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В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла вспышка коронавируса, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

В детском лагере

В Украинском детском центре "Молодая гвардия", находящемся в Одессе, произошла вспышка коронавируса, симптомы болезни обнаружили у 44 человек.

Об этом сообщает одесское издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

"Симптомы болезни проявились у 42 детей и двух работников УДЦ. Их изолировали и взяли пробы биоматериала для ПЦР-диагностики. Первые результаты — положительные", - говорится в сообщении.

В данный момент учреждение закрыто на карантин.

Отмечается, что в областном департаменте здравоохранения информацию о вспышке коронавируса в лагере журналистам подтвердили: "Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19 в Украине ожидается в октябре-ноябре, но может быть и раньше, - Кузин

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+32
Що це за пережиток чи недобиток совка ?
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16.08.2021 20:40
+14
осередок муштропропаганди 1980-х
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16.08.2021 20:49
+12
К слову "гвардия" претензий нет. К патриотическому сообществу так же нет вопросов. А вот к названию детского заведения "Молодая гвардия", которое просто смердит совком, возникают вопросы.
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16.08.2021 21:34
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Що це за пережиток чи недобиток совка ?
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16.08.2021 20:40 Ответить
осередок муштропропаганди 1980-х
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16.08.2021 20:49 Ответить
недобиток совка доб,є короновірус.
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16.08.2021 20:53 Ответить
Недобиток совка, это лентяи, которые вместо того чтобы работать, сидят целыми днями в интернете и шукають "зраду" и тех, кого можно пооскорблять. Почитай на досуге значение слова гвардия в той же википедии, а потом раскажешь каким хером сюда совок приплели.
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16.08.2021 20:55 Ответить
У тебя вспышка короноануса.
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16.08.2021 21:00 Ответить
У него вата в голове тлеет.
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16.08.2021 21:01 Ответить
Почитайте на досуге "Молодая гвардия" и историю написания Фадеевым этого совкового фейка с этими совковыми фриками. У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 357
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16.08.2021 21:00 Ответить
Я знаю про существование этой книги, но не читал, ничего сказать не могу. Я говорю о том, что само слово гвардия придумано не в СССр, и используется по всему земному шару. И сразу приплетать сюда совок, это удел тролей, у которых одно на уме. Открой сайт этого лагеря если есть время и в глаза сразу бросится какой патриотический настрой этого сообщества. Прежде чем оскорблять , надо подумать и разузнать.
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16.08.2021 21:16 Ответить
К слову "гвардия" претензий нет. К патриотическому сообществу так же нет вопросов. А вот к названию детского заведения "Молодая гвардия", которое просто смердит совком, возникают вопросы.
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16.08.2021 21:34 Ответить
А я блюю від совкових словосполучень маладьіє регіоньі, рєспублікі, ветра, гвардії, юнармії🤮
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16.08.2021 22:49 Ответить
При совке - был второй Артек. Был там в 89-90. Хождение строем и, одновременно, синьо-жовті краватки та пісні українською. Ось так познайомився з українським фольклором.
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16.08.2021 21:18 Ответить
Але назва якась занадто не патріотична. І давня.
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16.08.2021 21:23 Ответить
Що є, то є.
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16.08.2021 21:27 Ответить
Самое интересное - традиции. В МГ было три лагеря: Солнечный, Космический, Морской. Был в Морском. Вожатый при марше в столовую, видя "Солнечный": "Ха-ха-ха, хи-хи-хи, солнечные - лопухи". 32 года прошло. А какие турниры по каратэ мы устраивали. Финал. Ваш покорный слуга и отличный парень из Луцка. Боевая ничья и ночь на берегу моря. Единение востока и запада. Пели песни. Цілував дівчину з Волині.
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16.08.2021 21:35 Ответить
Цікаво )
Ніколи в таборах не бувала.
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16.08.2021 21:48 Ответить
Это был мой единственный, но неоценимый опыт. Хлопці зі Львова та Волині надали багато нового.
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16.08.2021 21:52 Ответить
А я був піонєрвожатим.
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16.08.2021 21:58 Ответить
А я была в Космическом. Только он, вроде, был не Космический, а Звёздный. Солнечный, почему-то тоже не любили.
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17.08.2021 08:25 Ответить
Ну, конечно "Звездный". 32 года прошло, подзабыл.
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20.08.2021 07:34 Ответить
Оздоровились, однако. А чем думали родители когда посылали детей в такое время? Ох и веселый у нас будет учебный год.
