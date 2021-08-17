РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15836 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Захват власти в Афганистане
3 706 52
Афганистан (599) МИД (6653) украинцы (3737) Енин (328)

74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана - МИД

74 гражданина Украины и члены их семей изъявили желание вернуться в Украину из Афганистана.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые изъявили желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации и ситуации с безопасностью в Афганистане", - сказал Енин.

Чиновник отметил, что МИД Украины рекомендует украинцам на территории Афганистана обращаться на "горячую линию" МИД или в посольства Украины в Таджикистане и Пакистане.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, в том числе 8 украинцев, - Зеленский

"Безусловно, мы рекомендуем гражданам Украины, которые чувствуют себя в опасности и находятся на территории Афганистана, обращаться непосредственно на "горячую линию" Министерства иностранных дел или в наши посольства в Таджикистане и Пакистане, которые на сегодняшний момент совместно с нашими международными партнерами прорабатывают возможности, маршруты, пути эвакуации наших граждан", - добавил замглавы МИД.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
а когда улетал самолет, где они все были? что за дятлы. уже закрыто воздушное пространство
показать весь комментарий
16.08.2021 18:50
+16
А самолет за кем тогда посылали?
показать весь комментарий
16.08.2021 18:51
+14
74 украинца и члены их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана - МИД - Цензор.НЕТ 7891
показать весь комментарий
16.08.2021 19:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а когда улетал самолет, где они все были? что за дятлы. уже закрыто воздушное пространство
показать весь комментарий
16.08.2021 18:50 Ответить
Просяться в Україну пятиюрідні племіннники троюрідної бабусі чоловіка, дружина в якого українка.
показать весь комментарий
16.08.2021 18:56 Ответить
більш за все то недовивезені родичі двох місцевих пуштунів, хоча якрах хороша нагода їм повернутись на батьківщину і там боротись з корупцією, пушутнський талібан переміг.
показать весь комментарий
16.08.2021 20:10 Ответить
його і по києву ганяли, виганяли, не вигнали....неначе, прикипів
показать весь комментарий
16.08.2021 20:49 Ответить
є тепер привід, оглосити їх огентами талібана, я б цим скористався, щоб позбутись цих двох чмирдяїв.
показать весь комментарий
16.08.2021 20:52 Ответить
то, напевне, за наємовими родичами вилітав літак...якщо з 80 лише 8 українцям вдалось вилетіти
а тепер вже треба по-справжньому рятувати українців
показать весь комментарий
16.08.2021 20:29 Ответить
А самолет за кем тогда посылали?
показать весь комментарий
16.08.2021 18:51 Ответить
Белорусов вывезли , афганцев,наших немного ...остальных наших,наверно,не дождались
показать весь комментарий
16.08.2021 18:54 Ответить
Так я и спросил ЗА КЕМ?
показать весь комментарий
16.08.2021 18:56 Ответить
Дик наші настількі "мудрі" що ніяких порад чи попереджень не сприймають ,чекають коли півень до їх дупи добереться !!!)))
показать весь комментарий
16.08.2021 19:01 Ответить
ОСЬ ІДОБРАВСЯ ПРИВИКЛИ ЗА БАРИГ БИКУВАТЬ НА ЧУЖОМУ ГОРІ, ЩО ВОНИ НЕЗНАЛИ ЩО ТАЛІБИ ВІЗЬМУТЬ І КАБУЛ.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:55 Ответить
Ніщих галанців вивозили, уряд яких зажав кошти на літак.
показать весь комментарий
16.08.2021 18:57 Ответить
Да,мы такие-в прошлый раз нищих израильтян вывозили из Китая,за ними тоже самолёт не прислали)
показать весь комментарий
16.08.2021 19:02 Ответить
Добре,пані,поставлю запитання по іншому:чому в пріоритеті влади в плані евакуації не стоять Українці?Що,неможливо порахувати?Чому ми вивезли лише8(!!)Українців?Що,знову паскудний піар??
показать весь комментарий
16.08.2021 19:09 Ответить
А я знаю чому лише вісім ?не я ж той літак воджу ,в кінці кінців .
показать весь комментарий
16.08.2021 19:33 Ответить
за тими хто зелі опіум присилав.
показать весь комментарий
16.08.2021 18:55 Ответить
За теми кто заплатил
показать весь комментарий
16.08.2021 19:17 Ответить
..никто никакой самолёт туда не посылал. Там работали В-737 украинской авиакомпании . Работали на афганскую авиакомпанию Кам Эйр. Самолёт частный.. никакого отношения к украинскому правительству не имеет. Но Земрази отчаянно пиарятся на этом... говоря..что это они организовывают эвакуацию. Два уже улетели... остался ещё один... Вот ублюдки и представляют этот самолёт..как присланный правительством для спасения граждан Украины.
