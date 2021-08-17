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Все, кто вакцинируется со среды, - получат бесплатные билеты на концерт 24 августа на НСК "Олимпийский", - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Все, кто вакцинируется со среды, - получат бесплатные билеты на концерт 24 августа на НСК

Украинцы, которые вакцинируются против коронавируса COVID-19 начиная со среды, получат в качестве поощрение билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский".

Хотел бы сказать, что все, кто еще не вакцинировался, должны пересмотреть свое отношение к вакцинации и понять, что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни, который уже показывает результат", - заявил глава Минздрава.

Также читайте: Ляшко требует не останавливать COVID-вакцинацию во время празднования Дня Независимости: "Мобильные бригады должны работать там, где это удобно людям"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+23
Все кто вацинируется со среды - получат бесплатные билеты на концерт 24 августа на НСК "Олимпийский", - Ляшко - Цензор.НЕТ 6345

...а если не ?....подорожает отопление и газ? )))
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16.08.2021 21:13
+16
зекретины все умом блещут...уколитесь от ковида,а мы вас за это в тысячную толпу засунем...
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16.08.2021 21:15
+16
Дивитись на Сердючку та спіднє Могілевської??? Це спецом, щоб притомні не вакцинувалися? А давайте як у Європах: 100 євро за вакцинацію! Ото народ поре!
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16.08.2021 21:15
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Віру змінюють лише такі погани як ти...
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16.08.2021 22:44 Ответить
На фіга нам ваш совковий концерт ? Ми на " марш нескорених " .
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16.08.2021 22:28 Ответить
Засунь їх собі в жопу, кончений ідіот.
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16.08.2021 22:28 Ответить
Це як треба не поважати своїх громадян і рахувати їх за тупе стадо, щоб якусь ***** на стадіоні подивитись. Хоча, все вірно: таке бидло у нас в більшості і є, без самоповаги.
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16.08.2021 22:31 Ответить
Сам запитав, сам відповів)
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16.08.2021 23:33 Ответить
А кто вакцинируется после среды - будет покупать место на кладбище без скидок и еврогроба.
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16.08.2021 22:39 Ответить
Ой что дееется , вчера вакцину дали-
Говорят , от ядерной войны,
И народ как стадо побежали-
Особливо, кто без головы...
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17.08.2021 15:10 Ответить
Скоро гречку будуть роздавати за вакцинацію Усі, хто вакцинується із середи, отримають безкоштовні квитки на концерт 24 серпня на НСК "Олімпійський", - Ляшко - Цензор.НЕТ 9988
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16.08.2021 23:29 Ответить
бесплатный сыр известно где, но не всем
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16.08.2021 23:33 Ответить
Только для второй мыши.
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17.08.2021 12:03 Ответить
..и все , кто сделал клизмы до полуночи...
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16.08.2021 23:42 Ответить
желающих много?
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16.08.2021 23:47 Ответить
блад! это аргумент. пока сопротивляюсь) жду весомее мотивацию. два года даже не включал 1+1 из этого Зе! била
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17.08.2021 00:27 Ответить
Если пообещать, шо в концерте будут учавствовать поплавский и зеленский, даже без сердючки, то у этого ляшка не хватит не только вакцин, но и шприцев.
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17.08.2021 01:20 Ответить
А Зеленський на роялі грать буде?
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17.08.2021 04:37 Ответить
А чий концерт буде на "Олімпійському" 24.08?
"Кварталу" і його партнерів ?
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17.08.2021 06:52 Ответить
Бесплатный СЫР.
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17.08.2021 08:30 Ответить
Это по нашему, по бразильски.
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17.08.2021 09:36 Ответить
Ляшко, где "гарантированная государством" вторая доза Pfizer для тех, кто вакцинировался в МВЦ? Ни приглашения, ни возможности записаться на повторную вакцинацию. Все сроки уже вышли. Что дальше?
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17.08.2021 11:50 Ответить
а дальше - постепенные необратимые последствия
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17.08.2021 12:33 Ответить
какие? возрастные?
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17.08.2021 14:51 Ответить
какие? возрастные?

В основном умственные...
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17.08.2021 15:12 Ответить
Нехай свій концерт із сердючками і могилевськими дивляться зелені потвори !
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17.08.2021 14:08 Ответить
А хто не буде вакцинуватися,тому відключимо газ.
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17.08.2021 16:23 Ответить
по плану прасов Найвэлычнишой заполняемость зеблдского цирка должна быть максимальной.. аншлаг так аншлаг
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17.08.2021 16:45 Ответить
Отже, пошлють бюджетників на совковий концерт, відмічатимуть по списку, як на совєцьких парадах.
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17.08.2021 16:56 Ответить
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