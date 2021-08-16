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Афганистан (599) ООН (3929) Гутерриш Антониу (301)

Международное сообщество должно сплотиться, чтобы Афганистан никогда больше не использовался как база для террористов, - Гутерриш

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Международное сообщество должно сплотиться, чтобы Афганистан никогда больше не использовался как база для террористов, - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает международное сообщество сплотиться для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Я призываю Совет Безопасности и все международное сообщество в целом объединиться, работать вместе и действовать совместно и использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане и гарантии соблюдения основных прав человека", - сказал Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам Афганистана.

По его словам, международное сообщество должно сплотиться для того, чтобы Афганистан "никогда больше не использовался как база или пристанище для террористических организаций".

Генсек отметил, что сотрудники ООН продолжают работать в Афганистане в тех районах, которые перешли под контроль талибов.

"Я с облегчением сообщаю, что в значительной мере наш персонал и помещения пользуются уважением", - добавил он, призвав талибов и в дальнейшем "уважать целостность и неприкосновенность дипломатических посланников и помещений".

Гуттериш отметил, что ООН будет оказывать поддержку афганскому народу "в трудную минуту". По его словам, гуманитарный кризис в Афганистане затрагивает 18 миллионов человек - это почти половина населения страны.

Гутерриш напомнил, что в опубликованном вчера заявлении талибы пообещали работать с имеющимися в государстве институтами. "Крайне важно продолжать выплачивать зарплату гражданским служащим, поддерживать инфраструктуру, восстановить работу аэропортов, продолжать предоставлять услуги здравоохранения и образования", - отметил генсек ООН.

"Следующие дни будут решающими", - добавил он.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+28
Озабоченность? )
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16.08.2021 20:01
+21
Так он теперь полностью стал базой террористов с кучей оружия.
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16.08.2021 20:04
+20
Интересно ему самому не смешно от своих заявлений? ООН политический импотент. Ровно такой же как в свое время была Лига Наций. И в конечном итоге ООН ожидает такая же судьба.
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16.08.2021 20:06
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Для 73%-ных уставшихОтВайны любителей 'хужиНіБудіт', 'какаяРазніца' и 'простоПерестатьСтрелять' ':
CNN вчера и сегодня
Міжнародна спільнота має згуртуватися, щоб Афганістан ніколи більше не використовувався як база для терористів, - Гутерріш - Цензор.НЕТ 4047

Тот случай, когда фото передаёт ситуацию круче любого текста.
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16.08.2021 22:42 Ответить
Мільярди доларів, які викинули США на Афганістан пішли коту під хвіст.

За офіційними даними, з 2001 по 2019 рік США витратили загалом близько 822 млрд доларів. Ця сума, однак, не враховує витрати у Пакистані, який США використовує як базу для афганських операцій.
Велика Британія та Німеччина, які мали найбільшу кількість військ в Афганістані після США, витратили протягом війни приблизно 30 і 19 млрд доларів відповідно.
Попри практично повне виведення своїх військ, США та НАТО пообіцяли до 2024 року виділяти 4 млрд доларів щороку на фінансування власних сил Афганістану.
Цього року НАТО вже надіслала до Афганістану постачання та обладнання вартістю 72 млн доларів.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-58230178
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16.08.2021 22:42 Ответить
Завжди підозрював, що воно **********(((
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16.08.2021 22:51 Ответить
На очереди создание новых исламских валаятов. Сначала в улусах Средней Азии, а затем и в Моксель- Урду. Приспело время маскавитам ордынцам возвращаться к своим истинным корням и скрепам. Изгадили население строительством "светлого будущего" и опорочили перспективную идею. Затем останкинские хабалки закачав в мозги правосланутого люмпена дегенерата духовный сифилис и заразную имперскую азиопскую проказу догноили мозговую систему мутантов половиночников "получивших самое лучшее в мире совейское образование". Талибан дает многочисленным народам Орды надежду на справедливость. Аллах Акбар.!!!
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16.08.2021 23:12 Ответить
Что за бред несет этот "мощный" старик?
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17.08.2021 06:36 Ответить
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