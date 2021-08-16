Выбор комбинации вакцин - это не выбор пациента, - главный санврач Кузин назвал условие смешивания COVID-препаратов

Минздрав Украины своим приказом одобрил смешивание вакцин от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач сообщил в интервью "Укринформу".

По словам Кузина, в настоящее время уже издан соответствующий приказ Минздрава, которым разрешается два типа сочетания вакцины: "Первое - это м-РНК вакцина на м-РНК, это Pfizer / Мoderna на Мoderna / Pfizer. Они могут быть смешаны. И второе - это когда первая доза была получена векторной вакциной AstraZeneca, и вторая прививка может быть сделана м-РНК-вакциной. Только эти конфигурации и только эти замены являются безопасными и относительно них имеются соответствующие данные, которые подкреплены результатами научных исследований".

"Очень важно: выбор такой комбинации вакцины - это не выбор пациента. Это исключительно решение врача, и оно может приниматься только при четко определённых условиях. Первое - когда на первое введение вакцины пациент отреагировал нестандартно и было зафиксировано неблагоприятное событие после иммунизации. В таком случае врач выдает соответствующее медицинское заключение, что вторая доза должна быть введена альтернативная. Этот медицинское заключение является основанием, чтобы была произведена замена вакцины во время второго введения. И вторая опция, это когда человек получил первую дозу за рубежом, вернулся в страну, и в стране нет такой же вакцины. Например, вакцина Мoderna, которой у нас 2 млн доз. Если через 3-4 месяца, человек, получивший первую дозу за рубежом и именно Мoderna, вернулся в Украину, а у нас нет такой вакцины, тогда может быть введена вакцина Pfizer. Только в этих двух случаях мы можем допускать смешивания вакцин", - сообщил Кузин.

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