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16.08.2021 20:44 Ответить
в какое время?
Вы всегда слепо верите зомбоящику?
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16.08.2021 23:25 Ответить
Я верю себе и переболевшей своей семье. А также своему кошельку. И помершим близким знакомым. А вы можете дальше верить хоть в Кришну. Ваше дело.
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17.08.2021 10:17 Ответить
переболевшей ЧЕМ? как установлены диагнозы?
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17.08.2021 17:56 Ответить
30 років тому там "відпочивав")). Зелені персики на обід - ЗЛО)))
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16.08.2021 20:45 Ответить
Сынок партократа? А мы ели и трясли зелёные яблоки , и максимум что нам светило это задрыпаный пионерлагерь районного масштаба,и были довольны
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16.08.2021 20:58 Ответить
Не угадал)) Выиграли обласные соревнования "Юный инспектор движения"))), а всеукраинские были в " гвардии". Вот две недели там и дебоширили. Со всех областей было по 10-15 чел.(12-15 лет)
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16.08.2021 21:29 Ответить
2019 - заболели ОРЗ.
2021 - ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА!!!
Скобеевщина шагает по планете.
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16.08.2021 20:50 Ответить
Ідіотів багато котрі не вірять що Луна існує бо вони її не бачили й руками не мацали... й Ковід не зменьшує їх кількість.
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16.08.2021 20:55 Ответить
Странно, что не уменьшает? Разве они не должны были вымереть?)
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16.08.2021 21:04 Ответить
Так еще ж не вечер У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 193
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16.08.2021 23:29 Ответить
Луну чують, а Мысяць бачать. То чому ж не вірити, що вони існують?
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16.08.2021 21:14 Ответить
Є віра, а є наука. Жодним вченим існування сарс-ков-2 не доведено.
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16.08.2021 23:23 Ответить
"молода гвардія", ніяк не "молодая гвардия", пісатель статті знає, що назви не перекладаються?
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16.08.2021 20:53 Ответить
"молодогвардейцы"...
сразу прошлым веком пахнуло ))))
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16.08.2021 20:53 Ответить
аж знудило...
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16.08.2021 20:54 Ответить
того и гляди петров с башировым в воспитателях у "маладой гвардии" акажутся....
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16.08.2021 20:56 Ответить
Такого быть не может! Это всё желтая пресса выдумывает . И вакцинироваться не надо....
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16.08.2021 20:57 Ответить
в точку, таки не надо
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16.08.2021 23:23 Ответить
Фадеев занёс?
30 лет как сдох Совок, а в Одессе всё фейками и фриками СССР живут. У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1448
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16.08.2021 20:59 Ответить
Удивительно, как это ещё ты не порвал совковый аттестат о бесплатном среднем и высшем образовании и не выписался с бесплатной родительской совковой квартиры
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16.08.2021 21:08 Ответить
А зачем рвать диплом, который честно получен по окончании учебы. И не важно где. Ну и потом - откуда такая уверенность, что чел живет в родительской полученной бесплатно квартире? Может у его родителей кооператив, который был далеко не бесплатным. Или может человек сам на квартиру заработал и купил. Такого Вы не допускаете?
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16.08.2021 21:19 Ответить
Именно полученное образование даёт возможность оценить все фейки и фрики Совка. А квартиру я заслужил за 33 года службы как в СА СССР (16 лет), так и в ВСУ (17 лет). У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8767
Вы по жизни не Павлик? Фамилия не Морозов? У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2761
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16.08.2021 21:38 Ответить
Нічого безкоштовного у совку не було - за все доводилось платити бідністю, дефіцитом, чергами, за тими ж квартирами, на пів життя, залізною завісою, знищенням ініциативності та самостійності... і ми досі платимо совку, своїм поганим життям, тому що совок таки майже досяг своєї мети - виростити «новую общность людей - савецкій народ»... тобто народ, який повністю забув свої корені, історію, мову - безвольні раби, керуємі аферистами - комуняками...
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16.08.2021 22:10 Ответить
Да уж, особенно "бесплатной" была родительская квартира. Надо было отпахать лет 20 в определенных условиях, недополучать зарплату и молчать в тряпочку, а то в очереди сдвинут. Бесплатного ничего и нигде не бывает, за все кто-то платит.
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17.08.2021 01:48 Ответить
За часів Гурвіца майже всі совкові вулиці перейменували, повернули історичні назви, ще задовго до другого Майдану... А далі одеський мудрийнаріт обрав кактусєва, а потім «свого в доску» бандюка труханова...
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16.08.2021 21:35 Ответить
