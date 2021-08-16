Тарифы на железнодорожные перевозки в Украине непрозрачные и необоснованные, эту практику нужно прекратить, - Омелян

Практика установления необоснованных тарифов на перевозку железной дорогой должна быть прекращена, вопросам тарифообразования должен заниматься независимый регулятор.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Основные интересанты отсутствия такого независимого органа, который бы профессионально устанавливал прозрачные рыночные тарифы, бесспорно, те люди, которые заинтересованы в том, чтобы все было максимально непрозрачно", - сказал Омелян.

Он подчеркнул: тарифы на перевозки на УЗ являются необоснованными, а их изменение происходит непрозрачно, без всякого общественного обсуждения.

"Вспомните последние два года - каким образом обсуждался вопрос тарифов, они абсолютно без обсуждения с бизнесом, без обсуждения с кем-либо самостоятельно устанавливались Министерством инфраструктуры и другими центральными органами исполнительной власти", - пояснил Омелян.

По его мнению, вопросом тарифообразования на железной дороге должен заниматься независимый регулятор, который будет устанавливать экономически обоснованные и справедливые тарифы.

"Не тарифы, которые хочет железная дорога, а какие являются объективными, поскольку железная дорога выполняет и социальную функцию, это государственная компания, которая работает на развитие государства, она не может становиться тромбом в кровеносной системе Украины", - подытожил Омелян.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Законопроект о создании такой комиссии - "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта" (№3927) - находится на рассмотрении в Верховной Раде.

В то же время гендиректор федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, чтобы спасти "Укрзализныцю", необходимо провести ее реформирование и назначить профессиональный менеджмент. И отметил: от постоянного повышения УЗ тарифов на перевозку она теряет грузы, и с каждым годом финансовое положение компании ухудшается.