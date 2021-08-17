Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из Кабула, – Кулеба
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Украинский самолет, который будет эвакуировать граждан Украины, пока не может вылететь из Афганистана.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас у нас на повестке дня вопрос завершения эвакуации наших граждан, которые хотят вернуться. Второе. Мы будем готовы брать на свободные места граждан иностранных государств, в том числе граждан Афганистана, как мы это уже сделали во время этого ночного рейса. Но сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, который не может вылететь. Он, теоретически, в какой-то момент сможет улететь, но сможет ли туда новый украинский самолет прибыть - это пока что вопрос без ответа, и ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", - сказал Кулеба.
По словам чиновника, по состоянию на сейчас около 50 людей заявили о своем желании быть эвакуированными.
Также министр призвал украинцев в Афганистане обратиться в посольства Украины в Таджикистане и Пакистане и заявить о своем желании эвакуироваться из страны.
"Кстати, некоторые СМИ распространяют информацию, что МИД кому-то не предлагает эвакуацию в Афганистане. Это абсолютная манипуляция, потому что мы с самого начала, еще на прошлой неделе публично по всем каналам прокоммуницировали. Мы не знаем, где находятся конкретно граждане в Афганистане, потому что они о себе не заявляли. Заявите о себе, обратитесь в посольство Украины в Таджикистане, в посольство Украины в Пакистане, заявите, где вы и мы будем знать о вас и заниматься вашей эвакуацией. Потому нет никакого такого случая, чтобы мы отказались и не предложили кому-то эвакуироваться. Но сейчас ситуация в аэропорту Кабула критическая и пока что самолет вылететь не может", - пояснил он.
Кроме того, Кулеба указал, что МИД Украины поставит вопрос о том, какую власть представляет нынешнее посольство Афганистана в Украине, и в зависимости от ответа на этот вопрос будет решать свою дальнейшую позицию.
"Посольство Афганистана в Украине работает. Но, безусловно, мы поставим вопрос о том, кого именно представляет нынешнее посольство Афганистана в Украине, какую власть, и в зависимости от ответа на этот вопрос будем решать свою дальнейшую позицию", - подчеркнул глава МИД Украины.
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Странно, а злые языки говорят, что все благодаря ЗЕ.