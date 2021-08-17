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Новости Политика Украины
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украинский язык (1165) телевидение (855) Креминь Тарас (120)

За месяц действия новых норм "языкового закона" их нарушили 7 телеканалов, - Креминь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За месяц действия новых норм

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил о результатах мониторинга выполнения новых норм "языкового закона" на телеканалах Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук языкового омбудсмена.

"Был проведен повторный мониторинг эфирного вещания 9 телерадиоорганизаций в части демонстрации фильмов (в том числе, телевизионных сериалов и их отдельных серий). Среди них - 6 телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, в деятельности которых по результатам предыдущего мониторинга (16-17 июля) были выявлены нарушения требований части 6 статьи 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а именно: "Интер", "Украина", "К1","ICTV ", "Мега","НТН"; а также 3 телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, в отношении которых в адрес Уполномоченного поступили многочисленные жалобы граждан о показе фильмов и сериалов не на государственном языке: "1+1", "2+2" и "СТБ", - сообщил Креминь.

Были выявлены нарушения закона о государственном языке 7 телеканалами: "Интер" - 5 нарушений, "Украина", Мега "," СТБ "- по 2 нарушения, "1+1"," 2+2" и ICTV - по одному.

"Телерадиоорганизации имели два года на то, чтобы подготовиться к этой норме. Однако некоторые из них решили, что могут игнорировать Закон, мотивируя это частичной потерей аудитории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вещатели не готовились к переходу на украинский язык и сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально, - Нацсовет по ТРВ

