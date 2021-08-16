Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала размещение 419 единиц вооружения и военной техники террористов на Донбассе
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В период с 9 по 15 августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещение на временно оккупированной территории Украины 419 единиц вооружения и военной техники, в том числе 45 единиц - с нарушением линии отвода, 179 - за пределами выделенных мест хранения , 195 - в зоне безопасности.
Об этом говорится в отчетах миссии за указанный период, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.
Упомянутые нарушения зафиксированы на полигонах вблизи временно оккупированных населенных пунктов Круглик, Мирное, Бугаевка, Хрустальный Луганской области и Новоселовка, Кальмиусское, Марьяновка Донецкой области.
"Стоит отметить, что значительное количество ВВТ, а именно 387 единиц размещены на неподконтрольной правительству Украины территории в Луганской области, что свидетельствует о проведении боевого слаживания с последующей ротацией на линии разграничения. Кроме того, не исключается факт подготовки и возможного привлечения подразделений ВС РФ к комплексу стратегического учения "Запад-2021"", - сказано в сообщении.
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та какая разница..
зафиксировали....в журнал записали..
на рождество из журналов костер будет
Ссылка на сам документ в формате PDF - официальный сайт ОБСЕ https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true
Следует обратить внимание на то, что со стороны РФ Меморандум подписал Посол РФ в Украине М.Ю. Зурабов (на фото документа четко видно, что посол именно "В" Украине, а не "НА" Украине, как многим хотелось бы).
Ниже подписей участников Трехсторонней Контактной группы видны подписи неких Плотницого и Захарченко. Кто это такие и зачем они поставили там свои подписи в документе нигде не сказано. Должности Захарченко и Плотницкого не указаны. Может быть они "понятые" - ???
(См. бонус https://www.youtube.com/watch?v=ED6BdUk06F0 - комментарии от Бориса Литвинова (на момент съемки видео - Председателя Верховного совета так называемой ДНР, ссылка на статью о нем в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Литвинов,_Борис_Алексеевич )
В документе нужно особое внимание уделить пункту №2, а именно отводу артиллерийских систем:
- РЗСО "Торнадо - С" (первые государственные испытания МО РФ провело в 2012 году (ссылка на статью про «Торнадо - C» в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Торнадо_(РСЗО) )
Только лишь Армия РФ могла отводить от линии разграничения артиллерийские системы «Торнадо - С» т.к. РФ никогда не поставляла данные системы в другие страны.
Без выполнения российской стороной первого и самого важного пункта о незамедлительном прекращении огня нет никакого смысла обсуждать все остальные пункты.
Нарушив первый пункт соглашений сразу же после их подписания, армия РФ захватила н.п. Дебальцево (согласно принятым соглашениям - н.п. Дебальцево должен оставаться под контролем Украины). Бои продолжались до 18 февраля 2015 г.