показать весь комментарий
16.08.2021 20:20 Ответить
Нда...снова зекретин "попиарился",как то дерьмо
показать весь комментарий
16.08.2021 18:52 Ответить
Пусть этот поц чартером на президентском лайнере спасает,не...
показать весь комментарий
16.08.2021 19:03 Ответить
👍
показать весь комментарий
16.08.2021 19:12 Ответить
Ше з сотню муслімів підкинуть втіхаря
показать весь комментарий
16.08.2021 18:52 Ответить
Та який втихаря, написали 74 українця і ЧЛЕНИ ЇХ СІМЕЙ. А цих членів можуть бути сотні, діти, брат, сват, троюрідна бабуся.
показать весь комментарий
16.08.2021 18:56 Ответить
Та "троюродного брата сестри жена!" !!!)))
показать весь комментарий
16.08.2021 19:02 Ответить
теперь будем героически на рашкованском спасаться, лишь бы был инфоповод очередной.
показать весь комментарий
16.08.2021 18:52 Ответить
Я считаю Украина должна послать самолёт в Афганистан и для физической защиты персонала воздушного лайнера роту СпН
показать весь комментарий
16.08.2021 19:01 Ответить
Проще послать накуй всех желающих.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:02 Ответить
74 украинца и члены их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана - МИД - Цензор.НЕТ 7891
показать весь комментарий
16.08.2021 19:01 Ответить
Це фейк? Чи він дійсно таке зморозив?
показать весь комментарий
16.08.2021 19:05 Ответить
Думаєш він не може?
показать весь комментарий
16.08.2021 19:18 Ответить
Это стеб. Там вместо Талибана-Комунистическая партия Китая, вместо Афганистана-Китай, это он ляпнул вреальности. Ну и правильно написал Dietrich Berg, думаешь он не может?)) Они ж больны на голову.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:38 Ответить
Я просто довірливий. Чомусь.
Що у Арахамії на язиці у Єрмака на думці.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:40 Ответить
АнарХАМія-це безглудзя...
показать весь комментарий
16.08.2021 19:33 Ответить
Похоже в афгане остались либо афганцы купившие украинское гражданство либо наркодилеры. Третьего не дано.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:01 Ответить
Була інформація, що на нашем літаку прилетіло аж сім громадян України, мабуть, це екіпаж. Питання: - Кого вивезли?
показать весь комментарий
16.08.2021 19:07 Ответить
Є обгрунтовані підозри що наш екіпаж та толпа зняла і полетіла зі своїм екіпажем.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:14 Ответить
А Україна їх туди, в Авганістан, посилала?
Ні?
Так якого чорта вивозить, самі залізли, самі і вилазьте!
показать весь комментарий
16.08.2021 19:25 Ответить
Зрозуміло що це наші співвітчизниці які повиходили заміж за авганців, пригадали що в них є батьківщина.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:27 Ответить
Так 2 дня назад украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, в том числе 8 украинцев?!
показать весь комментарий
16.08.2021 19:29 Ответить
У нас тут тоже все в зад катится,потерпите,может талибан порядок наведет,наши клоуны точно все в бардак превратят.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:34 Ответить
когда взяли Кандагар, причины делать ноги небыло? так понимать. или ждали президенский борт?
показать весь комментарий
16.08.2021 20:05 Ответить
..о каком президентском борту речь? Всё..что принадлежит президентскому отряду *Украина* стоит в Борисполе под охраной и никуда не собирается лететь. Даже военных на Ил-76 не трогают. Они к параду готовятся!!)))
показать весь комментарий
16.08.2021 20:24 Ответить
ничо. щас соска миловидная с собачкой видос с афгана выложит - и слуги подсуетятся.
показать весь комментарий
16.08.2021 20:21 Ответить
Так , а чому 50 талібів привезли першим рейсом , а не українців ? Щось тут не те .
показать весь комментарий
16.08.2021 21:22 Ответить
Талибан захватил посольство РАБссии в Кабуле... 74 українці та члени їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану - МЗС - Цензор.НЕТ 7912типа бандосы везде Мавзолейные Матросы...
показать весь комментарий
16.08.2021 21:40 Ответить
Кадыров обратился к быдлу Путлера..типа братаны Муцульмане любят РАБссию... 74 українці та члени їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану - МЗС - Цензор.НЕТ 9458
показать весь комментарий
16.08.2021 21:43 Ответить
А почему нелюбители талибана досиделись до захвата Кабула, до паралича аэропортов? Что они выжидали? Что талибы после вывода американских войск куда-то испарятся?
показать весь комментарий
17.08.2021 13:23 Ответить
 
 