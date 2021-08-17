РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13547 посетителей онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины Захват власти в Афганистане
19 094 316
Афганистан (599) Байден (2383) США (23185)

Дальнейшее пребывание США в Афганистане не имело смысла: афганская армия не была готова к борьбе, - советник Байдена Салливан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Дальнейшее пребывание США в Афганистане не имело смысла: афганская армия не была готова к борьбе, - советник Байдена Салливан

Афганские вооруженные силы оказались недееспособны, и дальнейшее пребывание США в Афганистане эту ситуацию не исправило бы.

Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу NBC в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что мы узнали за последние две недели: если бы мы оставались еще год, или два, или пять, или 10, никакие тренировки, экипировка, деньги или жизни, принесенные в жертву США, не поставили бы афганскую армию в позицию, когда она уберегла бы страну своими силами", - сказал он.

По его мнению, худшим вариантом событий для США была бы отправка в Афганистан новых тысяч солдат, участие в гражданской войне, в то время как афганская армия не была готова к борьбе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель созывает экстренное совещание глав МИД ЕС из-за ситуации в Афганистане

"Перед президентом стоял плохой выбор, и президент выбрал - вернуть войска домой, вывести нас из этой гражданской войны, вывезти наших дипломатов из посольства и, наконец, призвать афганцев сражаться за себя самих", - отметил он.

Салливан подчеркнул, что Байден выбрал лучший из возможных вариантов и будет на этом настаивать.

Также он подтвердил, что США вывезли всех дипломатов и гражданский персонал с территории посольства в Кабуле и переправили в международный аэропорт: сейчас, по словам Салливана, там остается лишь небольшое число американских гражданских лиц.

Также смотрите: 22 афганских спецназовца, подготовленных по стандартам НАТО, сдались без боя талибам - их расстреляли на месте. ВИДЕО

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан. ВИДЕО

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
Понятно. Для нас главное - чтобы украинская армия оказалась боеспособной
показать весь комментарий
16.08.2021 15:25
+23
просто перестали стрелять
показать весь комментарий
16.08.2021 15:37
+20
Рішення Америки напевно правильне... дивлячись на стрімкий перебіг захоплення країни талібами, висновок напрошується єдиний - навіщо були потрібні американські жертви й міліардні втрати, коли афганці не готові будувати й відстоювати країну? Звільняйте ресурс і перекидайте його в Україну, ми вам будем раді. разом будемо громити кацапів.
показать весь комментарий
16.08.2021 15:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Конкистадорская политика не помогла.Тут много факторов почему не получилось.Самый главный и философский фактор-это фактор ментальный.Потом религиозный и третий фактор-это у каждого идущего своя дорога и никто кроме самого идущего за него его дорогу не пройдёт.Афганцы сами должны набивая шишки на своей дороге прийти туда, куда они хотят.Религиозный фактор тоже важен.Ибо амеры для них прежде всего неверные,а потом вже союзники.Немало важную роль сыграла коррупция режима Президента.Кто будет защищать коррупционных правителей?А никто не будет.Так Гитлер с Наполеоном дошли до москвы.Потому как никто не хотел защищать мордовских царей и ген.секретарей кровавого режима.Потом правда пропаганда вырулила ситуацию.Это повод задуматься Рашке.Бо як,що НАТО таки нападёт,то дойдёт до кремля.Бо москали свого Пуйла и его режим защищать откажутся.Як вариант Подальше перебування США в Афганістані не мало сенсу: афганська армія не була готова до боротьби, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 8585
показать весь комментарий
16.08.2021 16:47 Ответить
Правильно, главное - делать хорошую мину при плохой игре..
показать весь комментарий
16.08.2021 16:52 Ответить
послухавши це, в мене виникає питання - а які червоні лінії співпраці у США з Україною?
коли настане той час коли наша корупційна влада вибісить остаточно амереканців? і ті кинуть українців як кинули авганців. чи достатньо ми цивілізовані щоб нас продовжували підтримувати, а не передумали і залишили на призволяще як авганців?
Події в авгані примушують замислитись. піди США з України, ослаб санкції тощо чи довго ми протримаємось самотужки.
як швидко Путін зажене "віслюка вантаженого золотом" до нашої фортеці ?
останнє питання риторичне : (
показать весь комментарий
16.08.2021 17:05 Ответить
Бидон уже не стесняясь в лапти переобулся. Старый коррумпированный маразматик.
показать весь комментарий
16.08.2021 17:23 Ответить
А ***** чалму надел.
показать весь комментарий
16.08.2021 17:36 Ответить
Стоит почитать в этой связи: https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3660233.html
показать весь комментарий
16.08.2021 17:25 Ответить
Що ви хочете від дикунів?
"Жарят шашлыки в номерах": арабские туристы удивляют своим поведением в Украине