В частности, группа "1+1 медиа" заявила, что будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала (то есть на русском), а на украинский переходить постепенно, поскольку украинский дубляж якобы не нравится зрителям. Убежден, что и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, как основной регулятор, и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны надлежащим образом отреагировать на такие системные и демонстративные нарушения ", - отметил языковой омбудсмен.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+40
Смотреть безусловно Вы можете на каком угодно языке. Хоть на суахили. Вот только вещание украинские каналы должны проводить согласно законодательства на государственном украинском языке.
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16.08.2021 22:21
+17
якщо для вас "херня" закони держави, в якій ви живете, то рано чи пізно ви їх порушите і доведеться відповідати, може краще не чекати цього, а їхати до держави, де з вами будуть спілкуватися виключно зручною вам мовою
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16.08.2021 22:30
+16
Різниця в тому ,що ти маєшь право ,а вони забов"язані виконувати чинне законодавство !!!)))
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16.08.2021 22:27
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Шо за херня, на каком я захочу на таком и буду смотреть языке и ненужно мне указывать....
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16.08.2021 22:19 Ответить
Смотреть безусловно Вы можете на каком угодно языке. Хоть на суахили. Вот только вещание украинские каналы должны проводить согласно законодательства на государственном украинском языке.
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16.08.2021 22:21 Ответить
Мовне питання ,найважливіший елемент гібридної війни Росіі за Україну !!!))))
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16.08.2021 22:34 Ответить
Армія, мова, віра. Три основні стовпи на яких тримається держава. Можно як завгодно розмовляти в побуті. Ніхто не заважає. Але мову знати та користуватися нею повинен кожен громадянин України.
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16.08.2021 22:41 Ответить
За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4736
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16.08.2021 22:42 Ответить
А яка офіційна віра? Що взагалі мається на увазі? Релігія? Тобто, ми вже не світська держава?
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16.08.2021 22:48 Ответить
ПЦУ,Православна Церква України ,Київський Патріархат !!!)))
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16.08.2021 22:51 Ответить
Єдину справжню незалежну українську церкву - УПЦ КП - ліквідували.
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16.08.2021 23:47 Ответить
ПЦУ, у яку увійшли кіївський патриархат і українська грекокатолицька церква
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17.08.2021 10:23 Ответить
Коли ви вже прозрієте?
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17.08.2021 22:40 Ответить
Шо ти тормоз прозріти? Так вже давно!
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18.08.2021 07:01 Ответить
Якби в тебе в черепній коробці був справжній мозок, а не смердюча коричнева субстанція без жодної звивини, ти б змогло прочитати і, головне, осмислити те, що написане в Томосі. Але це тобі недосяжне...
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18.08.2021 22:20 Ответить
А є ще неписані речі окрім томоса. Але тобі то не окучити із твоїм 73%м мозком.
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19.08.2021 10:30 Ответить
Понад 350 років Московія наполеглево та послідовно нищила українців та українство-мову,історію ,культуру та церкву !!! )))
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16.08.2021 22:53 Ответить
Тут мається на увазі біль ширше трактування як на мою думку. Віра в свою армію, в свій народ, і таки так - віра в Господа. Взагалі релігія повинна слугувати інтересам держави. Не держава інтересам релігії, а навпаки. Тому навіть у світьскій державі будь яка церква будь якої релігії повинна відстоювати інтереси держави.
Світська держава - держава з устроєм, де релігія відокремлена від неї, і яка регулюється на основі громадянських, а не релігійних норм; рішення державних органів не можуть мати релігійного обґрунтування. Законодавство світської держави може відповідати (повністю або частково) релігійним нормам; «Світськість» визначається не наявністю суперечностей з релігійними установами, а свободою від таких.
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16.08.2021 23:01 Ответить
Московія нищила не релігію ,як таку ,а саме українські церкви -УАПЦ,УГКЦ !!!)))
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16.08.2021 23:06 Ответить
Звісно. Бо саме українські церкви відстоювали інтереси України. Московський патріархат це пʼята колона кацапів. Та й до релігії він не має стосунку. Він просто експлуатує релігію. А так це повноцінна армійська структура кацапів.
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16.08.2021 23:17 Ответить
Швидше не армійська ,а КГБ-ФСБешна філія !!)))
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16.08.2021 23:21 Ответить
