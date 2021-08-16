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Новости Экономика
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перевозки (510) тарифы (1807) Укрзализныця (2637) Омелян (712)

Тарифы на железнодорожные перевозки в Украине непрозрачные и необоснованные, эту практику нужно прекратить, - Омелян

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Тарифы на железнодорожные перевозки в Украине непрозрачные и необоснованные, эту практику нужно прекратить, - Омелян

Практика установления необоснованных тарифов на перевозку железной дорогой должна быть прекращена, вопросам тарифообразования должен заниматься независимый регулятор.

 Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Основные интересанты отсутствия такого независимого органа, который бы профессионально устанавливал прозрачные рыночные тарифы, бесспорно, те люди, которые заинтересованы в том, чтобы все было максимально непрозрачно", - сказал Омелян.

Он подчеркнул: тарифы на перевозки на УЗ являются необоснованными, а их изменение происходит непрозрачно, без всякого общественного обсуждения.

"Вспомните последние два года - каким образом обсуждался вопрос тарифов, они абсолютно без обсуждения с бизнесом, без обсуждения с кем-либо самостоятельно устанавливались Министерством инфраструктуры и другими центральными органами исполнительной власти", - пояснил Омелян.

По его мнению, вопросом тарифообразования на железной дороге должен заниматься независимый регулятор, который будет устанавливать экономически обоснованные и справедливые тарифы.

"Не тарифы, которые хочет железная дорога, а какие являются объективными, поскольку железная дорога выполняет и социальную функцию, это государственная компания, которая работает на развитие государства, она не может становиться тромбом в кровеносной системе Украины", - подытожил Омелян.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Законопроект о создании такой комиссии - "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта" (№3927) - находится на рассмотрении в Верховной Раде.

В то же время гендиректор федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, чтобы спасти "Укрзализныцю", необходимо провести ее реформирование  и назначить профессиональный менеджмент. И отметил: от постоянного повышения УЗ тарифов на перевозку она теряет грузы, и с каждым годом финансовое положение компании ухудшается.
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Топ комментарии
+8
Тоді коли Омелян міг "ту практіку прєкратіть" то мовчав як риба...От чому як тільки їх копнуть з посади то моментально починають зауважувати і "злоупотрєблєнія" і корупцію,і злодійство і все таке...Причому з таким знанням справи говорять,що видно що знають все,вміють все і мають все...крім чесності та гідності...
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16.08.2021 16:49
+4
скоро судья Чаус будет восстановлен в должности
тогда и сделаете тарифы и "прозрачными" и "обоснованными""
Чаус вам поможет-готовте банки с зеленью
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16.08.2021 16:34
+4
емельян. а что там с гиперлупом?
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16.08.2021 16:47
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Правила форума Совет форумчан
сами себе они нефига не поднимут. пустите сюда западные компании
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16.08.2021 16:33 Ответить
Западные компании ждут толпами в очереди на границе. Только не заходят пока вакцинация в стране не пройдет.))) Как только всех вакцинируют от тупости, тогда и запад с удовольствием зайдет чтоб нас пограбить. А пока тупари при власти и у руля, им просто влом делиться.)))
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18.08.2021 18:17 Ответить
Тарифы на железнодорожные перевозки в Украине непрозрачные и необоснованные, эту практику нужно прекратить, - Омелян - Цензор.НЕТ 470
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16.08.2021 16:33 Ответить
Тарифи на залізничні перевезення в Україні непрозорі й необґрунтовані, цю практику потрібно припинити, - Омелян - Цензор.НЕТ 9817
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16.08.2021 16:34 Ответить
это тот, против которого дело шьют?
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16.08.2021 16:33 Ответить
скоро судья Чаус будет восстановлен в должности
тогда и сделаете тарифы и "прозрачными" и "обоснованными""
Чаус вам поможет-готовте банки с зеленью
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16.08.2021 16:34 Ответить
Ну не можна просто так от взяти і не заломити саудівським туристам ціни на проїзд в скотовозах... а заодно і своїм громадянам. А туристи з Данії власними силами ще й вагон помиють.
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16.08.2021 16:37 Ответить
проблема Укрзалізниці ще в тому, що там дуже багато різного начальства, з хорошими зарплатами, преміями, але вони реально тільки штани протирають. потрібно скоротити дармоїдів і залишити лише фахівців
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18.08.2021 20:24 Ответить
емельян. а что там с гиперлупом?
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16.08.2021 16:47 Ответить
Ціни на поїзд скоро будуть як на гіперлуп.
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16.08.2021 16:51 Ответить
Тоді коли Омелян міг "ту практіку прєкратіть" то мовчав як риба...От чому як тільки їх копнуть з посади то моментально починають зауважувати і "злоупотрєблєнія" і корупцію,і злодійство і все таке...Причому з таким знанням справи говорять,що видно що знають все,вміють все і мають все...крім чесності та гідності...
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16.08.2021 16:49 Ответить
та і про гіперлуп не слід забувати))
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16.08.2021 20:02 Ответить
ага железная руда у нас 0.80 центов тонна в Польше 2 доллара Венгрии 2.8 доллара
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16.08.2021 16:50 Ответить
Єто єнтот гіпперррлупнутий??
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16.08.2021 16:51 Ответить
перевозка по железке
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16.08.2021 16:51 Ответить
у нас такая железка, поезда и рельсы, что цены должны быть минимальными...
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18.08.2021 12:04 Ответить
Министр Омелян отпраздновал рождение дочери в США. Сеть рассыпалась поздравлениями. Я тоже присоединяюсь. В принципе, понять и даже принять это можно. Но тем смешнее выглядят попытки Кабмина доказать, что у нас идут успешные реформы в медицине, а также обвинения евробляхеров в отсутствии патриотизма и нежелания платить налоги. Но этот случай с Омеляном как раз отлично ложится в логику действий евробляхеров.
Министр выбирает США для рождения ребенка, потому что это автоматически дает ребенку гражданство. Перспективы Украины туманны, а гражданство США дает ребенку министра на лучшее будущее. Таким образом, министр инстинктивно действует таким образом, чтобы максимально хэджировать риски ребенка на старте.
Правящая элита демотивирует тем, что постоянно демонстрирует абсолютно противоположное тому, к чему призывает простого украинца
http://uainfo.org/blognews/1524302306-pravyashchaya-elita-demotiviruet-tem-chto-postoyanno-demonstriruet.html
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16.08.2021 16:53 Ответить
Омелян скрывает от украинцев гражданство своих детей
https://polygraf.net/1719-omeljan-skryvaet-ot-ukraincev-grazhdanstvo-svoih-detej
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16.08.2021 16:55 Ответить
"Вспомните последние два года - каким образом обсуждался вопрос тарифов, они абсолютно без обсуждения с бизнесом"
О, пошло ахметовское лобби!
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16.08.2021 16:57 Ответить
так они каждый год повышают и не только на перевозки грузовые, а и на пассажирские и посмотрите сколько всего поменялось, вообще никаких изменений в лучшую сторону
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18.08.2021 13:09 Ответить
Омелян - идеальный образ «нового украинца»
Вышиванка. невыполнимые прожекты, заграничные дети - все при нем!

