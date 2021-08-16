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Премьер и министр обороны Швеции примут участие в Крымской платформе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Премьер и министр обороны Швеции примут участие в Крымской платформе

Премьер-министр Швеции Стефан Льовен посетит Киев 23 августа, чтобы принять участие в саммите "Крымская платформа". Также Украину посетит министр обороныШвеции Питер Гультквист.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Цель Крымской платформы - повысить осведомленность международного сообщества о незаконной аннексии Крыма Россией и улучшить координацию действий в ответ на незаконную аннексию", - говорится в заявлении на сайте шведского правительства..

Также отмечается, что участие шведского премьер-министра в Крымской платформе "укрепляет принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада официально подтвердила участие в саммите Крымской платформы. Делегацию возглавит спикер Сената Фьюри

Напоминаем, открытие саммита Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Скабєєва теж саме говорить.
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16.08.2021 18:33
+2
Мені якось пох...,що каже ця недолуга курка !!!)))
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16.08.2021 18:42
+1
круто шведы!
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16.08.2021 18:47
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Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Платформа ,це чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!)))
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16.08.2021 18:29 Ответить
Скабєєва теж саме говорить.
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16.08.2021 18:33 Ответить
Мені якось пох...,що каже ця недолуга курка !!!)))
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16.08.2021 18:42 Ответить
Я висловлюю власну думку ,а повторювати те про що не чув та небачив не можливо !!! Я жодного разу не читав та не слухав про що лепече ця недолуга курка !!!)))
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16.08.2021 19:13 Ответить
ППР
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16.08.2021 18:34 Ответить
100% !!!)))
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16.08.2021 18:36 Ответить
знаючи зелених "вдашечок", можна не без підстав передбачити, що все може закінчитись пшиком
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16.08.2021 18:44 Ответить
А чим Ви хотіли, щоб закінчилось?
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16.08.2021 19:10 Ответить
круто шведы!
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16.08.2021 18:47 Ответить
Битва під Полтавою 1709р. Дика орда московитів татарина Петра - 1 мала триразову чисельну перевагу і налічували 60 тисяч осіб, а шведи мали 20 тисяч і це навіть з урахуванням запорізьких козаків, що мужньо билися на їхньому боці. Після поразки від орди москалів скандинави нічого не втратили тільки більше перестали являти собою грізну силу на міжнародній арені і перетворилися на типову ліберальну державу. А ось хто дійсно трагічно програв в цій російсько-шведській війні, так це Україна. Двоголовий ординській орел так міцно вчепився хижими пазурами в українські землі, що відбитися від нього вдалося лише за 280 років, та й то - тільки частково. Кремлівська пропаганда і досі намагається подати Полтавську битву як торжество російського панування - над поневоленою Україною. Проте на Заході недарма говорять в таких випадках: знайдеш друга - знайдеш скарб. Зараз Швеція разом з іншими членами Євросоюзу готова дієво допомогти Україні в її святій боротьби з тим самим спільним кривавим ворогом загарбником, що знищив Україну три століття тому.-
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16.08.2021 20:45 Ответить
Льет водичку.
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16.08.2021 20:24 Ответить
У 1709 році Карл XII уклав союз і з гетьманом Мазепою і старшиною, зобов'язавшись надавати допомогу Україні в боротьбі за її суверенітет і державність. «Договір Карла XII і Мазепи був договором двостороннього міжнародного характеру, союзним договором двох суверенних незалежних держав. Шведський король гарантував Україні її вільний козацький уклад, всі і навіть Східні землі захоплені лютим ворогом України личаковою Московщиною - ордою, землі що належали колись до слов'янської частини Київської Русі. Мазепа і український народ чітко поставили питання про об'єднання всіх українських земель в Україну - Русь. У договорі спеціально підкреслювалося, що шведський король ні в якому разі не може претендувати на суверенітет, герб і титул гетьмана України - Русі. Ці елементи відігравали велику роль в міжнародному державному праві XVII-XVIII століть, оскільки були тоді символом і зовнішньою ознакою незалежності держави. Україна мала гіркий досвід із жахливою не слов'янською московщиною ордою, яка поцупила старовинну назву України -Русь і в 18 столітті придумала собі українську назву Росія (Русичі по грецьки -Роси) Але під Полтавою відбулася страшна трагедія численні окупаційні орди диких москалів кацапів які багаторазово перевищували спільне україно - шведське військо розбили його. І це стало жахливою подією для всього українського народу. Так як держава Гетьманська Україна стала малоросійської колонією клятих москалів кацапів а мільйони вільних українців були знищені або стали безправними хохлами -рабами, малоросами - кріпаками в жахливій личаковій ворожій імперії - орді аж до 1917 року коли Український народ знову відновив своєю рідну суверенну Українську державу - УНР яку пізніше і втратив її.-
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16.08.2021 20:54 Ответить
Сайгак дачный, ты наверное был политруком при совке....)))
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16.08.2021 21:13 Ответить
Незалежна суверенна Україна була для твого совка як більмо на оці. І цей насаджений московою в Україну УНР ( окупаційна назва урср) совок завжди був лютим ворогом державності України і мільонам українцям як і мені які мріяли і мужньо боролися за відновлення нашої рідної нзалежної європейскої держави
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17.08.2021 06:46 Ответить
 
 