Гм а як бути з іудаїзмом. Там держава управляється раввинатом. Що реббі скаже те й премєр і робить. Що вичитають у ТОРІ так і діють
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17.08.2021 00:09 Ответить
Я так розумію, що Ви разом з ними ту Тору читали та реббе слухали? Звідкіля така обізнаність?
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17.08.2021 00:13 Ответить
де там, де таке написано?
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17.08.2021 06:33 Ответить
Армія, мова, наука - ось таке має бути гасло!
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17.08.2021 03:00 Ответить
Не наука тоді вже, а закон!!!
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17.08.2021 10:24 Ответить
Ото ж бо і проблема, що користуватися. Рускій так звужує мозок,ищо як раз до користуватися всем місця немає.
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17.08.2021 07:47 Ответить
Різниця в тому ,що ти маєшь право ,а вони забов"язані виконувати чинне законодавство !!!)))
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16.08.2021 22:27 Ответить
якщо для вас "херня" закони держави, в якій ви живете, то рано чи пізно ви їх порушите і доведеться відповідати, може краще не чекати цього, а їхати до держави, де з вами будуть спілкуватися виключно зручною вам мовою
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16.08.2021 22:30 Ответить
І саме цікаве те, що коли кажуть "на каком я захочу на таком и буду смотреть языке", то чомусь мають на увазі суто російську мову. Ніяку іншу. Мене шось дуже сумніви беруть, що людина мала на увазі англійську чи там німецьку. І власне їй нічого не заважає переглянути українські програми с російськими субтитрами.або навіть з дубляжем. Але ні. "Апять рускогаварящих притисняють".
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16.08.2021 22:36 Ответить
Русскій робить мозок узкім, і видаляє тумблер, який переключає мови у голові.
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17.08.2021 07:49 Ответить
Кацап?
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16.08.2021 22:31 Ответить
Швидше москаль !!!)))
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16.08.2021 22:32 Ответить
Москаль це не то... Москаль це національність, а от кацап це состояніє... За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 1638
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16.08.2021 22:43 Ответить
Помиляєшься !!1 Москаль ,це не нація ,це діагноз,параноїдальная шизофренія великодержавного шовінізма !!! А кацап ,це назва русских в Україні та Кубані !!!)))
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16.08.2021 22:47 Ответить
Яких русских? Хто вони є? Колись була Русь Київська от там жили дійсно русичі, ну така назва була. А слово русскіє придумав їхній цар петро1. В його царстві були мері, муроми, мещери, весі, печори, перми, мокші, мордва та багато інших. І щоб сильно не замарачуватись він їх всіх назвав русскіє.
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16.08.2021 22:54 Ответить
От іх(вселяку мокшу,ерзю та т. ін.) і звали кацапами ,а москалями звали людей ,що йшли на службу Московіі !!!)))
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16.08.2021 22:58 Ответить
В доповнення, а сам цар петро1 був прусських (німецьких) кровєй. От звідки пішла в нього ідея назвати весь той зброд русськімі.
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16.08.2021 22:59 Ответить
А в Україні та Кубані їх звали кацапами !!!)))
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16.08.2021 23:03 Ответить
Короче, всі вони кацапи За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 6824
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16.08.2021 23:32 Ответить
Мосалями звали тих хто йшов на службу Московіі,закрема рекрутів до російського війська !!! ")))
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16.08.2021 22:49 Ответить
А что, по челюсти не видно? За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4717
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16.08.2021 22:37 Ответить
Замаскировался ***** За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 3287
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16.08.2021 22:42 Ответить
Так рога же за версту видно. За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 3984
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16.08.2021 22:45 Ответить
Ну так я ж по ним і впізнав За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8794 А спитав заради "уважєнія" За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8794
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16.08.2021 22:46 Ответить
В интернете посмотришь,хотельщик.
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16.08.2021 22:35 Ответить
Думка людини, яка пише "ненужно" і не ставить коми, не цікавить!
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17.08.2021 00:19 Ответить
За месяц действия новых норм "языкового закона" их нарушили 7 телеканалов, - Креминь - Цензор.НЕТ 9510
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16.08.2021 22:21 Ответить
Ну порушили ,а реально кого і як покарали за порушення ???)))
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16.08.2021 22:28 Ответить
"Пєщєрний националізм" и "язиковой гєноцид" - ето в Украінє, странах Балтіі і в Казахстанє!

