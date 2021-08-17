Дальнейшее пребывание США в Афганистане не имело смысла: афганская армия не была готова к борьбе, - советник Байдена Салливан

Афганские вооруженные силы оказались недееспособны, и дальнейшее пребывание США в Афганистане эту ситуацию не исправило бы.

Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу NBC в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что мы узнали за последние две недели: если бы мы оставались еще год, или два, или пять, или 10, никакие тренировки, экипировка, деньги или жизни, принесенные в жертву США, не поставили бы афганскую армию в позицию, когда она уберегла бы страну своими силами", - сказал он.

По его мнению, худшим вариантом событий для США была бы отправка в Афганистан новых тысяч солдат, участие в гражданской войне, в то время как афганская армия не была готова к борьбе.

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"Перед президентом стоял плохой выбор, и президент выбрал - вернуть войска домой, вывести нас из этой гражданской войны, вывезти наших дипломатов из посольства и, наконец, призвать афганцев сражаться за себя самих", - отметил он.

Салливан подчеркнул, что Байден выбрал лучший из возможных вариантов и будет на этом настаивать.

Также он подтвердил, что США вывезли всех дипломатов и гражданский персонал с территории посольства в Кабуле и переправили в международный аэропорт: сейчас, по словам Салливана, там остается лишь небольшое число американских гражданских лиц.

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Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.