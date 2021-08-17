За месяц действия новых норм "языкового закона" их нарушили 7 телеканалов, - Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил о результатах мониторинга выполнения новых норм "языкового закона" на телеканалах Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук языкового омбудсмена.

"Был проведен повторный мониторинг эфирного вещания 9 телерадиоорганизаций в части демонстрации фильмов (в том числе, телевизионных сериалов и их отдельных серий). Среди них - 6 телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, в деятельности которых по результатам предыдущего мониторинга (16-17 июля) были выявлены нарушения требований части 6 статьи 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а именно: "Интер", "Украина", "К1","ICTV ", "Мега","НТН"; а также 3 телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, в отношении которых в адрес Уполномоченного поступили многочисленные жалобы граждан о показе фильмов и сериалов не на государственном языке: "1+1", "2+2" и "СТБ", - сообщил Креминь.

Были выявлены нарушения закона о государственном языке 7 телеканалами: "Интер" - 5 нарушений, "Украина", Мега "," СТБ "- по 2 нарушения, "1+1"," 2+2" и ICTV - по одному.

"Телерадиоорганизации имели два года на то, чтобы подготовиться к этой норме. Однако некоторые из них решили, что могут игнорировать Закон, мотивируя это частичной потерей аудитории.

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В частности, группа "1+1 медиа" заявила, что будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала (то есть на русском), а на украинский переходить постепенно, поскольку украинский дубляж якобы не нравится зрителям. Убежден, что и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, как основной регулятор, и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны надлежащим образом отреагировать на такие системные и демонстративные нарушения ", - отметил языковой омбудсмен.