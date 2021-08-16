Генерал Назаров, виновный по решению Павлоградского суда по делу о гибели Ил-76, назначен советником главнокомандующего ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Советником Главнокомандующего ВСУ по политическим вопросам назначен генерал-майор Виктор Назаров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военный курьер Украины.
"Виктор Назаров в 2014 году занимал должность начальника оперативного штаба Антитеррористичной операции, в 2013 -2019 годах был заместителем начальника Генерального штаба ВСУ - Главнокомандующего ВСУ и начальника Главного оперативного управления. В 2019 году уволился по истечению срока контракта", - пишет издание.
16 августа 2021 Виктора Назарова назначили советником Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по политическим вопросам.
Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.
В то же время 21 мая 2021 года Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76.
14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
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То есть началась наиболее активная фаза наступления ВСУ и Нацгвардии на Луганщине.
блин, у тебя 8 лайков - что, реально все украинцы отупели и получили амнезию? я один что ли помню что было в 14 году?
Посылать второй самолет с десантниками, когда первый доложил, что был обстрелян ПЗРК и прибывают новые, это все равно, что угробить и самолет и ребят на нем.
Так что - надо было летчика засудить, вот жеж гад на верную смерть их повез?
коефіцієнти втрат для планування подібних операцій. І сили та засоби для виконання таких операцій розраховуються саме на підставі таких нормативів. І Афганістан це довів. Там загинуло "всього" два Іл-76, а збитий(stinger-ом) був всього один при значно більш насиченому бойовому графіку польотів.
Махновщина на войне - верный путь к проигрышу.
Если бы армия была более консолидирована и профессиональна, то как минимум линия разделения была бы сейчас гораздо южнее.
Или ты "забыл" как беня бросил подчиненные ТОЛЬКО ему добробаты - на захват(отжим у ахметки) ЗуГРЭС?)) и которые смогли пробиться только до Иловайска и там застряли..
И да, хомчак при этом участвовал - вместе с беней.. Известно давно сколько беня заплатил добробатам, и как потом их кинул во всех смысла.
И почему потом, после Иловайска - все добробаты послали беню накуй...
04.08.2021 15:33 Ответить
Вы спросили кто сказал что кацапов там небыло - я вам ответил.
Но никак не то что их назвали главными виновниками и повесили на них всех собак.
Заход в Иловайск планировался ВСУ, в нем участвовали подразделения ВСУ.
Но сарказм уловили не все
Как минимум, я не уловил.
Валерия Ларченко b661826f
Так пока беня не устроил Иловайск кацапские войска ещё не заходили..
вы тут все свинособаки,если даже этого не помните?20.08.2021 14:45
Валерия Ларченко b661826f
Да ладно)а не беня,который хотел у Ахмета заводик отжать?это знает весь мир -даже фильмы снимают,удотище )20.08.2021 14:01Хочется видеть ваше возмущение и в этой теме тоже.
Корбана привлекали на похожей схеме но с использованием фонда пожертвований, возможно и ошиблись, поэтому он на свободе.
К Хомчаку вообще никто официально исков не выдвигал. К нему есть лишь три вопроса:
- почему прорыв был организован в дневное время?
- почему две колонны а не малыми группами?
- и почему он сам оказался в колонне, которая практически не понесла потерь?
И не надо задвигать нам руские мысли с канадских ip под еврейскими фамилиями.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/10/20/7041381/
"
О 05.45 29 серпня в район Многопілля на одному БТР-Д та санітарній машині прибули російські десантники, які заявили, що умови змінюються.
Вихід буде без зброї і техніки однією колоною за вказаним ними маршрутом, який, як з'ясувалось пізніше, проходив по їх засідках.
Після збору нашого угрупування колоною у вихідних точках для початку руху, російська сторона почала тягнути час.
Приблизно в 08.00, з урахуванням обстановки, генерал Хомчак Р.Б. дав команду "Буран-555 з боєм" та колони рушили по двох спочатку намічених маршрутах. У складі кожної з колон знаходилось по одному полоненому російському військовослужбовцю. Третій полонений поранений російських військовослужбовець перебував в санітарній машині разом з нашими пораненими.
За інформацією, що надійшла від командира розвідувального підрозділу 40-го батальйону територіальної оборони, рух колон було розпочато за командою "Буран-555". Зазначена інформація підлягає додатковій перевірці."
Назаров - український генерал, який не боявся ******* москалів ракетами, коли інші генерали сцяли.
ЗЕ МАРАЗМ
Выводы делать нам.
Выводы делать нам.
А як сімї загиблих частково і по його вині?
Аэропорт необходимо было удержать, т.к. именно там должны были высадить наш крупный десант - такой крупный, чтобы перерезать поставки оружия и боевиков со стороны Краснодона и завершить окружение и зачистку Луганска.
чья вина что это не получилось? ну явно Путина. Мы делали что могли.
ну, спасибо, Цензор напомнил что нужно кричать АТУ ЕГО!! ОН ГАД ТАКОЙ РУКОВОДИЛ АТО!! ОН СПЛАНИРОВАЛ ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛУГАНЩИНЫ И СЕВЕРА ДОНЕЧЧИНЫ!
а еще пытался сохранить Луганский аэропорт, чтобы боеспечить высадку нашего десанта, чтобы взять город в окружении.
и Путин хотел посадить его за это руками полезных дурачков и наших продажных судов.
Там и о Назарове есть.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/10/20/7041381/
Доречі, запам'ятай САМ і передай таким , як сам: "Патрулювання аеродромів в Афгані обмежувалось 5-ма км, тому що дальнодія stinger-ра була трохи менше 5 км", второпав, штурман? І ще, повторю особисто для тебе:"Два Мі-8 могли перенести 10 тон вантажу, за одну ходку. Але для цього потрібно було напружити мізки, а їх, якраз, українському командуванню і забракло. ВИХІД стрілкова зі Слов'янська, Іловайськ, Дебальцеве, Савур могила, Ізваріне....- тому яскраві і криваві приклади і назаров приклад з того ж ряду та й ти - теж.
СОВОК СОВКА БАЧИТЬ ЗДАЛЕКУ.