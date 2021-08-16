Унифицированный подход к Крыму и ОРДЛО, новая терминология и алгоритм действий, - на сайте ВР обнародовали текст законопроекта о переходном периоде
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Государственная политика переходного периода - комплекс мер по противодействию вооруженной агрессии РФ, восстановлению территориальной целостности и реинтеграции оккупированных территорий.
Об этом говорится в проекте закона №5844 "Об основах государственной политики переходного периода", обнародованном на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно пояснительной записке, документ разработан с целью надлежащего законодательного урегулирования государственной политики переходного периода - комплекса мероприятий по противодействию вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы и обеспечению государственного суверенитета, возобновлению деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления на временно оккупированных территориях, преодолению последствий вооруженной агрессии РФ, реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, развитию устойчивого мира и неповторению оккупации.
Так, законопроект предлагает унифицировать подходы как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и в отношении Автономной Республики Крым и города Севастополя. Определить, что эти территории являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные администрации Российской Федерации.
Кроме того, документ упорядочивает и осовременивает действующую профильную терминологию, вводит понятия, раскрывающие его новеллы, в частности, термины "переходная юстиция", "конвалидация", "временная оккупация", "оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации", "политико-дипломатические и санкционные меры", "контактная линия", "устойчивый мир", "реинтеграция временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей".
Проектом закона также предлагается распределение регулирования на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить некий алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, деоккупации временно оккупированных территорий, включая вопросы демилитаризации и разоружения, решение гуманитарных проблем, восстановление правосудия.
Кроме этого, законопроект предусматривает введение элементов переходной юстиции, в частности, ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации, меры по развитию устойчивого мира и меры неповторения оккупации.
Документом также предлагается определить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях, ввести институт конвалидации сделок, которые были заключены на временно оккупированных территориях, а также признание результатов и сроков обучения на временно оккупированных территориях, создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях, установить ограничения по обращению валюты государства-агрессора в течение переходного периода.
Ожидается, что принятие закона будет содействовать реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, создаст предпосылки для восстановления нарушенных прав человека.
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- 4 тонны $ зарплата учителям
- президентскую дачу - детям
- лисапед вместо кортежа
И конец "эпохи и бедности" в целом
Да забыли про овраги..."
Зная обещания зеленского и его партии, я бы не стал особенно радоваться. И. Скоро бабка Анжела приедет в Киев на посиделки. Как бы нам эта фрауформулу Штанмайера окончательно не втюхала. Не зря ее фрау Риббентроп называют
будет зеленскому предлагать должность пианиста
ЗЕ хоть щось намагається робити на відміну від минулих.
но про это в "подходе" ни слова
Але він не буде нести жодної законної дії на тих територіях
Це вступ до поеми В.Сосюри ,,Мазепа,,...
Якщо не помиляюся, цей вірш ніколи в школі не вивчали, та й тепер мало хто його знає..
А потрібно було б!