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Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из Кабула, – Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из Кабула, – Кулеба

Украинский самолет, который будет эвакуировать граждан Украины, пока не может вылететь из Афганистана.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас у нас на повестке дня вопрос завершения эвакуации наших граждан, которые хотят вернуться. Второе. Мы будем готовы брать на свободные места граждан иностранных государств, в том числе граждан Афганистана, как мы это уже сделали во время этого ночного рейса. Но сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, который не может вылететь. Он, теоретически, в какой-то момент сможет улететь, но сможет ли туда новый украинский самолет прибыть - это пока что вопрос без ответа, и ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", - сказал Кулеба.

По словам чиновника, по состоянию на сейчас около 50 людей заявили о своем желании быть эвакуированными.

Также министр призвал украинцев в Афганистане обратиться в посольства Украины в Таджикистане и Пакистане и заявить о своем желании эвакуироваться из страны.

Также читайте: 74 украинца и члены их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана - МИД

"Кстати, некоторые СМИ распространяют информацию, что МИД кому-то не предлагает эвакуацию в Афганистане. Это абсолютная манипуляция, потому что мы с самого начала, еще на прошлой неделе публично по всем каналам прокоммуницировали. Мы не знаем, где находятся конкретно граждане в Афганистане, потому что они о себе не заявляли. Заявите о себе, обратитесь в посольство Украины в Таджикистане, в посольство Украины в Пакистане, заявите, где вы и мы будем знать о вас и заниматься вашей эвакуацией. Потому нет никакого такого случая, чтобы мы отказались и не предложили кому-то эвакуироваться. Но сейчас ситуация в аэропорту Кабула критическая и пока что самолет вылететь не может", - пояснил он.

Кроме того, Кулеба указал, что МИД Украины поставит вопрос о том, какую власть представляет нынешнее посольство Афганистана в Украине, и в зависимости от ответа на этот вопрос будет решать свою дальнейшую позицию.

"Посольство Афганистана в Украине работает. Но, безусловно, мы поставим вопрос о том, кого именно представляет нынешнее посольство Афганистана в Украине, какую власть, и в зависимости от ответа на этот вопрос будем решать свою дальнейшую позицию", - подчеркнул глава МИД Украины.

Также читайте: Часть прибывших в Украину граждан Афганистана обратились за статусом беженцев, - Госпогранслужба

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+28
Аэрофлот боится летать над «вменяемыми людьми». Над «американскими марионетками» не боялся. Это другое.Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из Кабула, – Кулеба - Цензор.НЕТ 6037
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16.08.2021 19:37
+22
А вот Порох,такие дела разруливать умел...И не стыдно за страну было...
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16.08.2021 19:53
+16
Ну так садитесь уже на этот самолёт,дебилы,а то снова одних иностранцев вывезут...
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16.08.2021 19:38
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Аэрофлот боится летать над «вменяемыми людьми». Над «американскими марионетками» не боялся. Это другое.Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из Кабула, – Кулеба - Цензор.НЕТ 6037
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16.08.2021 19:37 Ответить
схоже на те, що мацкалі знають, що таліби будуть збивати суто кацапцькі пепелатці.
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16.08.2021 19:50 Ответить
кацапы знают, что воздушное пространство закрыто
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16.08.2021 20:36 Ответить
слишком много афганцев прицепилось?
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16.08.2021 19:38 Ответить
Ну так садитесь уже на этот самолёт,дебилы,а то снова одних иностранцев вывезут...
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16.08.2021 19:38 Ответить
Да нуна,без всякой теории,гаранта чартером спасать на президентском борту,уважуха нелоху...
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16.08.2021 19:41 Ответить
Судя по видео, там не только самолеты нужны, но и спецназ для их охраны. Самолетов мало, желающих много, причем совсем не украинцев
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16.08.2021 19:41 Ответить
Одни мужчины за самолёты цепляются...интересно,они своих жен с детьми талибам оставили?...
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16.08.2021 19:54 Ответить
да что там, то в ЕС, "беженцы" сплошь мужчины 20-40 лет. Где твоя мать, сестра, жена, дочь? Что ты за мужик, если бросил их и сбежал???
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16.08.2021 20:46 Ответить
сначала засылается мужик , он благоустраивается , а потом вызывает свою мать , сестру , жену дочь - единая формула действия беженцев .
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16.08.2021 20:57 Ответить
правильно. я бы тоже так поступил.
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16.08.2021 21:45 Ответить
Потом будет сидеть инста-самка с собачкой и писать слезные обращения. Помним уже ту китайскую леди.
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16.08.2021 19:41 Ответить
Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из Кабула, – Кулеба - Цензор.НЕТ 6702
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16.08.2021 19:42 Ответить
Сейчас в разгаре этнические чистки насадите на наш борт еще и местных, вообще не выпустят в лучшем случае.
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16.08.2021 19:42 Ответить
Упс...Я вибачаюсь,але зараз російською...Бд..дь,с--а,у нас есть военно-транспортные самолёты,мы большие друзья НАТО,неужели нельзя было договорится о вывозе людей вместе с канадскими военниками?Это так тяжело-просто присоединится к миссии НАТО,задействовав ВОЕННО -ТРАНСПОРТНУЮ авиацию?!
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16.08.2021 19:45 Ответить
у них своих забот полон рот
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16.08.2021 21:46 Ответить
Стовідсотково - робота мишебратів, які талібам щось пообіцяли, щоби тормознули український літак, щоби зеленський попросив в пуйла допомоги...
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16.08.2021 19:48 Ответить
Талибы не контролируют аеропорт и воздушное движение в нем
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17.08.2021 01:04 Ответить
А вот Порох,такие дела разруливать умел...И не стыдно за страну было...
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16.08.2021 19:53 Ответить
Так Порох то розум, то гравець. Порох супер!
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16.08.2021 19:55 Ответить
Ага. Нарулил так что проиграл выборы клоуну с разгромным счетом. У народа до сих пор икота от одного упоминания о порохе и его команде. Будут за клоуна голосовать пока порох перестанет болотироваться. Літак, який буде евакуювати громадян України з Афганістану, поки не може вилетіти з Кабула, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8928
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16.08.2021 20:05 Ответить
Літак, який буде евакуювати громадян України з Афганістану, поки не може вилетіти з Кабула, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3896
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16.08.2021 20:46 Ответить
потому что большинство дебилов выбирают по приколу
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16.08.2021 20:58 Ответить
Мне нравится,когда кретины уверенны,что все вокруг такие же -смешно,когда вы в телек от злости плюетесь,когда вас через одного президента опускают -так что тебе пора дупу мыть,скоро новый президент и мы теперь не будем с вами добренькие-задолбало,быдло,страну гробить
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16.08.2021 21:38 Ответить
примеры?
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17.08.2021 03:35 Ответить
Літак, який буде евакуювати громадян України з Афганістану, поки не може вилетіти з Кабула, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1595
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16.08.2021 19:56 Ответить
Европа не знает куда девать этих беженцев,а нашил наполняют самолеты ими?? Что за бред??
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16.08.2021 19:57 Ответить
попрошу називать национальность вывозимых по большинству на борту. последние данные. 8 украинцев в афгане. так вы за украинцами полетели или как?
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16.08.2021 20:03 Ответить
Давайте еще один самолет уничтожьте. Тем более в Кабуле все те же вагнеровцы путинские орудуют.
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16.08.2021 20:03 Ответить
Дайте этому зе-дегенерату в дыню! Что оно несет?! Накуя эвакировать граждан афганистана из афганистана?!! У нас что больше других проблем нет?!
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16.08.2021 20:05 Ответить
смотрю на афган с содроганием... пришла мысль - ислам, это диагноз....
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16.08.2021 20:07 Ответить
Голова міграційної служби тільки нещодавно розлучився і женився на врятованій з Уханю блогерші з собачкою...А тут новий завоз...
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16.08.2021 20:09 Ответить
И шо даже постики ЗЕ в фейсбуке и на сайте ОП не помогают?