пионерлагерь)) еще есть родители на такое согласные?
ну лечитесь теперь.
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16.08.2021 21:00 Ответить
А лагеря "28панфиловцев" хоть нет?
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16.08.2021 21:02 Ответить
По крамницях, лікарнях у транспорті всі без масок...
На вакцінацію нікого не затягнеш...
В телевізорі свати з папіками...
А восени почнеться паніка...
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16.08.2021 21:04 Ответить
ага, бо почнуть здихати вакциновані
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16.08.2021 23:25 Ответить
І нафіга тебе від оспи прищеплювали???
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16.08.2021 23:49 Ответить
мене від віспи не прищеплювали
що ще вигадаєш?
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17.08.2021 00:00 Ответить
Молодець...
Значить чип тобі вживлятиме або стоматолог, або проктолог...
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17.08.2021 00:57 Ответить
навіщо? навіщо ти пишеш цю маячню?
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17.08.2021 01:33 Ответить
А навіщо ти написав маячню, під моїм коментарем? Дурень антивакцинаторний...
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17.08.2021 08:31 Ответить
це не маячня, дурень проваксерський з промити мізками або й, що вірогідніше, без них
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17.08.2021 17:57 Ответить
Давай, давай... Навчи мене як правильно...
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17.08.2021 18:02 Ответить
ну хоча б тобі забули "експерти розповісти", що вітамін Д, коли він в нормі в крові, зменшує вірогідність важкого перебігу будь-якої ГРВІ на 95%
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17.08.2021 18:05 Ответить
Йди загорай далі, краще з 10-тої години, по 16-ту... Може свезе і рака шкіри не буде, зате повна пазуха вітаміну...
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17.08.2021 18:15 Ответить
про те, що отримувати його можна не тільки від сонця, тобі теж забули розказати твої авторитетні джерела У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1410
тож не дивно, що такі неосвічені йолопи, як ти, біжать, спотикаючись, колотися експериментальним шмурдяком
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17.08.2021 20:17 Ответить
І малахов тобі у допомогу... 😁
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17.08.2021 21:48 Ответить
пухом земля, йолопе)
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17.08.2021 22:23 Ответить
А які саме симптоми?
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16.08.2021 21:05 Ответить
безсимптомна діарея, мабуть У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5801
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17.08.2021 18:05 Ответить
"Молодая гвардия"??? -что за ересь?
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16.08.2021 21:11 Ответить
Тут две вещи могут быть. Или ложь, что дети не подвержены массовому заражению ковид с явно выраженными симптомами. Или это не ковид, а обычное ОРВИ, а тесты дают ложные результаты.
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16.08.2021 21:17 Ответить
В тебе ж нема малолітніх дітей... Хворіють, в кого шукають, зазвичай за ініціативою батьків. Зараз бздельту почнуть шукати і в дітей, якшо вона за легендою їх вражає.
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16.08.2021 21:24 Ответить
А інші збудники пішли зараз на заслужений відпочинок? Окрім ковіду інших ГРВІ немає вже другий рік?
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16.08.2021 23:29 Ответить
Щодо дітей, то їм грві і ставили.
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16.08.2021 23:47 Ответить
тести - фуфло рідкісне
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16.08.2021 23:24 Ответить
Может еще и "гвардейские ленточки" дети там носят?
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16.08.2021 21:27 Ответить
как вы яхту назовёте, так она и поплывёт... У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1884
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16.08.2021 21:28 Ответить
Спалах.Спалах наднової. У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6156
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16.08.2021 21:29 Ответить
по традиции, "их в шахту живыми сбросят, пустив вагонетки вслед....."
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16.08.2021 21:34 Ответить
А назвали б табір по людськи - такого б ніколи не сталося . Ну хоча б ім.Шухевича , чи Коновальця .
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16.08.2021 22:15 Ответить
Некуй шастать
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17.08.2021 07:34 Ответить
Какая гвардия ...... У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2027 У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1482 У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9316 У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3634
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16.08.2021 22:20 Ответить
Та уже никакая. У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1091
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16.08.2021 23:30 Ответить
Навіть далі не читав, бо це "Молода гвардія". А що там у "28 панфіловців" чи "Зої Космодемянської"?
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17.08.2021 09:15 Ответить
 
 