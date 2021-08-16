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Чешские города Пардубице и Брно ко Дню Независимости Украины поднимут над мэриями сине-желтые флаги, - посол Перебийнис

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чешские города Пардубице и Брно ко Дню Независимости Украины поднимут над мэриями сине-желтые флаги, - посол Перебийнис

Городские советы чешских городов Пардубице и Брно 24 августа поднимут над мэриями сине-желтый флаг. Это решение приняли по случаю Дня Независимости Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В постановлении городского совета Пардубице отметили, что так решили сделать "в знак поддержки украинского народа, который утверждает в своей стране демократические ценности, а также противостоит оккупации Россией части территории своего государства".

Напомним, 14 августа в Праге открыли фотовыставку "Украина - 30 лет свободы", которую тоже организовали ко Дню Независимости нашего государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Марше защитников Украины в День Независимости ожидается участие 30 тыс. человек, - оргкомитет

Автор: Анна Судак
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от, бандерівці!
знову затівають русофобію!
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16.08.2021 22:13 Ответить
Респект!
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16.08.2021 22:14 Ответить
Дякуємо панове 🇺🇦🤝🇨🇿!
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16.08.2021 22:42 Ответить
симпатичный город,на фото ,,Persteinske namesti"в простонародии ,,перштейняк" Чеські міста Пардубіце і Брно до Дня Незалежності України піднімуть над меріями синьо-жовті прапори, - посол Перебийніс - Цензор.НЕТ 1901 Чеські міста Пардубіце і Брно до Дня Незалежності України піднімуть над меріями синьо-жовті прапори, - посол Перебийніс - Цензор.НЕТ 2549
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16.08.2021 23:25 Ответить
От такий би парашії! Гарний,чистенький,багатий(головне!)... Вони би там скоренько"руцький пАрядАк" навели. Вибачайте,засрали би до нємогу ,розграбували і і перетворили б на "сіру зону"! "Красота"! пА руцьки називається...
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17.08.2021 04:37 Ответить
Нагадаю, що суржикове "мерія" це українська міська управа.
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16.08.2021 23:36 Ответить
Як приємно стає на душі після таких новин. Чехії-респект і вдячність..
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17.08.2021 00:55 Ответить
молодец посол
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17.08.2021 01:46 Ответить
 
 