безопасность и благополучие его граждан, а также международная безопасность находятся под угрозой.

"Человеческая жизнь нуждается в защите, а безопасность и гражданский порядок должны быть восстановлены. Афганцы заслуживают того, чтобы жить в безопасности и с достоинством. Международное сообщество поддерживает и призывает все стороны способствовать безопасному отъезду иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну", - отметил Боррель.

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Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
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Топ комментарии
+27
Срочно надо выразить озабоченность и крайнюю обеспокоенность и призвать стороны конфликта к деэскалации и соблюдению прав человека
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16.08.2021 14:28
+16
и привезти в Европу очередное стадо бабуинов, вдобавок к уже имеющимся
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16.08.2021 14:32
+14
Правительственные войска и Талибан:
Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 1849
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16.08.2021 15:10
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Срочно надо выразить озабоченность и крайнюю обеспокоенность и призвать стороны конфликта к деэскалации и соблюдению прав человека
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16.08.2021 14:28 Ответить
и привезти в Европу очередное стадо бабуинов, вдобавок к уже имеющимся
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16.08.2021 14:32 Ответить
Ага)))) сирийские это просто цветочки..,.,Ща наркота пойдёт караванами фур
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16.08.2021 14:29 Ответить
дешевая синтетическая наркота уже тут
герыч - это для богатеньких
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16.08.2021 14:31 Ответить
Американцы были вынуждены стрелять на поражение в толпу афганцев в аэропорту

https://twitter.com/newkc14/status/1427201453379227650
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16.08.2021 14:30 Ответить
А что они хотели?!что за них будут воевать??
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16.08.2021 14:39 Ответить
так и воевали за них, 20 лет
а за Украину - ни дня
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16.08.2021 14:42 Ответить
И Слава Богу,что ни дня за нас не воевали -наглядный пример трусливые ,неумеющие воевать, афганцы .
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16.08.2021 14:53 Ответить
ну. наши все-таки стали воевать за себя, в отличии от афганцев
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16.08.2021 14:55 Ответить
Так значит США,наконец,применили правильную тактику-дать удочку ,а не рыбу
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16.08.2021 15:01 Ответить
в том-то и дело, что и удочки не дали, как дали ее южнокорецам или израильтянам
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16.08.2021 15:06 Ответить
Так то когда было?А у нас Армия зато за несколько лет стала в сто раз боеспособной,чем до этого ...все они верно сделали -у нас и так дофига шаровиков,которые хотят отсидеться ,а другие чтоб за них воевали
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16.08.2021 15:11 Ответить
ожидаем жесткую обеспокоенность ЕС, НАТО и следом США и всей военной Коалиции принимавшей участие ... Боррель созывает экстренное совещание глав МИД ЕС из-за ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 8646
- бездарные неудачники..
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16.08.2021 14:30 Ответить
Вот не понятно,в этом случае...а что ещё должны Афганистану?если за столько лет они себя защищать так и не научились,хотя им было предоставленно все ,что можно и всегда присутствовала опасность талибов..
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16.08.2021 14:58 Ответить
https://twitter.com/AnIllarionov/status/1427150892688711681
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16.08.2021 15:04 Ответить
Супер Мега озабоченность скоро будет! Смешные… зебилам наука, что бывает если просто перестать стрелять.
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16.08.2021 14:30 Ответить
Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 9660
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16.08.2021 14:31 Ответить
Не радуйся, ольгинец - торопишься!
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16.08.2021 14:36 Ответить
я не ольгинец
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16.08.2021 14:39 Ответить
и это второе мощнейшее поражение США после Вьетнама
а на очереди еще Ирак...
делай выводы - если они этих сливают, после влитых туда триллионов, то неужели не сольют Украину?
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16.08.2021 14:41 Ответить
висновок гідний не ольгінця!
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16.08.2021 14:46 Ответить
да, адекватного человека