За месяц действия новых норм "языкового закона" их нарушили 7 телеканалов, - Креминь - Цензор.НЕТ 1875
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16.08.2021 22:22 Ответить
За месяц действия новых норм "языкового закона" их нарушили 7 телеканалов, - Креминь - Цензор.НЕТ 2631
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16.08.2021 22:22 Ответить
Квартал ТВ

За месяц действия новых норм "языкового закона" их нарушили 7 телеканалов, - Креминь - Цензор.НЕТ 2320
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16.08.2021 22:24 Ответить
Судячи з форми одягу - "полковий комісар" зразка 1941 року Тільки "Наган" все псує - військовослужбовці такого рівня озброювалися ТТ За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 5615
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17.08.2021 04:44 Ответить
Это вы хотите чтобы Новинский махал кадилом на украинском языке? Та ви подуріли.
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16.08.2021 22:26 Ответить
А чего президент по телевизору обращяется к народу и дает интервью на русском языке?
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16.08.2021 22:29 Ответить
Лялька не винна ,винні сценаристи та режисери !!!)))
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16.08.2021 22:31 Ответить
Тому що він тупий і за 43рочки не зміг вивчити мову
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16.08.2021 22:34 Ответить
Зайва хромосома не дозволяє !!!)))
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16.08.2021 22:37 Ответить
А російську, думаєте, він знає? Судячи з його лексикону на сцені, він нею володіє лише на "побутовому" рівні Тобто, 5-6 тисяч слів, максимум, і вміння стулить їх у прості фрази
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17.08.2021 04:48 Ответить
Русскій робить мозок узкім. Лише російськомовним завжди важко перключитись з мови на мову. Бо у завужений мозок вже не вміщюється перемикач мов.а ось україномовний запрсто перемикається між мовами.
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17.08.2021 07:59 Ответить
Наведи приклад, де Порошенко розмовляє не на державній мові?
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16.08.2021 22:36 Ответить
Не на русском,а на староболгарском с примесью тюркского.
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16.08.2021 22:37 Ответить
Великорусское наречие русского язика !!!)))
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16.08.2021 22:39 Ответить
А ти ту "староболгарську" чув хоч раз? За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 9199Та з нас болгари-лінгвісти сміються, коли це чують! Не раз уже пояснював - російська мова - штучне утворення на основі подніпровського діалекту української мови, принесеного випускниками Києво-Могилянської академії та духовних семінарій Подніпров"я в Московію, спрощеного та адаптованого до угрофінської фонетики місцевого населення для того, щоб жителі різних регіонів Московського царства могли розуміть один одного і ними можна було ефективніше управлять
Володимира Даля колись питали: "Где можно услышать самый чистый русский язык?" Він незмінно відповідав: "Поезжайте в Киевскую губернию!"
Надіюсь ти не будеш заперечувать, що в 19 столітті Київська губернія говорила виключно українською мовою? За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 9199
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17.08.2021 05:03 Ответить
Закрити їм частоти, на тиждень... На перший раз...
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16.08.2021 22:42 Ответить
спочатку- попередження,
у разі повторного порушення -
канал закривається
тчк
і ніхто від цьго не помре.
але здоровіше - буде
100%
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16.08.2021 22:43 Ответить
Блін - спочатку- попередження, За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 1045так !
А на другий , третій рази -просто штрафи у держбюжет так міліонів на 10 , 30 За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 1152
Не поможе - можна у подальшому ще збільшити За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 7597
А просто закривати - воні буде ...
А так - прибуток державі За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 1786
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17.08.2021 00:43 Ответить
штраф на другий, на третій закрити нафіг з конфіскацією.
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17.08.2021 06:39 Ответить
Добавить, к сказанному сержантом ДПС Шевченко - нЕчего !
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16.08.2021 22:50 Ответить
"Інтер" болт поклав н Україну та її законодавство і жене українські серіали "русскоязичним" накладним аудіодубляжем !!!)))
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16.08.2021 23:01 Ответить
Вообще, господа, я эту проблему понимаю так. Президент Украины является заодно гарантом конституции и законности, а так же Верховным главнокомандующим во время войны... На глазах миллионов телезрителей происходит нарушение закона Украины сразу целым рядом украинских телеканалов. Ответственные за это люди говорят президенту об этом. А он не ведёт, как говорится в поговорке не ухом, не рылом... У меня возникает вопрос: - А может ли вообще наш президент выполнять свои функциональные обязанности??? Или он типа погулять вышел, немножко провести Большое строительство, улучшить своё материальное состояние и покрасоваться перед телекамерами??? Почему наш гарант ни как не реагирует на столь острый вопрос??? Если он остроты вопроса не понимает, то тогда ему рановато быть президентом. А если он понимает остроту вопроса и ничего не делает, то тогда он с нарушителями за одно... И в одном и в другом случае это не красит его, как президента, гаранта и Верховного главнокомандующего... Ведь речь идёт о том, что Украинские телеканалы ведут трансляцию на языке врага... Или может россиянцы ему не враги??? Так тогда совсем другое дело...
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16.08.2021 23:08 Ответить
Проблема в тому що в Україні нема української державної влади,є лише лялькова імітація ,пародія на державну владу !!!)))
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16.08.2021 23:25 Ответить
А этот комментарий я тоже читаю на языке врага.
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17.08.2021 00:50 Ответить
За месяц действия новых норм "языкового закона" их нарушили 7 телеканалов.-Естественно . Офис Президента не будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, советник Ермака. А по обещанию Зеленского каждый- президент.
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16.08.2021 23:28 Ответить
Дивлюся в компі все що хочу і на мовах якиі я знаю...
ДЛБ блд...
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16.08.2021 23:31 Ответить
За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4966ну у компі - можна і на мовах - які не знаєш ...

Програми перекладачі - працюють ! За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 2730
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17.08.2021 00:46 Ответить
Титрами рідко користуюсь...
Ще раз-які знаю...))
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17.08.2021 00:59 Ответить
І кого хвилює твоя недорозвиненість?
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17.08.2021 08:02 Ответить
От коли б ці телеканали заставити вести мовлення на ідиш чи івриті то вони б і не рипалися.
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17.08.2021 00:05 Ответить
Да идёт он нахер, этот Кремень, со своим языковым законом. Сам был представителем в избирательном штабе на выборах у Януковича, а теперь резко по-украински защебетал. Перевертыш.
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17.08.2021 00:46 Ответить
А який стосунок політичні погляди Кременя мають до виконання ним Законів України, які відносяться до мови і посадових обов"язків мовного омбудсмена? Тобі жінка не дає з-за того що у вас різні політичні погляди? Кремінь - громадянин України Тому повинен дотримуваться її законів Закон про мову є Кремінь - посадова особа, що зобов"язана слідкувать за виконанням законів України, що стосуються мови, всіма громадянами України Ти на роботі робиш що хочеш, чи те чого від тебе вимагають інструкції і правила, визначені кругом твоїх посадових обов"язків? (Між іншим, Янукович говорив українською набагато краще, ніж "Ослисько"!!!)
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17.08.2021 05:15 Ответить
Видать, я...ца сильно поприжали т.н. патриотам, которым лишь только власть и снится с её лоббированием на разных уровнях по вертикали и горизонтали.
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17.08.2021 03:08 Ответить
То ви проти державної мови на телебаченні та смі в державі Україна?
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17.08.2021 06:25 Ответить
І хто такі "т.н патріоти"? Це ви про кого ?
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17.08.2021 06:26 Ответить
В Законе про украинский язык нужно было прописать баснословные штрафы за невыполнение квот,а так ни хрена не прописано и эти шлемазелы творят что хотят.
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17.08.2021 03:53 Ответить

