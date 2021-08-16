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Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала размещение 419 единиц вооружения и военной техники террористов на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала размещение 419 единиц вооружения и военной техники террористов на Донбассе

В период с 9 по 15 августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещение на временно оккупированной территории Украины 419 единиц вооружения и военной техники, в том числе 45 единиц - с нарушением линии отвода, 179 - за пределами выделенных мест хранения , 195 - в зоне безопасности.

Об этом говорится в отчетах миссии за указанный период, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.

Упомянутые нарушения зафиксированы на полигонах вблизи временно оккупированных населенных пунктов Круглик, Мирное, Бугаевка, Хрустальный Луганской области и Новоселовка, Кальмиусское, Марьяновка Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танки, гаубицы и БМП: спецмиссия ОБСЕ зафиксировала тяжелую военную технику войск РФ на оккупированных территориях Донбасса

"Стоит отметить, что значительное количество ВВТ, а именно 387 единиц размещены на неподконтрольной правительству Украины территории в Луганской области, что свидетельствует о проведении боевого слаживания с последующей ротацией на линии разграничения. Кроме того, не исключается факт подготовки и возможного привлечения подразделений ВС РФ к комплексу стратегического учения "Запад-2021"", - сказано в сообщении.
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Топ комментарии
+3
А зєлєнський що?
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16.08.2021 17:14
+3
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Ну і понту з цієї фіксаціі !!!))))
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16.08.2021 17:14
+3
Як хто? Віслючок в пальто !!!)))
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16.08.2021 17:18
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А зєлєнський що?
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16.08.2021 17:14 Ответить
Фиксирует, шо там в шоколадном глазу *****
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16.08.2021 17:15 Ответить
а хто це?
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16.08.2021 17:16 Ответить
Як хто? Віслючок в пальто !!!)))
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16.08.2021 17:18 Ответить
Обманом захопивший президентську владу наркєт
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16.08.2021 17:25 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Ну і понту з цієї фіксаціі !!!))))
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16.08.2021 17:14 Ответить
Армия рф и терроризм равнозначные понятия
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16.08.2021 17:16 Ответить
оккупационная армия кацапских талибов
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16.08.2021 17:18 Ответить
Террористы и вражеская армия - это качественно различные понятия и угрозы.
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16.08.2021 17:33 Ответить
может и разные, но метод по уничтожению их только один
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16.08.2021 17:36 Ответить
_Угрозы различны - и подходы по противодействию также, разумеется. Т. н. АТО против расийской оккупационной армии - яркий пример неадекватности.
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16.08.2021 17:43 Ответить
метод один уничтожение. Оккупантов, террористов и пособников, которые служат в их рядах, нужно уничтожать.
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16.08.2021 17:51 Ответить
_Уничтожение - это результат, а не метод. А методы находятся в разделах "тактика" и "стратегия".
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16.08.2021 17:54 Ответить
играть все время в тактику и стратегию невозможно, они не дают результаты. уже доигрались
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16.08.2021 17:56 Ответить
Спецмісія ОБСЄ зафіксувала розміщення 419 одиниць озброєння і військової техніки терористів на Донбасі - Цензор.НЕТ 1134
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16.08.2021 17:58 Ответить
Спецмісія ОБСЄ зафіксувала розміщення 419 одиниць озброєння і військової техніки терористів на Донбасі - Цензор.НЕТ 1681
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16.08.2021 18:17 Ответить
Та же ОБСЕ вообще до сих пор не признает присутствие армии РФ на Донбассе https://politics.segodnya.ua/ua/politics/v-obse-snova-ne-podtverzhdayut-prisutstvie-rossiyskih-voysk-na-donbasse-1220802.html
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16.08.2021 17:20 Ответить
Новость от 13 лютого 2019.
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16.08.2021 17:22 Ответить
пятый год войны, найти посвежее?
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16.08.2021 17:22 Ответить
Да пофиг. Все всё знают, не волнуйся)
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16.08.2021 17:24 Ответить
419 это далеко не 420
та какая разница..
зафиксировали....в журнал записали..
на рождество из журналов костер будет
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16.08.2021 17:19 Ответить
І шо?! Болт вони ложили на обсьє та ООН. Кацапів приступом ніхто брати не буде. Всі адекватні звідти вже давно виїхали. Шахти затоплені, заводи-фабрики вивезені до кацапстану. Натягти колючу проволку, не признавати лугандонію. Нехай за кацапи постійно будуть під санкціями. Піднімати свою економіку. Прийде час і буде те шо з ГДР.
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16.08.2021 17:22 Ответить
Повністю підтримую.
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16.08.2021 17:26 Ответить
_Вот как раз этого враг - расия, а не какие-то ссаные террористы! - нам и не даст сделать всеми силами и любыми методами.
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16.08.2021 17:35 Ответить
Якщо і далі будемо голосувати за клованів то дійсно, не дадуть...
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16.08.2021 17:36 Ответить
Это у вас в методичке штанмайер написал так ?
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16.08.2021 17:48 Ответить
1.В Минске 2нет ничего про штанмайерв. Вы лжете. 2. Выищ какой страны в Украину лезете? 3.https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true оригинал минска2- ********* не отвела вооружение и не прекратила огонь. Так что очень мимо .
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16.08.2021 17:59 Ответить
И самый важный вопрос . Чей Крым , просветите ?
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16.08.2021 17:59 Ответить
Вторые Минские соглашения подписаны 12.02.2015.

Ссылка на сам документ в формате PDF - официальный сайт ОБСЕ https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true

Следует обратить внимание на то, что со стороны РФ Меморандум подписал Посол РФ в Украине М.Ю. Зурабов (на фото документа четко видно, что посол именно "В" Украине, а не "НА" Украине, как многим хотелось бы).

Ниже подписей участников Трехсторонней Контактной группы видны подписи неких Плотницого и Захарченко. Кто это такие и зачем они поставили там свои подписи в документе нигде не сказано. Должности Захарченко и Плотницкого не указаны. Может быть они "понятые" - ???

(См. бонус https://www.youtube.com/watch?v=ED6BdUk06F0 - комментарии от Бориса Литвинова (на момент съемки видео - Председателя Верховного совета так называемой ДНР, ссылка на статью о нем в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Литвинов,_Борис_Алексеевич )

В документе нужно особое внимание уделить пункту №2, а именно отводу артиллерийских систем:
- РЗСО "Торнадо - С" (первые государственные испытания МО РФ провело в 2012 году (ссылка на статью про «Торнадо - C» в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Торнадо_(РСЗО) )

Только лишь Армия РФ могла отводить от линии разграничения артиллерийские системы «Торнадо - С» т.к. РФ никогда не поставляла данные системы в другие страны.

Без выполнения российской стороной первого и самого важного пункта о незамедлительном прекращении огня нет никакого смысла обсуждать все остальные пункты.
Нарушив первый пункт соглашений сразу же после их подписания, армия РФ захватила н.п. Дебальцево (согласно принятым соглашениям - н.п. Дебальцево должен оставаться под контролем Украины). Бои продолжались до 18 февраля 2015 г.
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16.08.2021 18:01 Ответить
 
 