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КГГА (2932) Киев (24538) обыск (1845) Максимец Надежда (19)

По результатам обысков в Киеве объявлены подозрения двум чиновникам и двум предпринимателям, - спикер прокуратуры Максимец

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

По результатам обысков в Киеве объявлены подозрения двум чиновникам и двум предпринимателям, - спикер прокуратуры Максимец

Следователи объявили о подозрении фигурантам дел Подольского моста, закупках школьной мебели Печерской райгосадминистрации и ремонта переходов в Деснянском районе.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по делу Подольского моста следователи объявили подозрение первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации. Речь идет о служебной халатности и растрате имущества.

По заключению экспертизы, бюджету города принесли убытков на сумму свыше 4,5 млн грн за ненадлежащее выполнение работ по окраске железобетонных пролетных плит автопроезда. Указывается, что это лишь один эпизод хищения.

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В деле закупки школьной мебели Печерской РГА подозрение получил руководитель подрядной организации. Его подозревают в присвоении более 450 тысяч гривен.

Следствие утверждает, что школьные стулья закупили для 20 учебных заведений вдвое дороже.

При этом акт приема-передачи даже не содержит фамилии должностного лица РГА, которое приняло эти стулья.

В ближайшее время прокуратура обещает дать правовую оценку действиям должностных лиц Печерской РГА.

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По ремонту подземных переходов в Деснянском районе следователи сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств начальнику "Дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Деснянского района".

Убытки местному бюджету эксперты оценили в более четверти миллиона гривен.

Отметим, что 16 августа правоохранители проводили обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев", ГП "Укргосстройэкспертиза", у генерального подрядчика, а также в подрядных организациях. Также силовики обыскивали Управление образования и инновационного развития Печерской РГА.

Автор: Анна Судак
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новости какие-то скучные. Ностей из-за альтернативно одаренных росиян почти сошли на нет... да и про сколково, технологический центр московии давно не слышал.. дай, думаю, узнаю что у них нового слепили изобрели. Любуйтесь....В Сколково, улица Нобеля 7...Аленушка тихо курит на задворках!
По результатам обысков в Киеве объявлены подозрения двум чиновникам и двум предпринимателям, - спикер прокуратуры Максимец - Цензор.НЕТ 355
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16.08.2021 22:01 Ответить
а точно весь Київ обшукали?
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16.08.2021 22:04 Ответить
"Ищут давно ,но не могут найти...." !!!)))
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16.08.2021 22:24 Ответить
Знов підозри ,а де реальні строки ,де конфісковане награбоване ???)))
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16.08.2021 22:09 Ответить
Если их посадить, кто ж будет делиться наворованным?
Новые когда еще научатся мародерствовать в таких обемах.
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16.08.2021 22:18 Ответить
Слід берегти джерельца ,бо без ник річки не стане !!!)))
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16.08.2021 22:22 Ответить
А без откатов наш Киев не возможен: Кличко заявляет, что борьба с коррупцией в структурах мэрии парализует Киев !?!?.... Всё это было бы смешно, если бы не было так ********** !!! За результатами обшуків у Києві оголошено підозри двом чиновникам і двом підприємцям, - спікер прокуратури Максимець - Цензор.НЕТ 8082
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16.08.2021 22:26 Ответить
де можна на красці про*пати чотири з половиною лимони?
Там або вкрали, або... ну неможливо по халатності втратити! Хіба що пожежа, згоріло... А де ще?
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16.08.2021 23:14 Ответить
"бюджету города принесли убытков на сумму свыше 4,5 млн грн за ненадлежащее выполнение работ по окраске железобетонных пролетных плит автопроезда. Указывается, что это лишь один эпизод хищения".Источник: https://censor.net/ru/n3283072
Что за бред? Ненадлежащее выполнение работ хищением не является. Перед подписанием акта выполненных работ, эти работы принимал технадзор со стороны заказчика. Откаты получал заказчик и технадзор, а исполнитель вынужден был производить работы из того,что осталось после раздачи откатов, проще говоря из говна и палок.
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17.08.2021 07:07 Ответить
 
 