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День Независимости (1019) Нацполиция (15739) правоохранительные органы (2944) Клименко Игорь (285)

Правопорядок во время празднования Дня Независимости в Киеве будут обеспечивать 10 тыс. полицейских, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Правопорядок во время празднования Дня Независимости в Киеве будут обеспечивать 10 тыс. полицейских, - Клименко

Около 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать порядок во время празднования Дня Независимости в Киеве.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Клименко отметил, что в связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня флага и 30-летия Независимости Украины с 16 августа все ведомства системы органов внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы. К охране публичной безопасности и порядка будут привлечены все структурные подразделения полиции. В местах массового пребывания граждан увеличат количество патрулей. К патрулированию также привлекут военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"С сегодняшнего дня мы начинаем практическую работу по подготовке к праздничным мероприятиям по случаю Дня Независимости. Около 10 000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут работать в Киеве. Чтобы обеспечить правопорядок, мы усилим наряды патрулирования в общественных местах, на автостанциях, на железнодорожном вокзале, в метро и аэропортах ", - рассказал глава Нацполиции.

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В Киев такде направлены сводные отряды из других регионов для усиления столичного гарнизона полиции.

Автор: Володимир Янченко
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Вже всій Україні продемонстрували на Софійському майдані ,як наша поліція забеспечує правопорядок !!!)))
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16.08.2021 23:35 Ответить
А вам не кажется, что больше нет ни правды, ни лжи, ни добра, ни зла, ни демократий, ни диктатур, ни черного, ни белого, ни цветного, ни полутонов... Одно сплошное серо-коричневое дерьмо... Безвременье какое то или конец времён? А мы здесь спорим, обсуждая детали этого явления. Носится в воздухе преддверие какого-то ужаса, но не пойму какого. Может начало Мирового хаоса !? Или рождается новый Миро-порядок !?! (с)
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16.08.2021 23:36 Ответить
Зелений морок.
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16.08.2021 23:38 Ответить
Ти мене лякаєш !!!)))
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16.08.2021 23:39 Ответить
да есть такое ощущение: ничего не радует...
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17.08.2021 08:17 Ответить
а лично мне непонятно,как можно устраивать парад и празднование,когда часть страны в руках оккупантов?
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16.08.2021 23:40 Ответить
Загалом то норм ,якщо не перетворяти парад в шоу !!!))))
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17.08.2021 00:17 Ответить
Правопорядок під час святкування Дня Незалежності в Києві будуть забезпечувати 10 тис. поліцейських, - Клименко - Цензор.НЕТ 9858
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17.08.2021 00:40 Ответить
Марш не на каблуках))
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17.08.2021 08:58 Ответить
А еще бы хорошо снайпера на крышах и гелекоптеры в небе и праздник удался
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17.08.2021 00:59 Ответить
Що святкувати? Країна захоплена продажними жидобільшовиками, в еконміці коллапс, війна окопна і бескінечна (бо воювати "ніззя" і треба шукати "мір в глазах *****"). 95 Кварта витягне на площі шобло клоунів і пархатих Могілєвських з Сєрдючками і ми маємо це шоу споглядати? Якщо ця фуйня, малятки, називається "Нєзалежність", то іпав я таку "нєзалєжність" і такі свята від Зе... Правопорядок під час святкування Дня Незалежності в Києві будуть забезпечувати 10 тис. поліцейських, - Клименко - Цензор.НЕТ 6502
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17.08.2021 01:10 Ответить
 
 