Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала размещение 419 единиц вооружения и военной техники террористов на Донбассе

В период с 9 по 15 августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещение на временно оккупированной территории Украины 419 единиц вооружения и военной техники, в том числе 45 единиц - с нарушением линии отвода, 179 - за пределами выделенных мест хранения , 195 - в зоне безопасности.

Об этом говорится в отчетах миссии за указанный период, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.

Упомянутые нарушения зафиксированы на полигонах вблизи временно оккупированных населенных пунктов Круглик, Мирное, Бугаевка, Хрустальный Луганской области и Новоселовка, Кальмиусское, Марьяновка Донецкой области.

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"Стоит отметить, что значительное количество ВВТ, а именно 387 единиц размещены на неподконтрольной правительству Украины территории в Луганской области, что свидетельствует о проведении боевого слаживания с последующей ротацией на линии разграничения. Кроме того, не исключается факт подготовки и возможного привлечения подразделений ВС РФ к комплексу стратегического учения "Запад-2021"", - сказано в сообщении.