РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15708 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
1 192 24
больница (1387) карантин (16730) Ляшко Виктор (1318) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Министр здравоохранения Ляшко просит местные власти проверить готовность больниц к новой волне COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Министр здравоохранения Ляшко просит местные власти проверить готовность больниц к новой волне COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал местные власти проверить готовность больниц, определенных для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В июне Минздрав утвердил обновленный перечень учреждений, определив 257 больниц для оказания стационарной или реанимационной помощи пациентам с COVID-19. Они законтрактованы и получили деньги за предоставленные услуги. Также за это время регионы пополнили автопарк скорых, которые должны четко следовать определенному маршруту пациента, а не везти больных просто в ближайшую больницу. Осуществлена поставка ​​161 КТ и 148 рентген-аппаратов, 165 УЗИ аппаратов. Это все пошло в больницы, владельцами которых являются местные власти - прошу убедиться, что это оборудование установлено и готово оказывать помощь в случае роста заболеваемости COVID-19", - сказал Ляшко на очередном селекторном совещании с регионами в Офисе Президента.

Он добавил, что для амбулаторного лечения закуплено 14 790 кислородных концентраторов во всех областях. Для этого в рамках специальной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам было предоставлено 693 млн 693 тыс. грн. Эти кислородные концентраторы стали собственностью территориальных громад, которые являются владельцами соответствующих амбулаторий (то есть коммунальной собственностью) и находятся в их оперативном управлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко требует не останавливать COVID-вакцинацию во время празднования Дня Независимости: "Мобильные бригады должны работать там, где это удобно людям"

По словам министра, дополнительно 43 больницы получили 152 млн грн для усовершенствования систем кислородоподачи. Также в рамках международной технической помощи уже смонтированы новые кислородные станции в 20 учреждениях, которые будут оказывать помощь пациентам с COVID-19.

Среди основных требований к учреждениям: врачи, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, не должны оказывать помощь другим пациентам, ведь один анестезиолог не может оказывать, например, помощь пациенту с коронавирусом и одновременно помогать при родах; осуществление закупки, использование и сохранение остатков лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для лечения пациентов с коронавирусной болезнью (COVID-19), в соответствии с отраслевыми стандартами. Организация эффективного управления запасами лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, закупленных учреждением или полученных путем централизованных закупок Минздравом Украины. Использование и сохранение остатков лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для лечения пациентов, в том числе после окончания действия договора.

Также учреждения должны: обеспечивать разделение потоков пациентов с подозрением или установленным заболеванием коронавирусной болезнью и пациентов с другими заболеваниями; обеспечивать проведение лабораторных и инструментальных исследований в учреждении или на условиях договора подряда.

Среди требований к больницам - осуществление дополнительных доплат сотрудникам учреждения здравоохранения, которые непосредственно задействованы в лечении пациентов с COVID-19, в размере до 300% заработной платы (должностного оклада (с повышениями) с учетом обязательных доплат, надбавок) в соответствии с законодательством.

Также читайте: Вспышка COVID-19 в Украине ожидается в октябре-ноябре, но может быть и раньше, - Кузин