американцы влили в афган 2 триллиона, из которых половину - в армию
сколько они влили в ВСУ, ась?
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16.08.2021 14:47 Ответить
так, товарушу Ась! краще за расісю немає адіннароту!
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16.08.2021 14:49 Ответить
ты на какой-то своей волне
здесь про афган вообще-то разговаривают
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16.08.2021 14:50 Ответить
а!
а мені здалося про "зрадницьку" Америку
а то, виявляється, було про Афган!
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16.08.2021 14:52 Ответить
вот что происходит с теми, кто слишком сильно верит в америку и сам ничего не делает
Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 3263
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16.08.2021 14:53 Ответить
то так! з чотирнадцятого року Україна тільки й робить, що нічого не робить!
тільки на Америці все й тримається
ти мені чесно скажи: ти кацапеня, чи просто дурник?
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16.08.2021 14:56 Ответить
учитывая твой гон на Украину, кацапчонок пригожинский здесь ты!
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16.08.2021 15:07 Ответить
Это скорее будущее средней Азии и южных областей эрэфии, откуда будут джигадисты гнать потешную совковую армаду.
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16.08.2021 15:34 Ответить
Україна сама зільє кого хоч, і тебе зільє дятел дятлович.
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16.08.2021 14:54 Ответить
не надейся, пригожинский
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16.08.2021 14:55 Ответить
Какор поражение? Шо ты несешь? Амики с Талибаном начали догобариваться еще 4 года назад, когда поняли там они светское государство никогда не построят, что никакой исламской республики быть не может. Там может быть только эмират с законами шариа. То же смое и в республиках средней Азии, и на северном Кавказе...
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16.08.2021 15:29 Ответить
ето тебе шарий с ютубчика расказал ?
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16.08.2021 17:07 Ответить
Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 4887
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16.08.2021 14:39 Ответить
И шо,а ты думал что талибы будут этими флагами махать?
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16.08.2021 15:21 Ответить
Робимо ставки: буде занепокоєння, чи глибока стурбованість? ПС. Пошліть туди Штангенциркуля...
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16.08.2021 14:33 Ответить
будут талибов в ЕС завозить
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16.08.2021 14:33 Ответить
Вот что Байден животворящий делает.)
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16.08.2021 14:34 Ответить
Сейчас бы Украине в полномасштабное наступление пойти на Донбасс и забрать свое!
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16.08.2021 14:34 Ответить
подожди годик, кацапы все свои войска в Среднюю Азию перекинут - тогда можно будет Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 4202
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16.08.2021 14:38 Ответить
разделяй и властвуй!
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16.08.2021 16:24 Ответить
С той стороны уже будут истинные домбасяне - талибы! Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 5693
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16.08.2021 14:42 Ответить
теперь,когда есть СП_2 можно обогреть пол Азии
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16.08.2021 14:34 Ответить
Чморрель, пустозвон и жалкое ничтожество.
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16.08.2021 14:35 Ответить
Странно а почему когда Крым перешёл к московскому Талибану,,то почему не созывали экстренное совещание глав МИД ЕС, тогда в Крыму мирно всё перешло московскому Талибану? Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 1739
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16.08.2021 14:36 Ответить
Это такой план.
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16.08.2021 14:37 Ответить
"Афганцы заслуживают того, чтобы жить в безопасности и с достоинством." - он так договорится что и кацапы заслуживают Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 96
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16.08.2021 14:38 Ответить
Пустозвоны конченые! Абы ото собраться, позаседать и высказаться как правильно должно быть.
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16.08.2021 14:39 Ответить
а что им еще остается, если ничего делать они и не собираются?
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16.08.2021 14:49 Ответить
Щас начнут принимать беженцев.ставить на пособие.а тут на работу к ним выехать то йух там.ну ну толерасты вы чертей к себе в дом пускаете
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16.08.2021 14:42 Ответить
Импотенция шагает по планете
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16.08.2021 14:43 Ответить
_Нет, не импотенция шагает, а зло. Антилюди убедили людей что нет ни добра, ни зла, и всё одно. И люди перестали различать добро и зло, не хотят различать. И вот зло торжествует.
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16.08.2021 14:48 Ответить
Так посели их у себя дома. Всех!
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16.08.2021 14:45 Ответить
