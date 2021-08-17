74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана - МИД
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74 гражданина Украины и члены их семей изъявили желание вернуться в Украину из Афганистана.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.
"Посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые изъявили желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации и ситуации с безопасностью в Афганистане", - сказал Енин.
Чиновник отметил, что МИД Украины рекомендует украинцам на территории Афганистана обращаться на "горячую линию" МИД или в посольства Украины в Таджикистане и Пакистане.
"Безусловно, мы рекомендуем гражданам Украины, которые чувствуют себя в опасности и находятся на территории Афганистана, обращаться непосредственно на "горячую линию" Министерства иностранных дел или в наши посольства в Таджикистане и Пакистане, которые на сегодняшний момент совместно с нашими международными партнерами прорабатывают возможности, маршруты, пути эвакуации наших граждан", - добавил замглавы МИД.
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а тепер вже треба по-справжньому рятувати українців
Що у Арахамії на язиці у Єрмака на думці.
Ні?
Так якого чорта вивозить, самі залізли, самі і вилазьте!