Странно, а злые языки говорят, что все благодаря ЗЕ.
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16.08.2021 20:12 Ответить
Небо над Афганистаном со вчерашнего дня закрыто для регулярных рейсов, а остальные по согласованию с военными.
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16.08.2021 20:13 Ответить
Он что, тяжелее воздуха?
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16.08.2021 20:14 Ответить
Каких наших людей? А что там делали эти наши люди? Посольства нашего то в афгане нет! Там точно есть наши люди - кто они? Их точно нужно нужно эвакуировать за наш счет?
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16.08.2021 20:26 Ответить
Кулеба тоже хочет даму с сабачкай Літак, який буде евакуювати громадян України з Афганістану, поки не може вилетіти з Кабула, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2441
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16.08.2021 20:51 Ответить
Там отдадут только собачку и ишака вместо дамы
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16.08.2021 22:56 Ответить
Літак, який буде евакуювати громадян України з Афганістану, поки не може вилетіти з Кабула, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5182
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16.08.2021 20:55 Ответить
Никто и подумал каково там нынче в Кабуле... А ведь ,и при согласии бородатых ,гарантий аж никаких ! Запросят денежку и без афганцев и много разных условий ...да и посадка под прицелом выглядит не уютно.
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16.08.2021 21:09 Ответить
Аэропорт пока под контролем американцев.
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16.08.2021 23:48 Ответить
Фантазер. Даже если периметр под контролем ,то взлететь без согласия талибов не возможно...Собьют.
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17.08.2021 00:16 Ответить
"Но, безусловно, мы поставим вопрос о том, кого именно представляет нынешнее посольство Афганистана в Украине" - в смысле "поставим"? А вчера вы что делали?
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16.08.2021 21:15 Ответить
а вот если слесарь Петро выявит желание слетать например на Мальдивы, Кулеба сможет организовать рейс ?
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16.08.2021 21:45 Ответить
Звісно не може бо у ньому таліби яких чекає фрау мєркєль...
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16.08.2021 22:23 Ответить
Да и хрен с ним, пусть там и остаются
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16.08.2021 22:54 Ответить
Могут убить
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16.08.2021 22:59 Ответить
Раньше думать нужно было
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16.08.2021 23:01 Ответить
Талибы сейчас понахватают оставшихся иностранцев, независимо от страны их происхождения, но не для того, чтобы просто убить, а для торга с властями пострадавших стран о выкупе или других преференциях. Ох, там даже подвалы жаркие. Літак, який буде евакуювати громадян України з Афганістану, поки не може вилетіти з Кабула, - Кулеба - Цензор.НЕТ 716
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17.08.2021 07:52 Ответить
 
 