Є три моменти, які посилено ховають всі підступні російські лінгвісти.
1) До 18 століття офіційна мова личакової Московії була полуфіно-полуслов'янською койне яку ніхто у світі не вважав російською мовою, а називалася вона конкретно мовою монголоїдних москалів московитів, московитською.
2) Руською мовою весь час називалася саме тільки слов'янська українська мова русичів - русинів.
3) Мова Московії - московитський мова - не зізнавалася до цього часу європейськими лінгвістами (в тому числі слов'янських країн) навіть близькослов'янською мовою, і відносилася до татаро -угро фінським говорам.
Характерний приклад: тільки но з'явилися придумана в 18 столітті штучна російська мова в личаковій Московії - орді її крім царствених осіб не знав ніхто навіть і знаменитий ворог поляків герой личаковий мордвин Іван Сусанін Костромського повіту, бо коли його рідня, подаючи чолобитну цариці, то платила товмачеві за переклад з угро - фінського костромського на нову штучну російську «государеву» мову. Забавно те, що сьогодні абсолютно вся угро - фінська мордовська Кострома вважається в Росії "еталоном" «російськості» і «слов'янства», а виходить ще два століття тому взагалі зовсім ніхто в Костромі по слов'янські по російські зовсім не розмовляв.-
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17.08.2021 06:23 Ответить
МІФИ МОСКОВІЇ. МІФ ЧЕТВЕРТИЙ. ПРО СЛОВЯНСЬКЕ ПОХОДЖЕННЯ МОСКОВСЬКОЇ МОВИ ТА ЇЇ ДОМІНУЮЧЕ СТАНОВИЩЕ СЕРЕД СЛОВЯНСЬКИХ МОВ.
https://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/

Українські вчителі, священники, монахи заклали основи московської мови, в якій вживалась українська граматика М.Смотрицького. Але пішовши на мовний і культурний розрив з Україною, і не маючи можливості провести філологічну та інші реформи самостійно, оскільки не було кому, вони запросили собі на допомогу німців та інших європейців, які були присутні в усіх сферах життя та принесли з собою тисячі нових для Московії слів.

Москва запросила тисячі європейців, в основному німців, для розбудови своєї держави. Німці "винайшли" ******* московську мову. Так Н.Греч склав граматику московської мови. Німець Ґрот уклав московський правопис та словник. В.Даль зібрав етнографічний матеріал, німець А.Гільфердінґ - мовний матеріал, німець Г.Бауер видумав їхню "варяжську теорію", німці Брокгауз і Ефрон видали першу інциклопедію і т.д. Німці створили московську технічну термінологію просто переписавши німецькі слова московськими літерами.

З часом німці та інші європейці перебрали правління Московією, але для них слов'янство теж було чуже, і вони продовжували по-варварськи нищити все немосковське. Для прикладу: Катерина ІІ - німкеня, Петро ІІ - німець, і так аж до 1917 року Московією правили німці під назвою династії Романових.
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17.08.2021 10:40 Ответить
Классическое телевидение идет на спад. Сегодня основные потребители ТВ - домохозяйки, которые смотрят "мыльные" сериалы и всякие шоу и люди, зацикленные на политике, которые смотрят политические ток-шоу и всякую пропаганду. Остальные подключаются к интернету или смарт-ТВ и смотрят то, что хотят, во время, в которое хотят и на том языке, на котором хотят.
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17.08.2021 12:57 Ответить
Есть только один объективный показатель это деньги, доход. Если бы продукт на украинском языке приносил бы больше, все давно бы уже перешли на державну. А так, к сожалению, украинский контент, в том числе украинский украиноязычный контент, не можем конкурировать с русскоязычным. Ни в музыке, ни в кино, было бы хорошо, если бы эта тенденция изменилась. Тому, что популярно и приносит деньги не нужны квоты и поддержка, оно само по себе отлично существует
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17.08.2021 13:45 Ответить
Ех! Талібів на них немає! Вони би живо заставили вас ходити строєм і співати рідні пісні! Навіть якщо ви їх незнаєте - демократія, блін!
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17.08.2021 14:12 Ответить
 
 