Посол РФ Жирнов о Кабуле после захвата талибами: Впечатления хорошие. Ситуация лучше, чем была при президенте Гани. ВИДЕО
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Обстановка в Кабуле после захвата талибами лучше, чем была при президенте Ашрафе Гани. У талибов "деловой" подход.
Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире "Эха Москвы", передает Цензор.НЕТ.
Он заявил, что во времена правления Гани в Кабуле по вечерам и ночам периодически были слышны "сильные хлопки", а теперь талибы ввели комендантский час и призвали население к спокойствию, чтобы избежать мародерства и насилия.
"Я сужу по первым суткам их контроля над Кабулом. Впечатления хорошие. Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани", - сказал дипломат, назвав подход талибов "деловым".
По словам посла, он сможет найти взаимопонимание с представителями "Талибана" на встрече, которая пройдет 17 августа. Как ожидается, речь пойдет о вопросах безопасности российской дипмиссии в Кабуле.
Отметим, что движение "Талибан" запрещено в РФ.
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил свой отъезд.
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Тут «эксперты» по Афганистану заламывают руки и вопрошают - как же так получилось, что армия сдавалась в плен пачками, сам народ Афганистана не стал сопротивляться талибам, а амеры… пожали плечами и ушли.
Как так вышло, что вместо смартфонов и асфальта, школ для всех и медленному движению в сторону того, что мы называем цивилизацией, они сами и добровольно выбрали законы шариата, намордник и средневековое религиозное мракобесие?
Воу-воу, что же мне это напоминает?
Как же так получилось, что вместо борьбы, страданий, пота и напряжения всех сил, народ выбрал «надо просто перестать стрелять» и «какая разница какое имя носит улица»?
Как же так получилось, что вместо патриотизма, гимна с ладошкой на сердце, преклонения перед армией, народ выбрал Сватов, Папика и спорт вне политики?
Как же так получилось, что вместо медленного движения в сторону того, что мы называем цивилизацией, народ выбрал 100 миллиардов мимо системы Прозорро, ковидный фонд в «Велике Крадівництво»?
Как же так получилось, что международная коалиция… пожала плечами и ушла заниматься своими интересами?
Просто. Так. Народу. Проще )
Sharp`s Forwarded from Будем всех бамбить!
А вже потім указ Трампа про виведення військ в 2020, якщо не помиляюсь, то фінальне скорочення контингенту після 15.11.2020. Правда, Байден потім той процес трохи пригальмував.
3/14ДАРАСЫ!
одним словом...
(Я думав - ти тільки у зброї не розбираєшся.... Виявляється ти - "тундра" і в інших питаннях!)
Сельское хозяйство этой страны, главный сектор афганской аграрной экономики, основано на производстве наркоты.
Героин хлынет через Среднюю Азию в Мордор (с прицелом - дальше в Европу) и талибы будут курировать этот процесс.
Надеюсь, когда в Мордоре будет взрыв потребления наркоты, все эти орки-жирновы вспомнят о том, как их Мордор выплачивал премии талибам за убийство американских военнослужащих.
Все остальное, просто трескотня....
Вчора таліби взяли під свою охорону амбасаду расеі . Це пояснює все
А порівнювати талібів з кацамами - некоректно . Бо кацап - це заригана , постійно п'яна свиня , без честі , гонору та віри .
Казаки Ульяновска