Что делают арабы, будучи туристами в Украине (u-news.com.ua)
показать весь комментарий
16.08.2021 17:28 Ответить
Щось кацапів сюди набігло...
Ніки, які або спали, або ніколи раніше не світилися, раптом сплили і почали лити лайно на США.
показать весь комментарий
16.08.2021 17:39 Ответить
Непорядок - з пляшок позлазили Подальше перебування США в Афганістані не мало сенсу: афганська армія не була готова до боротьби, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 5269 .
показать весь комментарий
16.08.2021 18:00 Ответить
Ну правильно, зачем защищать себя на очень дальних подступах, ну очень дальних, пусть ломают голову те кто поближе😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
16.08.2021 18:56 Ответить
все правильно сделали, только поздно.

если неспособны навести порядок, тогда лучше уходите.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:06 Ответить
зачем наводить порядок в чужой стране, пусть сами наводят, вот рашка у нас уже наводит на Донбасе и в Криму
показать весь комментарий
17.08.2021 11:41 Ответить
Абсолютная бестолковость американцев, которые ничего ни о ком не знают и знать не хотят. Каждую проблему пытаются решить завалив бомбами и деньгами, каждый раз терпят крах и ничему не учатся.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:19 Ответить
Цель как и везде одна распилить бюджет . Кто-то неплохо заработал 1 триллион .
показать весь комментарий
16.08.2021 19:42 Ответить
в принципе, эти талибы, ну апдейт красных кхмеров. афган станет скоро второй камбоджей. вьетнам сегодня в эту камбоджу не полезет. остаётся китай и параша. надо подождать. прыгнет ли китайский тигр раньше чем туда сунется парашный медведь, который по сути - друг афганских кхмеров ))
показать весь комментарий
16.08.2021 19:29 Ответить
Ни китайцы, ни россияне в Афганистан не попрут, не нужно слушать байки. Может когда-то, в будущем, но не сейчас и не скоро.

Для Китая на территории Афганистана вообще нет никакого интереса, их интерес - чтобы талибы не начали помогать уйгурам. Но у Китая с Афганистаном совсем чуток границы, и ее не сложно наглухо перекрыть. Китаю выгодно наблюдать, как талибы развиваются в Пакистане, потому что если талибы усиливаются в Пакистане, усиливается угроза приграничного столкновения Пакистана с Индией. Китай с Индией имеет приграничные споры, Китаю на руку конфликт между Пакистаном и Индией, а это долгий конфликт, поэтому долго талибам будет не уйгуров, потому что Пакистану гораздо ближе конфликт с Индией, чем уйгуры.

Россияне в Афганистан не попрут, потому что им не за кого и не за что зацепиться, а без этого они туда не пойдут. Россияне будут кому-то ситуативно помогать деньгами, где-то каким-то вооружением, но широко в Афганистан не зайдут. Россияне сегодня получают профит от усиления сотрудничества со странами Средней Азии на фоне их опасений из-за талибана. На российскую территорию талибан не зайдет, это вообще фантастика, границы общей нет, а то, что талибы могут у россиян ячейки открывать ... нет в этом большой угрозы.

Просто есть факт - американцы ушли из Афгана, потому что поняли, что это болото для них. Вот и все. Никаких многоходовочек в сторону китайцев или россиян в этом шаге нет.
показать весь комментарий
16.08.2021 20:00 Ответить
Страница 4 из 4
 
 