Дальнейшее пребывание США в Афганистане не имело смысла: афганская армия не была готова к борьбе, - советник Байдена Салливан
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Афганские вооруженные силы оказались недееспособны, и дальнейшее пребывание США в Афганистане эту ситуацию не исправило бы.
Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу NBC в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что мы узнали за последние две недели: если бы мы оставались еще год, или два, или пять, или 10, никакие тренировки, экипировка, деньги или жизни, принесенные в жертву США, не поставили бы афганскую армию в позицию, когда она уберегла бы страну своими силами", - сказал он.
По его мнению, худшим вариантом событий для США была бы отправка в Афганистан новых тысяч солдат, участие в гражданской войне, в то время как афганская армия не была готова к борьбе.
"Перед президентом стоял плохой выбор, и президент выбрал - вернуть войска домой, вывести нас из этой гражданской войны, вывезти наших дипломатов из посольства и, наконец, призвать афганцев сражаться за себя самих", - отметил он.
Салливан подчеркнул, что Байден выбрал лучший из возможных вариантов и будет на этом настаивать.
Также он подтвердил, что США вывезли всех дипломатов и гражданский персонал с территории посольства в Кабуле и переправили в международный аэропорт: сейчас, по словам Салливана, там остается лишь небольшое число американских гражданских лиц.
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.
16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.
Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
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коли настане той час коли наша корупційна влада вибісить остаточно амереканців? і ті кинуть українців як кинули авганців. чи достатньо ми цивілізовані щоб нас продовжували підтримувати, а не передумали і залишили на призволяще як авганців?
Події в авгані примушують замислитись. піди США з України, ослаб санкції тощо чи довго ми протримаємось самотужки.
як швидко Путін зажене "віслюка вантаженого золотом" до нашої фортеці ?
останнє питання риторичне : (
"Жарят шашлыки в номерах": арабские туристы удивляют своим поведением в Украине
Что делают арабы, будучи туристами в Украине (u-news.com.ua)
Ніки, які або спали, або ніколи раніше не світилися, раптом сплили і почали лити лайно на США.
если неспособны навести порядок, тогда лучше уходите.
Для Китая на территории Афганистана вообще нет никакого интереса, их интерес - чтобы талибы не начали помогать уйгурам. Но у Китая с Афганистаном совсем чуток границы, и ее не сложно наглухо перекрыть. Китаю выгодно наблюдать, как талибы развиваются в Пакистане, потому что если талибы усиливаются в Пакистане, усиливается угроза приграничного столкновения Пакистана с Индией. Китай с Индией имеет приграничные споры, Китаю на руку конфликт между Пакистаном и Индией, а это долгий конфликт, поэтому долго талибам будет не уйгуров, потому что Пакистану гораздо ближе конфликт с Индией, чем уйгуры.
Россияне в Афганистан не попрут, потому что им не за кого и не за что зацепиться, а без этого они туда не пойдут. Россияне будут кому-то ситуативно помогать деньгами, где-то каким-то вооружением, но широко в Афганистан не зайдут. Россияне сегодня получают профит от усиления сотрудничества со странами Средней Азии на фоне их опасений из-за талибана. На российскую территорию талибан не зайдет, это вообще фантастика, границы общей нет, а то, что талибы могут у россиян ячейки открывать ... нет в этом большой угрозы.
Просто есть факт - американцы ушли из Афгана, потому что поняли, что это болото для них. Вот и все. Никаких многоходовочек в сторону китайцев или россиян в этом шаге нет.