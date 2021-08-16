У удерживаемого в оккупированном Крыму журналиста Есипенко ухудшилось состояние здоровья, его вывозили в больницу, - супруга
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После перенесенных пыток у арестованного в Крыму фрилансера Радіо Свобода (проект Крым.Реалии) Владислава Есипенко ухудшилось состояние здоровья, в частности у него обострилась мочекаменная болезнь.
Об этом Крым.Реалии сообщила супруга Владислава Екатерина Есипенко, передает Цензор.НЕТ.
В СИЗО ему не оказывают необходимую медицинскую помощь, из-за этого около недели назад его на машине скорой помощи вывозили в гражданскую больницу.
"После пыток у Владислава, конечно, ухудшилось состояние здоровья. Беспокоит артериальное давление, обострилась мочекаменная болезнь, стал плохо видеть. Врач высшей категории, доктор-уролог столичной клиники "Гармония здоровья" Михаил Трофимов сообщил, что при диагнозе мочекаменная болезнь и наличии камня в лоханке почки удары во время пыток в область живота могут привести к выходу камня в мочеточник, нарушению оттока мочи из почки и "последующему обструктивному пиелонефриту с выраженным болевым синдромом", - сообщила Екатерина Есипенко.
Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.
16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.
5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.
6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.
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