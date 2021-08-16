По результатам обысков в Киеве объявлены подозрения двум чиновникам и двум предпринимателям, - спикер прокуратуры Максимец

Следователи объявили о подозрении фигурантам дел Подольского моста, закупках школьной мебели Печерской райгосадминистрации и ремонта переходов в Деснянском районе.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по делу Подольского моста следователи объявили подозрение первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации. Речь идет о служебной халатности и растрате имущества.

По заключению экспертизы, бюджету города принесли убытков на сумму свыше 4,5 млн грн за ненадлежащее выполнение работ по окраске железобетонных пролетных плит автопроезда. Указывается, что это лишь один эпизод хищения.

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В деле закупки школьной мебели Печерской РГА подозрение получил руководитель подрядной организации. Его подозревают в присвоении более 450 тысяч гривен.

Следствие утверждает, что школьные стулья закупили для 20 учебных заведений вдвое дороже.

При этом акт приема-передачи даже не содержит фамилии должностного лица РГА, которое приняло эти стулья.

В ближайшее время прокуратура обещает дать правовую оценку действиям должностных лиц Печерской РГА.

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По ремонту подземных переходов в Деснянском районе следователи сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств начальнику "Дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Деснянского района".

Убытки местному бюджету эксперты оценили в более четверти миллиона гривен.

Отметим, что 16 августа правоохранители проводили обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев", ГП "Укргосстройэкспертиза", у генерального подрядчика, а также в подрядных организациях. Также силовики обыскивали Управление образования и инновационного развития Печерской РГА.