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Унифицированный подход к Крыму и ОРДЛО, новая терминология и алгоритм действий, - на сайте ВР обнародовали текст законопроекта о переходном периоде

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Унифицированный подход к Крыму и ОРДЛО, новая терминология и алгоритм действий, - на сайте ВР обнародовали текст законопроекта о переходном периоде

Государственная политика переходного периода - комплекс мер по противодействию вооруженной агрессии РФ, восстановлению территориальной целостности и реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом говорится в проекте закона №5844 "Об основах государственной политики переходного периода", обнародованном на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно пояснительной записке, документ разработан с целью надлежащего законодательного урегулирования государственной политики переходного периода - комплекса мероприятий по противодействию вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы и обеспечению государственного суверенитета, возобновлению деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления на временно оккупированных территориях, преодолению последствий вооруженной агрессии РФ, реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, развитию устойчивого мира и неповторению оккупации.

Так, законопроект предлагает унифицировать подходы как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и в отношении Автономной Республики Крым и города Севастополя. Определить, что эти территории являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные администрации Российской Федерации.

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Кроме того, документ упорядочивает и осовременивает действующую профильную терминологию, вводит понятия, раскрывающие его новеллы, в частности, термины "переходная юстиция", "конвалидация", "временная оккупация", "оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации", "политико-дипломатические и санкционные меры", "контактная линия", "устойчивый мир", "реинтеграция временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей".

Проектом закона также предлагается распределение регулирования на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить некий алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, деоккупации временно оккупированных территорий, включая вопросы демилитаризации и разоружения, решение гуманитарных проблем, восстановление правосудия.

Кроме этого, законопроект предусматривает введение элементов переходной юстиции, в частности, ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации, меры по развитию устойчивого мира и меры неповторения оккупации.

Документом также предлагается определить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях, ввести институт конвалидации сделок, которые были заключены на временно оккупированных территориях, а также признание результатов и сроков обучения на временно оккупированных территориях, создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях, установить ограничения по обращению валюты государства-агрессора в течение переходного периода.

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Ожидается, что принятие закона будет содействовать реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, создаст предпосылки для восстановления нарушенных прав человека.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
что позволит определить некий(!) алгоритм /Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса.-Выйдут войска, мы (я и Мендель ) зайдем, (наведём шороху и дадим стране угля).
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16.08.2021 19:55
+3
Унифицированный подход к Крыму и ОРДЛО, новая терминология и алгоритм действий, - на сайте ВР обнародовали текст законопроекта о переходном периоде - Цензор.НЕТ 408 главное , чтобы кацапский рейх, выплатил репарации Украине за оккупацию и войну, до тех пор, пока он не распался на два десятка государств, потому что потом будет некому выставить счёт - предъяву !
но про это в "подходе" ни слова
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16.08.2021 19:58
+3
Ольга

Це вступ до поеми В.Сосюри ,,Мазепа,,...
Якщо не помиляюся, цей вірш ніколи в школі не вивчали, та й тепер мало хто його знає..
А потрібно було б!

