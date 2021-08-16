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вакцина (3815) Минздрав (4828) Игорь Кузин (282) COVID-19 (18599) Pfizer (180) Moderna (58)

Выбор комбинации вакцин - это не выбор пациента, - главный санврач Кузин назвал условие смешивания COVID-препаратов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Выбор комбинации вакцин - это не выбор пациента, - главный санврач Кузин назвал условие смешивания COVID-препаратов

Минздрав Украины своим приказом одобрил смешивание вакцин от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач сообщил в интервью "Укринформу".

По словам Кузина, в настоящее время уже издан соответствующий приказ Минздрава, которым разрешается два типа сочетания вакцины: "Первое - это м-РНК вакцина на м-РНК, это Pfizer / Мoderna на Мoderna / Pfizer. Они могут быть смешаны. И второе - это когда первая доза была получена векторной вакциной AstraZeneca, и вторая прививка может быть сделана м-РНК-вакциной. Только эти конфигурации и только эти замены являются безопасными и относительно них имеются соответствующие данные, которые подкреплены результатами научных исследований".

"Очень важно: выбор такой комбинации вакцины - это не выбор пациента. Это исключительно решение врача, и оно может приниматься только при четко определённых условиях. Первое - когда на первое введение вакцины пациент отреагировал нестандартно и было зафиксировано неблагоприятное событие после иммунизации. В таком случае врач выдает соответствующее медицинское заключение, что вторая доза должна быть введена альтернативная. Этот медицинское заключение является основанием, чтобы была произведена замена вакцины во время второго введения. И вторая опция, это когда человек получил первую дозу за рубежом, вернулся в страну, и в стране нет такой же вакцины. Например, вакцина Мoderna, которой у нас 2 млн доз. Если через 3-4 месяца, человек, получивший первую дозу за рубежом и именно Мoderna, вернулся в Украину, а у нас нет такой вакцины, тогда может быть введена вакцина Pfizer. Только в этих двух случаях мы можем допускать смешивания вакцин", - сообщил Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клеточный иммунный ответ после COVID-вакцины AstraZeneca втрое выше, чем после Pfizer, - исследование
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Топ комментарии
+4
Чтобвы и не сомневались. Помните, как в том анекдоте:
- Доктор, я умираю, помогите!
- Сейчас помогу...
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16.08.2021 14:54
+2
О,норм.Теперь пациенты не имею права голоса.Господин Кузин,а помирать когда - тоже вы решаете?
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16.08.2021 14:46
+2
Минздраву верить себя неуважать. Кузькину также.
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16.08.2021 15:02
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шейкери подорожчають
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16.08.2021 14:44 Ответить
О,норм.Теперь пациенты не имею права голоса.Господин Кузин,а помирать когда - тоже вы решаете?
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16.08.2021 14:46 Ответить
Чтобвы и не сомневались. Помните, как в том анекдоте:
- Доктор, я умираю, помогите!
- Сейчас помогу...
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16.08.2021 14:54 Ответить
Значит тот миллион буратин что кольнулся китайским короновпком...теперь будет сидеть только на короноваке...😀
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16.08.2021 14:47 Ответить
Я один из тех буратин - оба укола были коронаваком, очень легко и безболезненно. Может быть, и эфективность будет такая же незаметная, посмотрим.
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16.08.2021 14:56 Ответить
"савэцкая" болтушка?
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16.08.2021 14:53 Ответить
Минздраву верить себя неуважать. Кузькину также.
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16.08.2021 15:02 Ответить
куда жа надо теперь девать индусский и кетайский фуфломицин
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16.08.2021 15:04 Ответить
Думаю что решение о смешивании вакцин диктовалось исключительно сроками годности на оные. Посему колоть будут в первую очередь ту вакцину срок годности которой подходит к концу. Иного объяснения не вижу.
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16.08.2021 15:12 Ответить
29 июня 2021 - BBC News: Смешивать вакцины не только можно, но и полезно

Как выяснили исследователи из Оксфордского университета, применение двух разных вакцин для первой и второй прививки обеспечивает надежную защиту от Covid-19.
В ходе экспериментов добровольцы получили прививки двух разных вакцин с интервалом в четыре недели, и в результате оказалось, что комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer более эффективна при выработке антител, чем два укола AstraZeneca.
Некоторые страны уже используют комбинации вакцин, так Испания и Германия предлагают вторую дозу вакцины Pfizer или м-РНК-вакцину от Moderna молодым людям, получившим ранее укол AstraZeneca.
Впрочем, как подчеркивают авторы исследования, его результаты не должны подрывать доверия к системе вакцинации одним и тем же препаратом.
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16.08.2021 15:29 Ответить
- Вини, а куда мы идем?
- Иметь половой акт со свиньей.
- А она даст?
- А кто вас, свиней, спрашивать будет!
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16.08.2021 16:22 Ответить
наркомания
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16.08.2021 23:32 Ответить
 
 