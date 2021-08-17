За месяц действия новых норм "языкового закона" их нарушили 7 телеканалов, - Креминь
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил о результатах мониторинга выполнения новых норм "языкового закона" на телеканалах Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук языкового омбудсмена.
"Был проведен повторный мониторинг эфирного вещания 9 телерадиоорганизаций в части демонстрации фильмов (в том числе, телевизионных сериалов и их отдельных серий). Среди них - 6 телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, в деятельности которых по результатам предыдущего мониторинга (16-17 июля) были выявлены нарушения требований части 6 статьи 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а именно: "Интер", "Украина", "К1","ICTV ", "Мега","НТН"; а также 3 телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, в отношении которых в адрес Уполномоченного поступили многочисленные жалобы граждан о показе фильмов и сериалов не на государственном языке: "1+1", "2+2" и "СТБ", - сообщил Креминь.
Были выявлены нарушения закона о государственном языке 7 телеканалами: "Интер" - 5 нарушений, "Украина", Мега "," СТБ "- по 2 нарушения, "1+1"," 2+2" и ICTV - по одному.
"Телерадиоорганизации имели два года на то, чтобы подготовиться к этой норме. Однако некоторые из них решили, что могут игнорировать Закон, мотивируя это частичной потерей аудитории.
В частности, группа "1+1 медиа" заявила, что будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала (то есть на русском), а на украинский переходить постепенно, поскольку украинский дубляж якобы не нравится зрителям. Убежден, что и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, как основной регулятор, и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны надлежащим образом отреагировать на такие системные и демонстративные нарушения ", - отметил языковой омбудсмен.
Пожалуйста, подождите...
Світська держава - держава з устроєм, де релігія відокремлена від неї, і яка регулюється на основі громадянських, а не релігійних норм; рішення державних органів не можуть мати релігійного обґрунтування. Законодавство світської держави може відповідати (повністю або частково) релігійним нормам; «Світськість» визначається не наявністю суперечностей з релігійними установами, а свободою від таких.
Володимира Даля колись питали: "Где можно услышать самый чистый русский язык?" Він незмінно відповідав: "Поезжайте в Киевскую губернию!"
Надіюсь ти не будеш заперечувать, що в 19 столітті Київська губернія говорила виключно українською мовою?
у разі повторного порушення -
канал закривається
тчк
і ніхто від цьго не помре.
але здоровіше - буде
100%
А на другий , третій рази -просто штрафи у держбюжет так міліонів на 10 , 30
Не поможе - можна у подальшому ще збільшити
А просто закривати - воні буде ...
А так - прибуток державі
ДЛБ блд...
Програми перекладачі - працюють !
Ще раз-які знаю...))
Є три моменти, які посилено ховають всі підступні російські лінгвісти.
1) До 18 століття офіційна мова личакової Московії була полуфіно-полуслов'янською койне яку ніхто у світі не вважав російською мовою, а називалася вона конкретно мовою монголоїдних москалів московитів, московитською.
2) Руською мовою весь час називалася саме тільки слов'янська українська мова русичів - русинів.
3) Мова Московії - московитський мова - не зізнавалася до цього часу європейськими лінгвістами (в тому числі слов'янських країн) навіть близькослов'янською мовою, і відносилася до татаро -угро фінським говорам.
Характерний приклад: тільки но з'явилися придумана в 18 столітті штучна російська мова в личаковій Московії - орді її крім царствених осіб не знав ніхто навіть і знаменитий ворог поляків герой личаковий мордвин Іван Сусанін Костромського повіту, бо коли його рідня, подаючи чолобитну цариці, то платила товмачеві за переклад з угро - фінського костромського на нову штучну російську «государеву» мову. Забавно те, що сьогодні абсолютно вся угро - фінська мордовська Кострома вважається в Росії "еталоном" «російськості» і «слов'янства», а виходить ще два століття тому взагалі зовсім ніхто в Костромі по слов'янські по російські зовсім не розмовляв.-
https://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/
Українські вчителі, священники, монахи заклали основи московської мови, в якій вживалась українська граматика М.Смотрицького. Але пішовши на мовний і культурний розрив з Україною, і не маючи можливості провести філологічну та інші реформи самостійно, оскільки не було кому, вони запросили собі на допомогу німців та інших європейців, які були присутні в усіх сферах життя та принесли з собою тисячі нових для Московії слів.
Москва запросила тисячі європейців, в основному німців, для розбудови своєї держави. Німці "винайшли" ******* московську мову. Так Н.Греч склав граматику московської мови. Німець Ґрот уклав московський правопис та словник. В.Даль зібрав етнографічний матеріал, німець А.Гільфердінґ - мовний матеріал, німець Г.Бауер видумав їхню "варяжську теорію", німці Брокгауз і Ефрон видали першу інциклопедію і т.д. Німці створили московську технічну термінологію просто переписавши німецькі слова московськими літерами.
З часом німці та інші європейці перебрали правління Московією, але для них слов'янство теж було чуже, і вони продовжували по-варварськи нищити все немосковське. Для прикладу: Катерина ІІ - німкеня, Петро ІІ - німець, і так аж до 1917 року Московією правили німці під назвою династії Романових.