Уніфікований підхід до Криму та ОРДЛО, нова термінологія і алгоритм дій, - на сайті ВР оприлюднили текст законопроєкту про перехідний період - Цензор.НЕТ 9539
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16.08.2021 20:33
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Правила форума Совет форумчан
План Бээээ, зе
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16.08.2021 19:53 Ответить
Ти хоч проект закону почитай. Там все гуд.
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16.08.2021 20:10 Ответить
читать зе, это все равно что тратить время на уйню. ведь результат предсказуем
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16.08.2021 20:12 Ответить
как миллиард деревьев
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16.08.2021 20:13 Ответить
диллиард меревьев
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16.08.2021 20:22 Ответить
- 500 тыщ рабочих мест
- 4 тонны $ зарплата учителям
- президентскую дачу - детям
- лисапед вместо кортежа
И конец "эпохи и бедности" в целом
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16.08.2021 21:18 Ответить
зелеард деревьев
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17.08.2021 03:51 Ответить
что там может быть гуд, если мы ничего не собираемся деоккупировать?
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16.08.2021 20:12 Ответить
зелох, облобызай дупу зе, зато губы не трескаются... во уроды бывают
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16.08.2021 20:13 Ответить
"Гладко было на бумаге,
Да забыли про овраги..."
Зная обещания зеленского и его партии, я бы не стал особенно радоваться. И. Скоро бабка Анжела приедет в Киев на посиделки. Как бы нам эта фрауформулу Штанмайера окончательно не втюхала. Не зря ее фрау Риббентроп называют
Уніфікований підхід до Криму та ОРДЛО, нова термінологія і алгоритм дій, - на сайті ВР оприлюднили текст законопроєкту про перехідний період - Цензор.НЕТ 1778
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16.08.2021 21:14 Ответить
меркельша уже получила должность кастелянши в газпроме
будет зеленскому предлагать должность пианиста
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17.08.2021 03:53 Ответить
Шкура не вбитого ведмедЯ.
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16.08.2021 19:54 Ответить
что позволит определить некий(!) алгоритм /Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса.-Выйдут войска, мы (я и Мендель ) зайдем, (наведём шороху и дадим стране угля).
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16.08.2021 19:55 Ответить
Какое счастье , что составили план переходного периода . Осталась самая малость - деоккупировать .
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16.08.2021 19:56 Ответить
Деокупация не входит в план, потому что ее не будет. Тут пропихивается автономия дамбаса и особый статус террористам.
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16.08.2021 20:00 Ответить
Ни в каком статусе ордло не захочет входить в состав Украины . Там во всю прививают ненависть к Украине у подростающего поколения и расеянские ксивы навязывают .
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16.08.2021 20:04 Ответить
Так они и не собираются входить. Им нужна только бумажка что Украина признает *днр* как автономную республику для снятия санкций с РФ, а так же Украина будет выплачивать им репарации и пенсии, даст свободный доступ *народной милиции* (вагнеровцы) по территории Украины. К тому же Украина должна обеспечить депутатские и министерские кресла в Кабмин и ВР от кандидатов из *молодой республики*. Ето все конечно сделают завуалировано и не сразу чтобы народ не сразу понял. А там уже поздно будет возмущаться когда договор будет подписан на 50 лет, тоесть навсегда.
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16.08.2021 20:13 Ответить
Дорогу осилит идущий - це тобі кацапскою.
ЗЕ хоть щось намагається робити на відміну від минулих.
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16.08.2021 20:14 Ответить
Дякую за кацапську , але це зайве . Спілкуйтеся мовою , якою Вам зручніше .
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16.08.2021 20:29 Ответить
Так і роблю, спілкуюсь рідною мовою, на відміну від усіляких тролів.
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16.08.2021 21:42 Ответить
Шарик , ты ..... .
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17.08.2021 10:09 Ответить
Выдать капитуляцию и выдачу террористам статус автономии, за победу и реинтеграцию ето сверхнаглости. А деокупация вам не подходит? Враг уйдет и жизнь сама собой наладится как в Славянске, Мариуполе без разных хитрых планов.
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16.08.2021 19:58 Ответить
Унифицированный подход к Крыму и ОРДЛО, новая терминология и алгоритм действий, - на сайте ВР обнародовали текст законопроекта о переходном периоде - Цензор.НЕТ 408 главное , чтобы кацапский рейх, выплатил репарации Украине за оккупацию и войну, до тех пор, пока он не распался на два десятка государств, потому что потом будет некому выставить счёт - предъяву !
но про это в "подходе" ни слова
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16.08.2021 19:58 Ответить
Напишемо ми тут папірець..
Але він не буде нести жодної законної дії на тих територіях
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16.08.2021 20:18 Ответить
Ольга

Це вступ до поеми В.Сосюри ,,Мазепа,,...
Якщо не помиляюся, цей вірш ніколи в школі не вивчали, та й тепер мало хто його знає..
А потрібно було б!

Уніфікований підхід до Криму та ОРДЛО, нова термінологія і алгоритм дій, - на сайті ВР оприлюднили текст законопроєкту про перехідний період - Цензор.НЕТ 9539
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16.08.2021 20:33 Ответить
зебанат после понюшки, кому это интересно...
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16.08.2021 20:33 Ответить
Завуалированная подготовка легализации лугондона и оккупации Крыма. Возврат Крыма и лугондона в состав Украины на условиях кремлевских рашенфашистов недопустим пока они сами на коленях со слезами на глазах попросятся в Украину. А до тех пор эти незаконные образования должны быть наглухо заблокированы и изолированы от цивилизации.
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16.08.2021 20:54 Ответить
Нееть , надо всех жителей Крыма и лугандона лишить избирательного права в Украине на 20 лет . А то опять **** в гости позовут Уніфікований підхід до Криму та ОРДЛО, нова термінологія і алгоритм дій, - на сайті ВР оприлюднили текст законопроєкту про перехідний період - Цензор.НЕТ 3957
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16.08.2021 21:26 Ответить
Они шо жтот закон хотят протолкнуть на торжественном заседании Рады 24 августа в присутствии иностранных гостей !?
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16.08.2021 21:27 Ответить
Будем освобождать Крым словоблудием!
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17.08.2021 08:36 Ответить
А слово яке "притулили" - конвалідація.А можно простіше - "держава Україна визнає те,що всі віджаті,захоплені,вкрадені авто,машини,підприємства та інше,належать тим,хто ними володіє на момент реінтеграціі".Що визнються дипломи закладів,які ПРИНЦИПОВО не виїхали в Україну,чи всуперечь українському законодавству утворили,на окупованих територіях, " клони" закладів які виїхали.Як це може бути,якщо вордло вже П'ЯТИЙ рік іде навчання по освітній програмі окупантів.Що за маячня?
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17.08.2021 08:41 Ответить
 
 