Срочно созвать импотентов ООН и ОБСЕ для выражения обеспокоенности. Чего хотели то и получили. И спросите своего Х***ла что делали главари Талибана в Маскве.
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16.08.2021 14:47 Ответить
_Договаривались, вестимо - о своём, о злодейском. Среди главных вопросов, уверен, сотрудничество по увеличению производства и сбыта наркоты.
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16.08.2021 14:50 Ответить
Х***ло арабами Европу уже забил. Сейчас мусульмане поедут. Лука кстати поможет им даже переправляться.
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16.08.2021 14:49 Ответить
Потрібно озабочиться і виразити рішучий протест---імпотенти блін
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16.08.2021 14:50 Ответить
Поздно пить боржоми
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16.08.2021 14:50 Ответить
Лукашенку не початый вид работы возить нелегалов , - пока глубокое Озабоченность не пройдет не наступит Колапс.
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16.08.2021 14:52 Ответить
Сегодня утром талибы взяли под охрану посольство России. Всем российским дипломатам гарантирована безопасность.
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16.08.2021 14:58 Ответить
Лять,определитесь уже ,а то пол кацапсми вопят,что срочно эвакуируют,а вторая половина,что охрану им выставили))))
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16.08.2021 15:05 Ответить
Только что в сети их посол говорил что всё в порядке. Посольство под охраной, никто никуда не уезжает.
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16.08.2021 15:07 Ответить
Нащо талибам кацапській заложники **** всеодно не заплатить.
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26.11.2021 08:55 Ответить
Поздно пить боржоми....
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16.08.2021 14:59 Ответить
Армия Афганистана 300 тысяч, вся обмундирована и насыщена новейшим вооружением. А её разогнала толпа в 50 тысяч, одетая в тапки и со старыми автоматами. Как же так???
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16.08.2021 15:03 Ответить
Мотивація.
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16.08.2021 15:04 Ответить
Скорее демотивация тех, кого обмундировали и насытили новейшим вооружением.
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16.08.2021 15:41 Ответить
300 тысяч только на бумаге. Да и за кого им было воевать? За дворец Дустума?
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16.08.2021 15:47 Ответить
Правительственные войска и Талибан:
Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 1849
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16.08.2021 15:10 Ответить
Схоже що американці нарешті вилікували свою голову, а тепер нехай Московія разом з Європою лікують свій геморой.
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16.08.2021 15:12 Ответить
_Ну ты и дура... На голову не налазит - настолько твой идиотский высер противоречит действительности!
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16.08.2021 15:18 Ответить
Действительность такова, что в Афганистане произошел коллапс госсударства в террористическую группу, запрещенную в эрэфии. А теперь в том регионе наступает неуверительный хаос, который перекинется на среднюю Азию и Кавказ.
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16.08.2021 15:52 Ответить
Борель хоче додому до себе пару біженців взяти? Яка хороша людина.
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16.08.2021 15:18 Ответить
За всю историю ещё никому не удалось завоевать Афган. И наших граждан - солдат там положил совок неизвестно за что Теперь все эти годы окупации канут в истории Ислам набирает обороты Идёт передел мира США уже не авторитет ЕС тоже ничего не решает Любой вопрос заговаривают..Победителями выйдут только те государства котроые надеются только на себя ... Украине нужно вооружатся И не старьем , а современным оружием . ВПК должен стать приоритетным направлением ..... У нас есть разработки ничем не уступающие мировым А , некоторые, превосходят мировые Их нужно просто воплотить..
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16.08.2021 15:18 Ответить
Прийдет Китай и порядок наведет очень быстро..как с уйгурами...
бородатые бибизянки пойдут либо на трансплантанты, либо на бесплатные работы в концлагерь...толерастится и воевать с ними как совок не будут...
Ложа большой и толстый на озабоченых *************
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16.08.2021 15:44 Ответить
Вони поступово дають зелене світло 3WW.
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16.08.2021 15:19 Ответить
Где там Штанмайер и Меркель с Макароном, срочно с Талибаном провести переговоры в Минске и заключить мирный план
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16.08.2021 15:20 Ответить
как там пуйло говорил что на Даунбассе не допустят второй Серебряницы ....посмотрим как талибы не талибов будут изнонять
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16.08.2021 15:26 Ответить
Предлагаю выразить глубокую озабоченность и пойти на обед
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16.08.2021 16:13 Ответить
Что, неужели введут миротворческий контингент ЕС? Та ну... не верю...
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16.08.2021 16:29 Ответить
Усіх афганців разом з талібаном треба рятувати до німеччини...)))
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16.08.2021 20:52 Ответить
 
 