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
ЗЕлені підараси. Вся суть їхнього правління - ІМІТАЦІЯ діяльності.
Краще ідіть нахєр і не лізьте до людей, бо ваші карантинні заходи , вакцинуванні без проведення попередніх аналізів, і колоння шмурдяком - то собі таке хайроблять. Ненавиджу. Сподіваюсь побачити їх за гратами всіх.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:54
+3
Скажу даже больше...моз это и есть статистика..что моз захочет то в статистике и будет..и никто другой на это повлиять не может...и проверить тоже не может...
показать весь комментарий
16.08.2021 20:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страхуе)тся,пиарится,ну или просто сцыт...
показать весь комментарий
16.08.2021 19:05 Ответить
Вчера сын сдал тест на ковид, положительный. На руки анализ не выдали, больничный открыли без диагноза. На вопрос почему не диагноза ковид, ответили что нельзя.... Это все что нужно знать о борьбе с ковидом и правдивыми данными о заболеваниях. Киев, Святошинский район. В КМДА (дежурный по МОЗ)вообще не захотел помочь в решении.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:09 Ответить
В статистику попадают только те кто падает в больницы..
Если вписывать всех...то окажется что "не так страшен черт как его малюют"..сразу выяснится что процентов 80 людей переносят вирус как обычный орви..
показать весь комментарий
16.08.2021 19:16 Ответить
В статистику попадает то, что даёт МОЗ. Не пишите чушь. Попадание в больницы это отдельная статистика.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:28 Ответить
А моз дает только тех кто попадает в больницы..
Выше написали...больничный открыли..но диагноза ковид не указали..
показать весь комментарий
16.08.2021 19:52 Ответить
Скажу даже больше...моз это и есть статистика..что моз захочет то в статистике и будет..и никто другой на это повлиять не может...и проверить тоже не может...
показать весь комментарий
16.08.2021 20:00 Ответить
Так если никто не может проверить, о чем ты тут свистишь? Міністр охорони здоров'я Ляшко просить місцеву владу перевірити готовність лікарень до нової хвилі COVID-19 - Цензор.НЕТ 2180
показать весь комментарий
17.08.2021 00:01 Ответить
к новой волне ковида нужно срочно построить 1 млрд волнорезов!
показать весь комментарий
16.08.2021 19:52 Ответить
В Харькове и области -полный бардак!!Окозамилювання.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:09 Ответить
Щас беженцы подвезут
показать весь комментарий
16.08.2021 19:16 Ответить
Как только Новый год в Умани встретят, так и набежит новая волна.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:29 Ответить
Так говорили і на Паску, на травневі свята, і після хресної ходи....
показать весь комментарий
16.08.2021 19:36 Ответить
після хресної ходи ковід зник хтозна куди. Міністр охорони здоров'я Ляшко просить місцеву владу перевірити готовність лікарень до нової хвилі COVID-19 - Цензор.НЕТ 8689
показать весь комментарий
16.08.2021 19:54 Ответить
как только волну в дебиловизоре нарисуют, так и набежит
показать весь комментарий
16.08.2021 23:27 Ответить
все ясно, в сентябре локдаун
показать весь комментарий
16.08.2021 19:32 Ответить
ЛОХдаун
показать весь комментарий
16.08.2021 23:27 Ответить
Это только четвертая волна...я жду когда будет девятый вал..вот это будет интересно..😀
показать весь комментарий
16.08.2021 19:54 Ответить
если б считали с 2014 года, то уже была бы 9я... или даже 10я
показать весь комментарий
16.08.2021 23:28 Ответить
ЗЕлені підараси. Вся суть їхнього правління - ІМІТАЦІЯ діяльності.
Краще ідіть нахєр і не лізьте до людей, бо ваші карантинні заходи , вакцинуванні без проведення попередніх аналізів, і колоння шмурдяком - то собі таке хайроблять. Ненавиджу. Сподіваюсь побачити їх за гратами всіх.
показать весь комментарий
16.08.2021 19:54 Ответить
А не з'являється бажання клясти Супрунку з її покровителем, яка зруйнувала к бісу всю систему охорони здоров'я? Чи тільки "зелені підараси винуваті?
показать весь комментарий
16.08.2021 21:04 Ответить
///
У дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі стався спалах коронавірусу. Зараження вірусом підтвердили у 42 дітей та двох працівників закладу. Про це повідомляє видання «Думская».
За даними одеського видання, спочатку у дітей та працівників закладу виявили симптоми Covid-19, після чого їх ізолювали і взяли проби для перевірки методом ПЛР. Перші результати виявилися позитивними.
«Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування», - заявили в Одеському обласному департаменті охорони здоров'я.
Зараз дитячий табір закритий на карантин.
показать весь комментарий
16.08.2021 20:03 Ответить
чем подтверждены диагнозы? говнотестами?
показать весь комментарий
16.08.2021 23:28 Ответить
Что значит "просит"?????? Он требовать должен, и проверять готовность!
показать весь комментарий
17.08.2021 10:22 Ответить
 
 