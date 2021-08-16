Тарифы на железнодорожные перевозки в Украине непрозрачные и необоснованные, эту практику нужно прекратить, - Омелян
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Практика установления необоснованных тарифов на перевозку железной дорогой должна быть прекращена, вопросам тарифообразования должен заниматься независимый регулятор.
Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Основные интересанты отсутствия такого независимого органа, который бы профессионально устанавливал прозрачные рыночные тарифы, бесспорно, те люди, которые заинтересованы в том, чтобы все было максимально непрозрачно", - сказал Омелян.
Он подчеркнул: тарифы на перевозки на УЗ являются необоснованными, а их изменение происходит непрозрачно, без всякого общественного обсуждения.
"Вспомните последние два года - каким образом обсуждался вопрос тарифов, они абсолютно без обсуждения с бизнесом, без обсуждения с кем-либо самостоятельно устанавливались Министерством инфраструктуры и другими центральными органами исполнительной власти", - пояснил Омелян.
По его мнению, вопросом тарифообразования на железной дороге должен заниматься независимый регулятор, который будет устанавливать экономически обоснованные и справедливые тарифы.
"Не тарифы, которые хочет железная дорога, а какие являются объективными, поскольку железная дорога выполняет и социальную функцию, это государственная компания, которая работает на развитие государства, она не может становиться тромбом в кровеносной системе Украины", - подытожил Омелян.
Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Законопроект о создании такой комиссии - "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта" (№3927) - находится на рассмотрении в Верховной Раде.
В то же время гендиректор федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, чтобы спасти "Укрзализныцю", необходимо провести ее реформирование и назначить профессиональный менеджмент. И отметил: от постоянного повышения УЗ тарифов на перевозку она теряет грузы, и с каждым годом финансовое положение компании ухудшается.
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тогда и сделаете тарифы и "прозрачными" и "обоснованными""
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Министр выбирает США для рождения ребенка, потому что это автоматически дает ребенку гражданство. Перспективы Украины туманны, а гражданство США дает ребенку министра на лучшее будущее. Таким образом, министр инстинктивно действует таким образом, чтобы максимально хэджировать риски ребенка на старте.
Правящая элита демотивирует тем, что постоянно демонстрирует абсолютно противоположное тому, к чему призывает простого украинца
http://uainfo.org/blognews/1524302306-pravyashchaya-elita-demotiviruet-tem-chto-postoyanno-demonstriruet.html
https://polygraf.net/1719-omeljan-skryvaet-ot-ukraincev-grazhdanstvo-svoih-detej
О, пошло ахметовское лобби!
Вышиванка. невыполнимые прожекты, заграничные дети - все при нем!
Омелян - идеальный образ «нового украинца».
Посудите сами:
Патриот - фотографируется в вышиванке и разговаривает на украинском
Рисует бесконечные неосуществимые идиотские прожекты
Рукопожатен для «честных» СМИ
Ворует, даже не утруждая себя выдумыванием каких-то схем
Дети - граждане других государств
И ему все сходит с рук, потому что он «свой»..©
З кешу...)))