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КГГА (2931) обыск (1845)

Продолжение обысков в КГГА - политическая акция, направленная на создание негативного имиджа столичной власти, - заявление КГГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Продолжение обысков в КГГА - политическая акция, направленная на создание негативного имиджа столичной власти, - заявление КГГА

Системные обыски в Киевской мэрии и на коммунальных предприятиях города направлены на формирование негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов.

Об этом заявляет КГГА на своем сайте.

По информации КГГА, в понедельник, 16 августа, очередные обыски проводятся в Департаменте транспортной инфраструктуры и на коммунальном предприятии "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев". Также обыски проводятся в подрядных организациях, задействованных на строительстве Подольского мостового перехода через р. Днепр.

"Все это направлено на создание негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов", - подчеркнули в КГГА.

Как сообщают в КГГА, документы по объекту "Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в. Киеве" ранее неоднократно изымались и проверялись представителями правоохранительных органов. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев" всегда способствуют правоохранительным органам и каждый раз предоставляют все необходимые документы.

Однако многочисленные обыски парализуют работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, подчеркивают в КГГА. В столичной мэрии считают происходящее политической акцией и системным давлением.

По данным сайта КГГА, обыски в Департаменте транспорта, КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.. Киева" и в подрядных организациях проводили сотрудники Подольской окружной прокуратуры города Киева совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
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Топ комментарии
+8
Ну этих барыг тоже надо трусить! Кличкисты уже весь Киев изуродовали бешеной застройкой высотками, уничтожением скверов, парковок и пр...
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16.08.2021 15:20
+3
Покупаем ПОП КОРН! Через пару лет будут трясти всех современных трясунов за Велике Б(К) дівництвао!!
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16.08.2021 15:24
+3
Отсутствие моста не свидетельство?
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16.08.2021 15:32
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в вот в офисе Петуха никаких обысков
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16.08.2021 15:16 Ответить
Ну этих барыг тоже надо трусить! Кличкисты уже весь Киев изуродовали бешеной застройкой высотками, уничтожением скверов, парковок и пр...
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16.08.2021 15:20 Ответить
і мостами?
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16.08.2021 15:22 Ответить
ПНХ
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16.08.2021 15:22 Ответить
дебілів вистачає... он, подивись, хто лайкнув: всі 73/43%зебіли
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16.08.2021 15:35 Ответить
Захистуни Віталіка, здебільшого,колись бували у Києві зі шкільними екскурсіями один день і десять років тому.
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16.08.2021 15:42 Ответить
десь я сказав, що Кличка захищаю? Де?
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16.08.2021 15:44 Ответить
засуджуєте тих,хто згоден з постом про руйнацію Києва командою мера. Тобто опосередковано його захищаєте.
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16.08.2021 15:48 Ответить
засуджую тих, хто заважає працювати. Маю такий досвід: приїзжали ревізори і вимагали письмових пояснень на кожну зміну плану номенклатури, хоча план по загальній кількості продукції виконувався. Так і тут: щомісяця будівельників обшукують... Коли працювати/будувати?
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16.08.2021 15:55 Ответить
І таке є. Так працює система.
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16.08.2021 16:01 Ответить
Слышишь ты, мустье недоделанный. Рот свой позакрой. Не твое дело решать за киевлян.
Поверь, придурок, никто Киев недомерку зелёному не отдаст, как бы оно, чмо не пытались. Надо будет я первая выйду защитить мой город от зеублюдков.
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16.08.2021 16:29 Ответить
Хамко базарна, шукайте для спілкування когось з сального ряду. Там чорноротих жлобурячок вистачає.
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16.08.2021 16:35 Ответить
Пошел ты. Чмо подоляцкие. Ещё раз повторить?
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16.08.2021 16:45 Ответить
Подоляцкое
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16.08.2021 16:46 Ответить
Не, софия-мария-жанна-дарка была в прошлые выходные и резко заткнулась.
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16.08.2021 15:46 Ответить
Ну, допустимо, я тут з народження живу. Не палкий фанат Віталіка, але визнаю, що при ньому роблять більше, ніж при його папєрєдніку гауляйтері Жопові! Той же Шулявський міст по плану Жопов мав здати ще під Євро-2012, але виділені на це кошти кудись зникли і будувати новий міст довелося вже Віталіку. І з новим асфальтом на пр. Перемоги так само - якщо ви дійсно в Києві не на екскурсіях буваєте, то маєте знати, що до Євро-2012 асфальт там не поміняли і гості Євро при заїзді в місто були в шоці від ям. Новий асфальт зробили вже роках в 2015-2016, здається...
Ну і так, цей же міст через Дніпро при Жопові також не будували, а зараз потроху роблять, от уже і заїзд з Подолу майже готовий.
І так, я не голосуватиму за Віталіка на виборах мера (передусім, через те, що він послухався Шмигаля і прийняв тупєйше рішення закрити метро торік на карантин) і він гірший мер, ніж Омеля і Косаківський, але він 1000% кращий за Космоса і Жопова. Якось так...
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16.08.2021 16:30 Ответить
Жопов, особисто мені,запам'ятався лише сніговим колапсом у березні 2013. А Віталя вже притомив хаотичною забудовою, за якою ще й тупо не встигає інфраструктура. Світло та вода стали зникати регулярно, є дороги які ще не ремонтували з совкових часів, а є такі, що майже кожен рік ремонтують...та ще багато косяків. Якось так.
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16.08.2021 16:46 Ответить
Мені теж сніговий колапс запам'ятався і дуже добре, що минулої зими він не повторився (а снігопади були такі ж сильні, як і в березні 2013). Принаймні, хліб нам в магазини на Святошино завозили, а в 2013 - ні...

