Правопорядок во время празднования Дня Независимости в Киеве будут обеспечивать 10 тыс. полицейских, - Клименко

Около 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать порядок во время празднования Дня Независимости в Киеве.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Клименко отметил, что в связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня флага и 30-летия Независимости Украины с 16 августа все ведомства системы органов внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы. К охране публичной безопасности и порядка будут привлечены все структурные подразделения полиции. В местах массового пребывания граждан увеличат количество патрулей. К патрулированию также привлекут военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"С сегодняшнего дня мы начинаем практическую работу по подготовке к праздничным мероприятиям по случаю Дня Независимости. Около 10 000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут работать в Киеве. Чтобы обеспечить правопорядок, мы усилим наряды патрулирования в общественных местах, на автостанциях, на железнодорожном вокзале, в метро и аэропортах ", - рассказал глава Нацполиции.

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В Киев такде направлены сводные отряды из других регионов для усиления столичного гарнизона полиции.