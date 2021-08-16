Продолжение обысков в КГГА - политическая акция, направленная на создание негативного имиджа столичной власти, - заявление КГГА
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Системные обыски в Киевской мэрии и на коммунальных предприятиях города направлены на формирование негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов.
Об этом заявляет КГГА на своем сайте.
По информации КГГА, в понедельник, 16 августа, очередные обыски проводятся в Департаменте транспортной инфраструктуры и на коммунальном предприятии "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев". Также обыски проводятся в подрядных организациях, задействованных на строительстве Подольского мостового перехода через р. Днепр.
"Все это направлено на создание негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов", - подчеркнули в КГГА.
Как сообщают в КГГА, документы по объекту "Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в. Киеве" ранее неоднократно изымались и проверялись представителями правоохранительных органов. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев" всегда способствуют правоохранительным органам и каждый раз предоставляют все необходимые документы.
Однако многочисленные обыски парализуют работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, подчеркивают в КГГА. В столичной мэрии считают происходящее политической акцией и системным давлением.
По данным сайта КГГА, обыски в Департаменте транспорта, КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.. Киева" и в подрядных организациях проводили сотрудники Подольской окружной прокуратуры города Киева совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
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Поверь, придурок, никто Киев недомерку зелёному не отдаст, как бы оно, чмо не пытались. Надо будет я первая выйду защитить мой город от зеублюдков.
Ну і так, цей же міст через Дніпро при Жопові також не будували, а зараз потроху роблять, от уже і заїзд з Подолу майже готовий.
І так, я не голосуватиму за Віталіка на виборах мера (передусім, через те, що він послухався Шмигаля і прийняв тупєйше рішення закрити метро торік на карантин) і він гірший мер, ніж Омеля і Косаківський, але він 1000% кращий за Космоса і Жопова. Якось так...
Мені ще Жопов запам'ятався постійним піаром на тому, до чого не мав відношення. Три станції метро на синій гілці (Деміївська, Голосіївська, Васильківська) були готові на 85-90% ще на момент уходу Омелі, але Космос так і не спромігся їх добудувати. Прийшов Жопов, добудував (а там лишалося кахель на станціях покласти і ескалатори змонтувати) і почав видавати це, як свою супер-пупер заслугу.
А міст Кірпи? Його здали ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ після назначення Жопова, а той приперся на його відкриття піаритися, що це його заслуга перед киянами!
Забудова - так, дурнувата, але зараз будують В РАЗИ менше, ніж в 2006-2008 роках при Космосі, тоді все було гірше.
Якщо у країні повний безлад, то в окремому місті теж не буде порядку.
А де на Свято, якщо не секрет?
Так ні, мовчать...
Ищут документы через какие фирмы отбитоголовый ворует.
Надо сажать без вопросов и нечего топить за этого вора.