Мені ще Жопов запам'ятався постійним піаром на тому, до чого не мав відношення. Три станції метро на синій гілці (Деміївська, Голосіївська, Васильківська) були готові на 85-90% ще на момент уходу Омелі, але Космос так і не спромігся їх добудувати. Прийшов Жопов, добудував (а там лишалося кахель на станціях покласти і ескалатори змонтувати) і почав видавати це, як свою супер-пупер заслугу.
А міст Кірпи? Його здали ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ після назначення Жопова, а той приперся на його відкриття піаритися, що це його заслуга перед киянами!

Забудова - так, дурнувата, але зараз будують В РАЗИ менше, ніж в 2006-2008 роках при Космосі, тоді все було гірше.
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16.08.2021 17:08 Ответить
За космоса один раз простояв у заторі на Південний міст 2 години. Йшов мокрий сніг, а міст латали. Кидали асфальт лопатами у калюжі у годину пік.🥴
Якщо у країні повний безлад, то в окремому місті теж не буде порядку.
А де на Свято, якщо не секрет?
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16.08.2021 17:15 Ответить
В районі Вернадського
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16.08.2021 17:49 Ответить
Він усе думає чи кинути каменюку в райком?😏
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16.08.2021 18:06 Ответить
Там уже не тільки райком, але навіть і ЦНАП))
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16.08.2021 18:17 Ответить
😀
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16.08.2021 18:21 Ответить
Одразу видно,що місцевий.
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16.08.2021 18:22 Ответить
Достойный ответ в стиле пуйлостана...
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17.08.2021 11:43 Ответить
нехай би самі зелені уроди пояснили, яких саме документів не вистачає сабаковським слідакам для підтвердження чи спростування розкрадань, недбалості чи "привласнення майна при будівництві Подільського мосту"???

Так ні, мовчать...
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16.08.2021 15:21 Ответить
Отсутствие моста не свидетельство?
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16.08.2021 15:32 Ответить
слідаки шукають не міст, а документи. До речі, без документації нічого не збудуєш.
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16.08.2021 15:43 Ответить
Документы на строительство никому и нафиг не нужны. Им 20 лет в обед.
Ищут документы через какие фирмы отбитоголовый ворует.
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16.08.2021 15:48 Ответить
самий останній крадун, дурень, тримав би документи чорної каси в своєму службовому кабінеті. Чи в службовому архіві.
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16.08.2021 15:50 Ответить
Ну, если моста нет, документов нет и денег нет, то я вас не понимаю.
Надо сажать без вопросов и нечего топить за этого вора.
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16.08.2021 15:57 Ответить
Покупаем ПОП КОРН! Через пару лет будут трясти всех современных трясунов за Велике Б(К) дівництвао!!
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16.08.2021 15:24 Ответить
100%, - за Велике Крадівництво весь офес потерпевшого можна закрить і викинуть ключ.
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16.08.2021 15:32 Ответить
Бабло побеждает зло.
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16.08.2021 15:26 Ответить
Зелёные негодяи, не мешайте Отбитоголовому воровать!
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16.08.2021 15:38 Ответить
так ви скоро й насцяте в ліфті назвете політичною акцією...
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16.08.2021 15:41 Ответить
Политические репрессии против коррупционеров из КМДА.
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16.08.2021 16:00 Ответить
А не пробовала КГГА обращаться к своим сотрудникам, чтобы они политически не воровали? Продовження обшуків в КМДА - політична акція, спрямована на створення негативного іміджу столичної влади, - заява КМДА - Цензор.НЕТ 6297
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16.08.2021 16:14 Ответить
Хочу сказать всем зеуродам и ежи с ним: Киев никто не отдаст. Слава Богу, выстояли и послали нах кончёную зеленую верещучку. И не каким то уродам решать, кто будет руководить нашим городом. Так что успокойтесь и дышите тихо в тряпку.
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16.08.2021 16:40 Ответить
Пора уже зенелоху на гильотину.
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16.08.2021 16:41 Ответить
брачные игры жаб и гадюк
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16.08.2021 22:50 Ответить
 
 