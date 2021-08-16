Министр здравоохранения Ляшко просит местные власти проверить готовность больниц к новой волне COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал местные власти проверить готовность больниц, определенных для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В июне Минздрав утвердил обновленный перечень учреждений, определив 257 больниц для оказания стационарной или реанимационной помощи пациентам с COVID-19. Они законтрактованы и получили деньги за предоставленные услуги. Также за это время регионы пополнили автопарк скорых, которые должны четко следовать определенному маршруту пациента, а не везти больных просто в ближайшую больницу. Осуществлена поставка ​​161 КТ и 148 рентген-аппаратов, 165 УЗИ аппаратов. Это все пошло в больницы, владельцами которых являются местные власти - прошу убедиться, что это оборудование установлено и готово оказывать помощь в случае роста заболеваемости COVID-19", - сказал Ляшко на очередном селекторном совещании с регионами в Офисе Президента.

Он добавил, что для амбулаторного лечения закуплено 14 790 кислородных концентраторов во всех областях. Для этого в рамках специальной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам было предоставлено 693 млн 693 тыс. грн. Эти кислородные концентраторы стали собственностью территориальных громад, которые являются владельцами соответствующих амбулаторий (то есть коммунальной собственностью) и находятся в их оперативном управлении.

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По словам министра, дополнительно 43 больницы получили 152 млн грн для усовершенствования систем кислородоподачи. Также в рамках международной технической помощи уже смонтированы новые кислородные станции в 20 учреждениях, которые будут оказывать помощь пациентам с COVID-19.

Среди основных требований к учреждениям: врачи, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, не должны оказывать помощь другим пациентам, ведь один анестезиолог не может оказывать, например, помощь пациенту с коронавирусом и одновременно помогать при родах; осуществление закупки, использование и сохранение остатков лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для лечения пациентов с коронавирусной болезнью (COVID-19), в соответствии с отраслевыми стандартами. Организация эффективного управления запасами лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, закупленных учреждением или полученных путем централизованных закупок Минздравом Украины. Использование и сохранение остатков лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для лечения пациентов, в том числе после окончания действия договора.

Также учреждения должны: обеспечивать разделение потоков пациентов с подозрением или установленным заболеванием коронавирусной болезнью и пациентов с другими заболеваниями; обеспечивать проведение лабораторных и инструментальных исследований в учреждении или на условиях договора подряда.

Среди требований к больницам - осуществление дополнительных доплат сотрудникам учреждения здравоохранения, которые непосредственно задействованы в лечении пациентов с COVID-19, в размере до 300% заработной платы (должностного оклада (с повышениями) с учетом обязательных доплат, надбавок) в соответствии с законодательством.

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