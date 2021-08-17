РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13573 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежом Захват власти в Афганистане
23 679 105
Афганистан (599) стрельба (3161)

Американские военнослужащие застрелили двоих вооруженных мужчин в аэропорту Кабула после того как по ним открыли огонь, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Американские военнослужащие застрелили двоих вооруженных мужчин в аэропорту Кабула после того как по ним открыли огонь, - CNN

В понедельник, 16 августа американские силы в аэропорту Кабула застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они открыли огонь по американским военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Представитель министерства обороны США сообщил, что эти люди были вооружены, но информация о том, что они были представителями "Талибана", не подтверждена. США пока считают, что это был единичный инцидент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Талибы осматривают брошенные афганской армией в Кандагаре вертолеты UH-60A и Ми-17. ВИДЕО

Кроме того, военные располагают инормацией о том, что один военнослужащий США получил огнестрельное ранение во время другого инцидента в аэропорту, но обстоятельства не были подтверждены, сказал чиновник.

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

Также смотрите: 22 афганских спецназовца, подготовленных по стандартам НАТО, сдались без боя талибам - их расстреляли на месте. ВИДЕО

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+60
Мир не понимает с кем имеет дело: ныне самая страшная угроза - не ковид, не Талибан и не изменения климата. Самая страшная угроза цивилизации - орда. Ковид, климат, Талибан - это все спецоперации орды. Пока эту заразу не сотрут с лица земли, смерть будет терроризировать этот мир.
показать весь комментарий
16.08.2021 18:10
+28
Если в Мире где то происходит говно, почти всегда слышно душок русского мира.
показать весь комментарий
16.08.2021 18:28
+21
А начал Бабенко в этой статье так :
"Как энтомолог, могу вам заметить, что нет ничего интереснее наблюдения за простейшими. Это которые из отряда офиса простых решений. Семейства международные. Они не знают границ.

Вот, пишешь пост:

"А хорошо, что Афганистан теперь не под внешним управлением, правда? Внеблоковый статус, МВФ не будет требовать всяких там дурацких судебных реформ. Никаких тебе гей-парадов и медицинского каннабиса. Всего лишь - да какие там тонны - горы! - посконного героина. Духовность и крепкая семья. Маски носить не надо, про локдаун вообще никто не слышал. И Китай денег даст.

Как вольно дышится в освобождённом Афганаре.

Надо просто перестать стрелять".
показать весь комментарий
16.08.2021 18:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Успокойся, не нервничай. Просто прими тот факт что бабайки нет. Тебя дяди и тети из за поребрика обманывают.
показать весь комментарий
16.08.2021 23:10 Ответить
в спам дебіл
показать весь комментарий
16.08.2021 23:10 Ответить
Вот какой ты нехороший. Говорят тебе что бабайка это сказка, а ты не веришь. Ничего - станешь старше все поймешь. Главное чтобы ты в своем детстве не завис.
показать весь комментарий
16.08.2021 23:14 Ответить
почему то вспомнилось: " Ни один танк не должен выехать из казармы…"
показать весь комментарий
16.08.2021 21:41 Ответить
эти люди, убитые американцами, не были вооружены (см. видео)

https://twitter.com/newkc14/status/1427201453379227650
показать весь комментарий
17.08.2021 03:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 