Омелян - идеальный образ «нового украинца».
Посудите сами:
Патриот - фотографируется в вышиванке и разговаривает на украинском
Рисует бесконечные неосуществимые идиотские прожекты
Рукопожатен для «честных» СМИ
Ворует, даже не утруждая себя выдумыванием каких-то схем
Дети - граждане других государств
И ему все сходит с рук, потому что он «свой»..©
З кешу...)))
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16.08.2021 17:00 Ответить
Да, и как "патриот" Омелян говорит правильные вещи, вот только выполнять этого никто не будет. Раньше это называлось лицемерием, а теперь популизмом, но суть не поменялась. Как при нем воровали на УЗ, так и после него продолжают.)))
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18.08.2021 18:14 Ответить
Вы это бросьте, а то где сэрлещь столововаться тогда будет?!
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16.08.2021 17:04 Ответить
то есть обосновать в пять раздороже?
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16.08.2021 17:18 Ответить
то есть меньше нужно воровать руководству и цены сделать адекватными
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18.08.2021 12:03 Ответить
Во все времена железная дорога была полувоенной государственной структурой! И только так! А здесь то польские музыканты, то урки, то папы американских детей ее возглавляют! И к чему это приведет, точнее уже привело?
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16.08.2021 18:12 Ответить
Были бы они прозрачными, тогда карманы у руководства УЗ были бы пусты. А кому оно нужно)
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18.08.2021 12:01 Ответить
УЗ частная компания и поэтому их тарифы это тупо как хотят, всмысле никто им не указ, поднимут и будут поднимать, хотят больше зарабатывать но при этом ничего не делать
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18.08.2021 13:08 Ответить
Омелян говорит мол надо прекращать повышать тарифы необоснованно. А кто-же те повышения обосновывать будет? Не Сережа-ли Лещенко, который уже раструбил о своем "досягненни"? Они не только обосновывать не могут, но и придумать-то ничего не могут.))) Кто их чему-то учил?
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18.08.2021 18:09 Ответить
 
 